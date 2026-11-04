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ТСН в социальных сетях

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Категория
Звезды
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Секрет ухода от Дав Кэмерон: как актриса ухаживает за сухой кожей во время перелетов

Актриса и певица Дав Кэмерон создала собственную линейку средств по уходу за кожей, взяв за основу свои личные бьюти-привычки.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон / © Associated Press

Сухая кожа, перелеты, насыщенный рабочий график и плотный макияж — всё это может стать настоящим испытанием даже для тщательно продуманной бьюти-рутины. Дав Кемерон хорошо знакома с такими вызовами. Актриса признается, что из-за съемок, путешествий и светских мероприятий ее кожа часто теряет влагу, поэтому увлажнение давно стало важной частью ежедневного ухода, об этом рассказало издание NewBeauty.

Секрет в правильном увлажнении

Дэвид Кэмерон / © Associated Press

Дэвид Кэмерон / © Associated Press

По словам Дав, от природы сухая кожа особенно остро реагирует на перелеты и частое использование декоративной косметики. Поэтому актриса старается поддерживать комфорт и увлажненность кожи независимо от обстоятельств.

Особое внимание уделяется многоэтапному, но простому ритуалу. Он включает в себя бережное очищение без ощущения стянутости, увлажнение, подготовку кожи к макияжу и уход за губами. В формулах, которые она использует, акцент сделан на компонентах, которые помогают удерживать влагу, поддерживать гладкость и создавать эффект естественного сияния.

Дав также рассказала, что для неё важно, чтобы уход давал хороший результат не только в обычные дни, но и перед выходом на красную дорожку. Увлажненная кожа, по её словам, становится лучшей основой под макияж и помогает ему выглядеть более ровно.

Уход от Дав Кэмерон — это ещё одно напоминание о том, как важно внимательно относиться к собственным потребностям, особенно когда кожа реагирует на стресс, путешествия и насыщенный ритм жизни. Кроме того, уход может быть не просто ежедневной привычкой, а небольшим ритуалом обновления и заботы о себе.

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