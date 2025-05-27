Секреты красоты королевы Камиллы: что в косметичке у супруги короля Чарльза III

Королева Камилла / © Associated Press

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Кто отвечает за прическу Камиллы

На протяжении 35 лет Камилла доверяет свой фирменный светлый боб колористу из Mayfair Джо Хансфорд, она же готовила королеву в день ее коронации с Чарльзом 6 мая 2023 года. Кстати, именно ее стилист по волосам помогла королеве сделать цвет ее волос более светлым и мягким, и отвечает за все ее прически в повседневной и публичной жизни.

Королева Камилла / © Associated Press

Кому королева доверяет свои ногти

Говорят, Камилла поддерживает давнее сотрудничество с визажистом и мастером по маникюру Мариной Сандовал, с которой работает уже более 15 лет. В интервью MailOnline она описала свои рабочие отношения с женой короля Чарльза, как «лучшие». Марине приписывают заслугу в том, что она улучшила и без того гламурный облик Камиллы, который особенно расцвел после ее коронации. Специалист предлагает свой эксклюзивный стиль естественного макияжа, а также она широко известна своим фирменным королевским свадебным маникюром.

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла выступает против ботокса

Королевский писатель Тина Браун в своей книге «Дворцовые документы» писала, что Камилла всегда противилась косметическим процедурам, таким как ботокс и подтяжки.

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«В ее деревенском цвете лица и морщинистых, улыбающихся глазах была честность. Ее волосы никогда не преподносили никаких огорчительных сюрпризов. Она осталась той же блондинкой семидесятых, высушенной феном, с пушистыми, закрученными в валики боковыми прядями, как у Кармен», — писала она.

Как королева ухаживает за кожей

Считается, что она придерживается строгой программы ухода за кожей, разработанной для людей старше 60 лет. Она очищает ее мягким очищающим средством и теплой водой, протирая ее мягкой тканью, еженедельно отшелушивая ее и включая в ежедневный уход увлажняющий крем с антивозрастным эффектом. Главные два правила Камиллі, которіх она придерживается — соблюдать чистоту кожи и при необходимости использовать маску для лица. Также она является сторонницей знаменитых процедур по уходу за лицом с использованием пчелиного яда.

Королева Камилла / © Associated Press

Какие продукты есть в королевской косметичке

Как-то на Уимблдонском теннисном турнире публика заметила, что Камилла сама себе поправляла макияж, наносив помаду Tom Ford в Королевской ложе на Центральном корте. Камилла использует оттенок Indian Rose, средне-темный лиловый, который стал ее любимым выбором для образов.

В косметичке королевы есть также увлажняющий тональный крем, крем для рук Sisley, тушь для ресниц и жидкая подводка для глаз, а также карандаш для бровей. В макияже Камилла предпочитает подход «меньше значит лучше». Ногти королева любит покрывать лаком для ногтей Chanel.

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Королева Камилла / © Associated Press