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Секреты красоты королевы Камиллы: что в косметичке у супруги короля Чарльза III
Супруга короля Чарльза — Камилла — в последние годы заметно похорошела. Ее внешний вид — результат слаженной работы команды королевы, которая помогает ей хорошо выглядеть, когда Ее Величество появляется на публике.
Кто отвечает за прическу Камиллы
На протяжении 35 лет Камилла доверяет свой фирменный светлый боб колористу из Mayfair Джо Хансфорд, она же готовила королеву в день ее коронации с Чарльзом 6 мая 2023 года. Кстати, именно ее стилист по волосам помогла королеве сделать цвет ее волос более светлым и мягким, и отвечает за все ее прически в повседневной и публичной жизни.
Кому королева доверяет свои ногти
Говорят, Камилла поддерживает давнее сотрудничество с визажистом и мастером по маникюру Мариной Сандовал, с которой работает уже более 15 лет. В интервью MailOnline она описала свои рабочие отношения с женой короля Чарльза, как «лучшие». Марине приписывают заслугу в том, что она улучшила и без того гламурный облик Камиллы, который особенно расцвел после ее коронации. Специалист предлагает свой эксклюзивный стиль естественного макияжа, а также она широко известна своим фирменным королевским свадебным маникюром.
Камилла выступает против ботокса
Королевский писатель Тина Браун в своей книге «Дворцовые документы» писала, что Камилла всегда противилась косметическим процедурам, таким как ботокс и подтяжки.
«В ее деревенском цвете лица и морщинистых, улыбающихся глазах была честность. Ее волосы никогда не преподносили никаких огорчительных сюрпризов. Она осталась той же блондинкой семидесятых, высушенной феном, с пушистыми, закрученными в валики боковыми прядями, как у Кармен», — писала она.
Как королева ухаживает за кожей
Считается, что она придерживается строгой программы ухода за кожей, разработанной для людей старше 60 лет. Она очищает ее мягким очищающим средством и теплой водой, протирая ее мягкой тканью, еженедельно отшелушивая ее и включая в ежедневный уход увлажняющий крем с антивозрастным эффектом. Главные два правила Камиллі, которіх она придерживается — соблюдать чистоту кожи и при необходимости использовать маску для лица. Также она является сторонницей знаменитых процедур по уходу за лицом с использованием пчелиного яда.
Какие продукты есть в королевской косметичке
Как-то на Уимблдонском теннисном турнире публика заметила, что Камилла сама себе поправляла макияж, наносив помаду Tom Ford в Королевской ложе на Центральном корте. Камилла использует оттенок Indian Rose, средне-темный лиловый, который стал ее любимым выбором для образов.
В косметичке королевы есть также увлажняющий тональный крем, крем для рук Sisley, тушь для ресниц и жидкая подводка для глаз, а также карандаш для бровей. В макияже Камилла предпочитает подход «меньше значит лучше». Ногти королева любит покрывать лаком для ногтей Chanel.