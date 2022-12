Секс, панк и активизм: вспоминаем эпатажные выходки Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд - эксцентричный британский модельер, которая хорошо известна своим влиянием на мир моды и искусства. Она не подпадала ни под один модный канон, ведь главное в ее творчестве - эксперименты, эпатаж и провокация. Вествуд не следила за тенденциями моды и создавала свой собственный стиль, не оглядываясь на других, а следуя своим предпочтениям и идеалам.

Этой женщине уже за 80 лет, а она до последних дней самостоятельно продолжала управлять своим бизнесом, создавать коллекции, и являлась ярой защитницей климата и прав человека. За многолетнюю карьеру Вивьен Вествуд создала невероятное количество культовых коллекций и прославилась как главная бунтарка, панк и анархистка Великобритании.

Выходки модельера всегда были сенсацией, поэтому давайте вспомним яркие эпизоды с ее жизни.

Вивьен Вествуд, 1983 год / Фото: Getty Images

Браки

Можно ли назвать любовь выходкой? Наверное, нет, но поскольку эта история об Вивьен Вествуд, то не вспомнить о ее мужчинах просто нельзя, так как каждый из них по-своему влиял на ее творчество, эпатаж и становление.

Первым мужем был Дерек Вествуд. Именно для свадьбы с ним она впервые сшила свадебное платье. После трехлетней совместной жизни Вивьен развелась с ним, оставив себе только его фамилию. Вторым важным мужчиной в ее жизни стал менеджер рок-группы Sex Pistols Малькольмом Макларен. Вместе они создали невероятный тандем, который положил начало карьеры Вествуд. В последствии их вещи носили эпатажные участники группы Sex Pistols, делая тем самым рекламу. Также пара открыла бутик бутик Let It Rock, позднее переименованный в Too Fast to Live, Too Young to Die, затем в SEX сопровождавшаяся слоганом "Для солдат, проституток, лесбиянок и панков". Спустя два года название поменяли на Seditionaries.

Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен / Фото: Getty Images

Третьим важным мужчиной в ее жизни стал Андреас Кронталер, с которым она встретилась в конце 1980-х, когда преподавала в Университете искусств Вены. Кронталер моложе Вествуд на 11 лет и был ее учеником, а сегодня он ее главный соратник и соавтор всех коллекций марки. Отдавая ему должное, королева панка переименовала лейбл Vivienne Westwood в Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Вместе пара проводит все свои акции, создает коллекции и появляется на показах.

Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер / Фото: Getty Images

Мать панка

Творчество Вествуд напрямую завязано с панк-культурой, которая зародилась в 70 годах и обрела в Великобритании неимоверных масштабов. Безработица, упадок и настроения в обществе отражались на начальном творчестве Вивьен, которая только открыла свой первый магазин с бойфрендом Маклареном.

Также читайте Главная соперница Коко Шанель: как Эльза Скиапарелли изменила мир моды

Изначально она использовала уже готовые вещи, которые покупала на блошиных рынках и для дизайна брала все, что попадало под руку, разрезала вещи, изменяла крой, пришивала нашивки, шипы, заклепки и рисовала принты на футболках. По сути именно она сделала из обычной белой базовой футболки арт-объект. Одной из культовых вещей созданных ею в тот период была футболка со свастикой, перевернутым распятием, лозунгом Destroy и строчками из песни Sex Pistols. Все вещи созданные Вествуд и продававшиеся в их с Маклареном магазине символизировали бунт.

К концу семидесятых годов Вивьен Вествуд уже считалась символом британского авангарда, и в 1981 году она показала свою первую колекцию на подиуме в Лондоне, которая называлась Pirate.

Показ Pirate, осень/зима 1981-82, первый показ Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена, в Олимпии, Лондон, 22 октября 1981 года / Фото: Getty Images

В образе Тэтчер

Британцы говорят, что у них есть три королевы, которыми можно гордиться: Елизавета II, Вивьен Вествуд и Маргарет Тэтчер. Над третьей, которая тогда еще была премьер-министром страны, вела довольно жесткую политику и собиралась идти в отставку, Вествуд изрядно поиздевалась, когда 1989 году появилась на обложке журнала Tatler в ее образе. Надпись на журнале гласила: "Эта женщина когда-то была панком".

Вествуд даже надела костюм, который Тэтчер заказала, но еще не забрала. Фото было, сделано для первоапрельского выпуска журнала и дизайнер на нем имела сверхъестественное сходство с "Железной леди".

Впоследствии снимок был размещен на рекламных щитах в Лондоне во время Недели моды. Через несколько дней после выхода журнала редактор Эмма Сомс была уволена.

Вествуд же всегда остро высказывала свое мнение о Тэтчер. Годы спустя в своем блоге она назвала премьер-министра "лицемеркой", добавив, что она нанесла "реальный ущерб" миру.

Активизм

Также дизайнер известна своими протестами. Она знала, как привлечь внимание публики к серьезным проблемам. Женщина легко могла начать на презентации новой коллекции рассказывать не об одежде, а о том, что деньги ее не интересуют или проигнорировать открытие своего бутика ради доклада об окружающей среде или одиночного пикета в центре Лондона.

Также читайте Хитроумный фанатик и отец футуристической моды: 10 фактов из жизни Пьера Кардена

Также она создает коллаборации с такими организациями как Greenpeace и PETA или различными благотворительными фондами. Своими коллекциями она пытается привлечь внимание на глобальные проблемы, связанные с климатом, и предпринять меры для спасения окружающей среды.

Одной из таких акций она поделилась в Instagram и назвала ее "Спасти мир". Женщина выложила фото практически в обнаженном виде и прикрыла себя спереди куском фиолетово-черной ткани с воланами и золотистым цветочным принтом, который привязала к себе.

"Единственное, что может нас спасти, это начать действовать сейчас. Мы можем спасти мир, мы можем помочь в изменении климата, если прекратим загрязнять и убивать Землю", - сказала в своей речи Вивьен.

Осенью 2005 года запустила коллекцию маек с надписью "Я - не террорист, не арестовывайте меня". Она вышла через несколько месяцев после расстрела невинного человека Жана Шарля де Менезеса в Лондоне. Парень был убит полицией на станции метро Стокуэлл. Менезеса ошибочно приняли за одного из террористов-смертников, участвовавших в неудачной попытке взорвать Лондонское метро днем ранее. Вся прибыль от продажи футболок пошла на благотворительность.

Вивьен Вествуд / Фото: Getty Images

В 2020-м она устроила акцию протеста в поддержку Джулиана Ассанжа, возле уголовного суда The Old Bailey в Лондоне. Вествуд произнесла речь, кричала различные лозунги, а затем надела на голову небольшой мешочек с надписью "Правосудие".

Вивьен Вествуд / Фото: Getty Images

Вивьен Вествуд / Фото: Getty Images

Награда королевы

В 1992 году Вивьен Вествуд была награждена орденом Британской империи за заслуги перед британской модой. Награду ей должна была вручить сама королева Елизавета II, но модельер, как всегда, отличилась и пришла на церемонию не надев нижнего белья. Как об этом все узнали? Просто - Вивьен продемонстрировала все фотографам, задрав юбку перед Букингемским дворцом.

Вивьен Вествуд в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Этот же трюк она повторился в 2006 году, когда принц Уэльский присвоил ей титул Дамы.

Эпатажные показы

Чего у Вествуд не отнять, так это умения удивлять. Модели на ее показах выходили на подиум обнаженными, со стульями на головах, в белье поверх блуз. По сути, ее показы - это фрик-шоу в лучших традициях уличного эпатажа, в которых сочетаются современная мода и объемные силуэты.

Показ Вивьен Вествуд / Фото: Getty Images

Главное, что дизайнер не дает скучать. На показах ее вносили на носилках, она выходила с провокационными слоганами на плакатах, а в 2017-м Вивьен появилась на подиуме сидя на плечах модели.

Вивьен Вествуд, 2017 год / Фото: Getty Images

Читайте также: Ботинки Леди Гаги, низкие брюки и сумки-кастеты: вспоминаем легендарные вещи Александра Маккуина