Секс-скандал длиною в 30 лет: почему мир ополчился на Вуди Аллена

Вуди Аллену 85 лет, и последние почти 30 лет над его репутацией нависла черная туча.

Четырехкратного обладателя премии "Оскар", комика и актера обвиняет в сексуальных домогательствах и растлении собственная семья, но сам Вуди все отрицает. Давайте разбираться, что произошло в жизни Аллена, кто его дети (а кто не дети), а также почему семья ополчилась против него.

Кто кому кто

Биография Аллена настолько запутана, что изначально очень сложно понять, кто кому кем приходится в его семье и почему его последний брак (якобы с дочерью) не то, чем кажется на самом деле.

Итак, официально женат Аллен был трижды, а также известен многочисленными романами, во время которых снимал своих любовниц в фильмах. В 1980 году начались отношения Вуди с актрисой Мией Фэрроу, которая до знакомства с ним разошлась с музыкантом Андре Превеном. В браке у Мии и Андре было семеро детей: трое общих сыновей Мэтью, Саша и Флетчер и три приемных дочери вьетнамки Ларк Сон и Саммер Сонг, а также и кореянка Сун-И.

На Мие Аллен так и не женился и ее детей от первого брака не усыновил. В начале романа пара жила отдельно в своих квартирах на Манхэттене - у Мии была квартира в районе Central Park West, а у Аллен - на Пятой авеню. К детям Фэрроу Аллен особой отцовской любви не питал и времени много с ними не проводил, но вот в 1985 году Мия удочеряет еще одну девочку из Техаса - Дилан. Вуди привязался к ребенку и к еще одному приемному сыну Мии - мальчику из Южной Кореи Мозесе. Также в этих отношениях у них родился общий сын - Ронан Фэрроу. В 1991 году Вуди усыновил только двух приемных детей Мии - Дилан и Мозеса.

Вуди Аллен и Мия Фэрроу / Getty Images

Отношения с Сун-И

Отношения Вуди с Мией закончились со скандалом через 12 лет. Женщина обвинила его в растлении ее дочери Сун-И, ведь в 1992 году нашла в квартире Аллена ее обнаженные фото. Как оказалось, отношения Вуди и Сун-И начались еще зимой 1991 года, и сам режиссер признался Фэрроу, что у него и ее приемной дочери неоднократно была сексуальная близость. Девушке на то время был уже 21 год, Вуди - 56. Но, по показаниям швейцара и домработницы Аллена, выяснилось, что якобы он и Сун-И начали встречаться, когда девушка училась в старшей школе.

После таких заявлений Мия разорвала любые отношения с Вуди и хотела аннулировать усыновление им детей, но у нее это не вышло, хотя видится с ними он больше не мог, как и с биологическим сыном Рононом. Сами же любовники утверждали, что начали роман после завершения отношений Вуди и Мии и что их связь не является незаконной, ведь Вуди никогда не был отцом девушки, а она уже была совершеннолетней.

Вуди Аллен и Сун-И на первой полосе газеты / Getty Images

О романе режиссера и Сун-И стало известно всем, и Аллен вынужден был дать в августе 1992 года пресс-конференцию, на которой рассказал свою историю и признался, что любит девушку.

Вуди Аллен на пресс-конференции в отеле Plaza объясняет недавние обвинения, 18 августа 1992 года / Associated Press

В 1997 году они тайно поженились в Венеции и удочерили двух девочек - Бешет Думейн Аллен и Манзи Тио Аллен. Пара очень редко где-то появляется вместе и посещает мероприятия.

Вуди Аллен и Сун-И Превин / Getty Images

Вуди Аллен и Сун-И Превин / Getty Images

История с Дилан

Девочка всегда была любимицей Аллена, и он проводил с ней много времени, пока был в отношениях с ее матерью. После расставания он редко ее видел, но продолжал быть ее отцом по документам.

4 августа 1992 года режиссер навестил своих детей в загородном доме Фэрроу в Коннектикуте. Они с Мией должны были подписать документы, согласно которым Вуди выплачивал бы ей 6 тысяч долларов ежемесячных алиментов на троих его детей.

В тот день Мии нужно было уйти из дома, и Аллан остался с Дилан и другими детьми, также в доме было много других людей: няня, репетитор по французскому, друзья детей. На следующий день няня рассказала Мии, что видела, как Аллен стоял перед Дилан на коленях, а сама девочка призналась маме, что отец завел ее на чердак и якобы прикоснулся к ее интимным местам. Обеспокоенная мать отвела ребенка на обследование, но никаких подтверждений сексуально насилия выявлено не было.

Начался затяжной судебный процесс, во время которого выяснилось, что 7-летняя Дилан видела как Аллен и Сун-И занимались сексом, но они отрицали любые подобные обвинения, заявив, что ребенок был под влиянием озлобленной матери, которая внушила ей это.

Обвинения, карьера и новые подробности

Слушания в суде начались 19 марта 1993 года. Выступая в первый день, Аллен сказал, что обвинение в сексуальном насилии над Дилан было местью Фэрроу за его романтические отношения с Сун-И. Во время суда домработницы и няни отметили, что Аллен был хорошим отцом и обвинения Фэрроу против него "не соответствуют действительности". Одна из домработниц призналась на суде, что Мия давила на нее, чтобы она поддержала ее обвинения, а психотерапевт Нэнси Шульц, которая работала с Дилан, сказала, что девочка "жила в своем собственном мире фантазий".

Вуди Аллен покидает суд Манхэттена, Нью-Йорк, 10 июня 1993 года / Associated Press

Далее выплывали довольно интересные нюансы судебного дела, ведь один из адвокатов Аллена утверждал, что адвокаты Фэрроу предлагали снять обвинения, если Аллен согласится заплатить около 7 миллионов долларов Мии. Также запись, на которой Дилан якобы рассказывает о поступке отца, была названа "некорректной", ведь сняла ее мать, а не профессионал. А вот команда Йельского университета Нью-Хейвена выдвинула две гипотезы: "Во-первых, это были утверждения, сделанные эмоционально неуравновешенным ребенком, а затем закрепившиеся в ее сознании. А другая гипотеза заключалась в том, что она находилась под влиянием матери. Мы не пришли к однозначному выводу. Мы думаем, что, вероятно, это была комбинация".

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В июне 1993 года судья Эллиотт Уилк отклонил ходатайство Аллена в полной опеке над тремя детьми, а также отклонил обвинение в сексуальном насилии.

Первый публичный комментарий Дилан по этому делу был дан в интервью с Морин Орт для журнала Vanity Fair в 2013 году. В этом же году на защиту отца стал Мозес, публично заявив, что "Миа учила своих детей верить историям, которые она сочиняла об Аллене".

В феврале 2014 года Дилан публично возобновила свои заявления о сексуальном насилии против Вуди Аллена в открытом письме, опубликованном другом Фэрроу в New York Times.

"Все произошло на маленьком чердаке загородного дома в 1992 году. Он приказал мне лечь на живот и повозиться с игрушечным поездом. В этот момент начал совсем не по-отцовски дотрагиваться до причинных мест", - заявила 32-летняя Дилан.

Свои обвинения девушка возобновляла еще множество раз и публиковалась в различных популярных изданиях, также она неоднократно появлялась на различных ток-шоу, где рассказывала свою историю.

На ее защиту помимо других братьев и сестер встал и единственный биологический сын Вуди Ронон - довольно известный журналист и юрист, получивший Пулитцеровскую премию:

"Я верю своей сестре. Это всегда было правдой, когда брат доверял ей и даже в 5 лет был обеспокоен странным поведением нашего отца вокруг нее: залезал в ее кровать посреди ночи, заставлял ее сосать его большой палец - поведение, которое побудило его начать терапию, сосредоточенную на его неподобающем поведении с детьми еще до обвинений".

Актриса Миа Фэрроу и ее сын от Вуди Аллена Ронан Фэрроу / Associated Press

Сексуальные обвинения очень отразились на карьере режиссера. Многие актеры отказались с ним работать, а кинотеатры и стриминговые сервисы показывать его фильмы. В 2017 году Дилан опять напомнила о себе, когда появилось движение #MeToo, а жару в огонь подкинула бывшая модель Бэби Кристина Энгельхардт, рассказав, что с 1976 по 1980-е была любовницей Вуди Аллена. Ей тогда было 16 лет, но оба прекрасно понимали ситуацию, и она ни о чем не жалеет.

Актриса Миа Фэрроу и ее дочь Дилан Фэрроу / Associated Press

Также о скандале общественности не позволил забыть и документальный сериал "Аллен против Фэрроу" 2021 года, после которого Голливуд и мир опять ополчился на режиссера. Но в сериале показана только одна сторона конфликта, ведь Вуди согласия на интервью для этого проекта не дал и в нем не появился, хотя в шоу вошли отрывки из аудиокниги его мемуаров 2020 года.

Похоже, эта истории так и останется никогда не разгаданной.

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