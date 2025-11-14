Секс-скандал, который разрушил жизнь Сары Фергюсон: с кем она изменила британскому принцу

Сара Фергюсон / © Getty Images

23 июля 1986 года Сара Фергюсон вышла замуж за принца Эндрю в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. По началу брак был счастливым, но разрушился из-за разных реалий жизни, с которыми они столкнулись после. В частности Сара признавалась, что в течение первых пяти лет их брака пара видела друг друга 40 дней в году, поскольку обязанности Эндрю как морского офицера, требовали от него оставаться вдали от дома в течение длительного времени. Сара чувствовала себя очень одинокой.

«Моя история была в том, что я выходила замуж за своего мужчину, который, случайно, был принцем и офицером флота. Но получила я не мужчину — я получила дворец и не получила его. За все время нашего брака я видела его 40 дней в году», — рассказала она в 2010 году американскому телеведущему Эрни Манузу.

Сара Фергюсон и принц Эндрю в день обьявления о помолвке / © Associated Press

Именно в период таких разлук Сара сблизилась с техасским мультимиллионером Стивом Уайеттом. По утверждению писателя Дэвида Ли, которые он написал в своей книге «Герцогиня Йоркская: без цензуры, Сара и Стив познакомились в 1989 году на Британском оперном фестивале в Хьюстонской Гранд-опера, когда она была беременна вторым ребенком.

Сара Фергюсон за кулисами после мюзикла в Хьюстонской Гранд-опера, 4 ноября 1989 года / © Associated Press

Якобы у них завязался бурный роман. Сара была влюблена и мечтала жить со своим американским возлюбленным и даже познакомила его со своей дочерью принцессой Беатрис в январе 1992 года. Фотографии пары сделанные папарацци попали в СМИ и произвели фурор, и долго обсуждались, а затем в марте того же 1992 года Сара и принц Эндрю объявили о своем расставании.

Сара Фергюсон в сопровождении своего отца Рональда Фергюсона, прибыла в лондонский аэропорт Хитроу, 16 января 1992 года. Фото сделано после появления в прессе информации о романе Сары со Стивом Уайеттом / © Associated Press

Но ее любви со Стивом тоже не суждено было завершится счастливо. Он обручился с женщиной по имени Кейт Магеннис и узнав об этом, Сара, как говорят, призналась подруге: «Я не могу быть с любимым человеком, потому что он женится. Что со мной? Почему он не женился на мне?».

Стив Уайатт и Кейт Магеннис в 1999 году, Сара пригласила пару на свой день рождения / © Getty Images

В августе того же года произошел еще один скандал из-за которого все опять вспомнили фамилию Уайетт. Во время отдыха во Франции Сару сфотографировали с близким другом Стива — американцем Джоном Брайаном. На снимках сделанных папарацци Фергюсон загорала топлес и нежилась на шезлонге, а Джон Брайан вначале целовал ее ноги, а затем и губы. Фотографии разошлись по всем мировым СМИ и знатно испортили репутацию женщины. Фотографии появились в прессе, когда Сара гостила в Балморале и Виндзоры увидели их в утренних газетах. Отношения с родственниками мужа, особенно с принцем Филиппом, были испорчены навсегда. Также она столкнулась с публичными насмешками и оскорблениями.

С Эндрю Сара развелась официально аж в 1996 году, однако скандалы в жизни женщины на этом не закончились.