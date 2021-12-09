"Секс в большом городе": 25 интересных фактов о культовом сериале

Возможно, эти факты вдохновляет вас пересмотреть этот сериал снова.

Сериал "Секс в большом городе" - культовое шоу, вышедшее на экраны в 1998 году. С первых серий история о четырех лучших подругах и их жизни в Нью-Йорке произвела фурор, ведь в ней нам их показали не домохозяйками, второстепенными персонажами или любовницами - это был первый полноценный сериал, где главные роли исполняли женщины, при этом они были самодостаточны, успешны, привлекательны и свободно говорили о сексе. Поэтому, как понимаете, шоу стало абсолютно новаторским для своего времени, а его популярность настолько широка, что вот спустя 23 года после выхода первого эпизода, мы продолжаем вам о нем рассказывать.

А пока все обсуждают новый сезон получивший название "И просто так…", мы предлагаем вам вспомнить каноническую часть истории этого проекта и узнать о ней немного интересных фактов.

1. Наверно только самые преданные фанаты сериала, которые пересматривали его уже несколько раз, замечали, что в заставке автобус, который обрызгивает Кэрри Брэдшоу водой из лужи, сначала полон людей, а в следующем кадре уже совершенно пустой.

2. Но на этом история с заставкой не закончена. На самом деле их было снято две. В первой Сара Джессика Паркер была в голубом платье, а не в знаменитой белой пачке.

3. Что касается пачки, то ее костюмер сериала Патриция Филд нашла на барахолке всего за 5 долларов. Изначально Сара Джессика должна была сниматься в красном платье, которое бы передавало дух 90-х годов, затем появилось и голубое платье из ролика выше, но после того, как у Филд появилась белая мини-юбка, она настояла чтобы именно в ней актриса снялась в заставке сериала.

"Секс в большом городе" / Giphy.com

4. В сериале неоднократно мы слышали адрес квартиры Кэрри - 245 East 73rd Street, между Парк и Мэдисон Авеню. В реальности же дом, который мы видели в сериале находился по адресу 66 Perry Street, в районе West Village, но съемки в той квартире никогда не проводились. На самом деле снимали только фасад здания, а все сцены в доме Кэрри были отсняты на киностудии. Также не были настоящими и квартиры других героинь сериала.

В 2021 году квартиру Кэрри воссоздали и начали сдавать на Airbnb.

Квартира Кэрри Брэдшоу для Airbnb / Инстаграм Сары Джессики Паркер

5. В отличии от своих коллег по сериалу Сара Джессика Паркер никогда не появлялась обнаженной. Дело в том, что в ее контракте был пункт указывающий: никакой наготы. Поэтому во всех секс-сценах ее героиня были или в белье, или их нам не показывали. Также актрису смущая факт того, на какое шоу она согласилась и как-то даже признавалась The Sun, что ее очень смущал образ жизни Кэрри, сцены с секс-игрушками и лексика.

6. Возможно, многие не знают, но у Кэрри был реальный прототип - писательница Кэндис Бушнелл. Сериал на самом деле снят по мотивам сборника ее эссе, опубликованном под названием "Секс в большом городе". Писательница продала права создателю сериала Даррену Стару за 60 тысяч долларов.

Кэндис Бушнелл / Getty Images

Также существует и реальный прототип Мистера Бига - его зовут Рон Галотти, он журналист и крупный издатель журнала, вдохновивший Бушнелл на ее рассказы. Они познакомились в 1995 году и встречались около года.

Рон Галотти / Getty Images

7. Некоторые актеры сериала не сразу согласились в нем играть. Например, главная звезда Сара Джессика Паркер долго сомневалась из-за откровенных сцен и тематики сериала и агенту пришлось ее уговаривать. Если бы она не согласилась, как запасной вариант на роль рассматривали Лиза Эдельштейн. Также не хотела изначально появляться в этом шоу и Ким Кэттролл, которая сыграла Саманту Джонс, отказывалась от контракта дважды. В результате ее все же уговорили и ее роль стала самой яркой в сериале. Сама же актриса до последнего не верила, что шоуранеры хотят, чтобы она сыграла в "Сексе в большом городе" сексапильную успешную красотку, а не чью-то маму.

Ким Кэттролл / Associated Press

8. В ранних эпизодах сериала создатели решили добавить шоу оригинальности и сломать четвертую стену - это когда героиня общается в кадре не только с актером по сцене, но и со зрителями. Чаще всего этим приемом пользовалась Кэрри, когда писала свою колонку и задавала вопросы в камеру, а отвечали ей на них незнакомые люди - жители Нью-Йорка.

В результате фишка не очень зашла и постепенно от нее отказались, чтобы уделить больше вниманию и экранного времени главным героиням. Сейчас таким трюком, конечно же, уже не удивишь.

9. Многие знают, что главных героинь в сериале четыре, но истинный поклонник "Секса в большом городе" всегда скажет, что на самом деле есть еще один главный герой - Нью-Йорк. В сериале нам показали роскошный город с множеством бутиков, магазинов, шумными улицами, крутыми ночными клубами и множеством желтых такси. Именно благодаря сериалу этот город стал частью поп-культуры.

10. Говоря о Нью-Йорке нельзя также не вспомнить, что в 2001 году после теракта 11 сентября заставка в сериале была изменена, чтобы не показывать Башни-близнецы. В новых титрах их заменил Эмпайр-стейт-билдинг - 102-этажный небоскреб.

11. Символом сериала "Секс в большом городе" стал коктейль Космополитен, более того, именно благодаря этому шоу он стал настолько популярен. Но вот только героини этот коктейль на съемочной площадке никогда не пили, ведь на самом дели у них в бокалах была или подкрашенная вода, или клюквенный сок.

12. До самого последнего момента шоуранены держали главную интригу сериала - имя возлюбленного Кэрри. На протяжении всего сериала зрители не знали как звали персонаж Криса Нота, ведь в сериале его называли "Мистер Биг" или "Мужчина моей мечты". Кстати, зовут его Джон Престон.

13. Когда мы смотрим этот сериал, то он кажется очень жизненным, а все потому что многие сцены были созданы сценаристами и съемочной группой на основе собственного опыта. Придумывая сцены расставания, команда собиралась вместе и вспоминала, как завершались их собственные отношения, как с ними расставались. На таком мозговом штурме была создана не одна идея, которые мы в результате видели в фильме.

14. В третьем сезоне сериала Шарлотта выходит замуж за успешного, красивого и богатого врача. В день свадьбы на невесте красивое платье, а на женихе - килт, ведь он родом из Шотландии. Все, казалось бы, идеально в сцене свадьбы, кроме одного но - во время церемонии зрители слышат волынку, которая исполняет красивую мелодию, но на самом деле это не свадебный марш, а похоронный. Такой нюанс мог заметить, конечно, только знаток шотландской культуры, но этим завуалированным намеком создатели сериала хотели показать, что брак героини обречен.

15. Кристин Дэвис, сыгравшая Шарлотту, переживала из-за своего участия в сериале. Актрису смущало и название, и тематика шоу, поэтому она скрывала работу от своей бабушки, также попросила родителей не смотреть сериал. По словам актрисы, ее мать и отчим начали смотреть сериал после того, как умерла бабушка. А отчим - профессор психологии, даже использовал шоу в рамках своих лекций в колледже на тему "Брак и сексуальность".

Кристин Дэвис / Associated Press

16. Пятый сезон сериала самый короткий - в нем всего восемь серий. Съемки были прерваны из-за беременности Сары Джессики Паркер сыном Джеймсом Уилки Бродериком.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

17. Крис Нот, сыгравший в сериале Мистера Бига, не рассматривался изначально на эту роль. Даррен Старр хотел, чтобы возлюбленного Кэрри сыграл Алек Болдуин, но актер отказался. Также Болдуину еще раз предлагали вернуться в сериал в качестве эпизодической роли, но он опять отказался и она досталась Мэттью Макконехи.

18. В 18-й серии 3-го сезона Сара Джессика Паркер появляется в кадре в нежном летящем розовом платье, но пробыла она в нем не долго так как по задумке сценаристов она и Мистер Биг должны били свалится в пруд. Во время съемки этого эпизода героиня порезала ногу и ей пришлось сделать прививку от столбняка.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Бредшоу / Getty Images

19. В последнем эпизоде 6-го сезона Кэрри Брэдшоу появляется в своем парижском номере в роскошном пышном платье Versace. Чтобы Сара Джессика надела это платье очень хотела художник по костюмам Патриция Филд, но сценариста Майкла Патрика Кинга смущал один момент - как Кэрри уместила этот наряд в чемодан. Платье в сериале все же появилось, но акриса признавалась, что оно было очень огромным и передвигаться в нем ей помогало пятеро людей.

20. За годы съемок в "Сексе в большом городе" появилось много знаменитостей: Дональд Трамп, Джастин Теру, Брэдли Купер, Хью Хефнер, Джон Бон Джови, Мэттью Макконахи, Люси Лью, Дэвид Духовны, Кайл Маклахлен, Кэт Деннингс, Дженнифер Кулидж, Сара Мишель Геллар, Хайди Клум. Но также в сериале могла сняться и Виктория Бэкхем, которая в те годы еще выступала в группе Spice Girls, но из-за плотного гастрольного расписания ей пришлось отказаться.

21. В первой серии 6-го сезона Кэрри встречает ну улице своего бывшего возлюбленного Эйдена, у которого родился сын. Малыш в детской переноске, которого мы видим в кадре на самом деле сын Сары Джессик Паркер - Джеймс. Более того, на протяжении съемок ребенок очень часто появлялся на работе у мамы.

Сара Джессика Паркер с сыном / Getty Images

22. Кэри Брэдшоу была страстной поклонницей туфель и в каждом новой эпизоде сериала демонстрировала красивую обувь. Именно благодаря частому упоминанию в шоу бренда Manolo Blahnik он стал очень известным, и теперь это название буквально ассоциируется с "Сексом в большом городе".

Кэрри Брэдшоу / Giphy.com

Но в финальном эпизоде сериала была одна из сцен, где Кэрри должна была бежать. При этом актриса была обута в босоножки на высоких каблуках. Чтобы босоножки не слетели, костюмеры примотали их к ногам Сары Джессики прозрачным скотчем.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

23. Ни один наряд в сериале не повторялся. Исключением была только огромная пушистая шуба, которую Кэрри надевала несколько раз.

"Секс в большом городе" / Getty Images

24. В реальной жизни актрисы сыгравшие в сериале не были подругами и часто ссорились. Одной из причин конфликтов била зарплата - Сара Джесска Паркер получал самый большой гонорар за серию.

25. Некоторые сцены сериала снимались в павильонах на киностудии, но большая часть все же просто на улицах Нью-Йорка, в кафе, ресторанах, парках. Актеры признавались, что играть в таких условиях было не просто, так как на съемочные площадки постоянно приходили любопытные поклонники и папарацци. Как видим, за годы ничего не изменилось и во время съемок продолжения "И просто так…", папарацци постоянно делали новые фото актрис на площадке.

Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер / Getty Images

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