Селена Гомес рассказала, почему не хочет выглядеть моложе и что лежит в её косметичке

Селена Гомес / © Associated Press

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В новой статье журнала People 34-летняя Селена Гомес рассказала о том, почему взросление приносит ей удовольствие, а не тревогу. Основательница Rare Beauty стала первой лауреаткой Beauty Impact Award — награды за вклад в сферу психического здоровья.

«Становиться взрослее — это так весело. Я совсем этого не боюсь. Мне нравится становиться старше», — признается Гомес. Она не отрицает очевидного, что с возрастом внешность меняется, кожа теряет упругость, а черты лица становятся другими. Но для Селены это естественная часть жизни. По её мнению, возраст во многом — всего лишь цифра, а самое главное — то, что вы живете.

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Селена Гомес / © Associated Press

Особенно красноречиво это звучит на фоне постоянной ностальгии в соцсетях по Селене из 2016 года. Её образы того периода, с выразительным макияжем глаз и драматичным smoky eyes, регулярно возвращаются в ленты. Впрочем, Гомес не собирается «замораживать» себя в прошлом.

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«Люди как будто хотят навсегда оставить меня в том периоде», — шутит она. По словам Селены, 2016-й год был очень насыщенным и непростым этапом её жизни, поэтому тогда яркий макияж smoky eyes был одним из способов соответствовать настроению того времени.«Я старалась быть крутой», — вспоминает она.

Селена Гомес / © Associated Press

Сегодня её подход к макияжу стал гораздо спокойнее. Селена не отказалась от любимого макияжа глаз, но теперь он выглядит по-другому. В её ежедневном наборе — праймер, тональное средство, гель для бровей, румяна, тушь и масло для губ.

Но главное изменение — не в косметичке, а именно в отношении к красоте. Гомес признает, что не всем нравится естественный макияж, однако именно естественная красота сегодня является важной частью её личной философии.

Селена Гомес / © Associated Press

«Люди всегда хотят, чтобы я выглядела так же, как раньше. Но этого просто не произойдет», — говорит она.

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Селена больше не видит в этом никакой проблемы. Наоборот, когда она смотрит на свою 13-летнюю сестру Грейси, то сожалеет лишь об одном — о том, что в юности не обладала такой же уверенностью в себе. Гомес говорит, что сестра «гораздо круче», чем была она и восхищается тем, как легко девочка пробует новое и при этом понимает, что ей не нужно ничего доказывать с помощью внешности.

Для Селены красота уже давно вышла за рамки макияжа. В 2020 году она запустила Rare Beauty и объявила, что 1% от продаж бренда будет направляться в Rare Impact Fund — на поддержку организаций, работающих в сфере психического здоровья молодежи.«Моя главная цель всегда заключалась в том, чтобы создать сообщество для людей, которые действительно чувствуют себя замеченными, услышанными и любимыми» — объясняет Гомес.

История Селены Гомес — не столько о том, как меняется макияж с возрастом, сколько о праве не оставаться в прошлом. Она может снова сделать smoky eyes, но уже не для того, чтобы вернуться в 2016-й. Её сегодняшняя красота — это естественность, взросление и принятие перемен как части жизни.

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