Селин Дион рассказала о тренировках, которые помогают ей восстанавливаться

Селин Дион / © Associated Press

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Для Селин Дион путь обратно на сцену — это не просто репетиции песен. В 2022 году у певицы диагностировали чрезвычайно редкое неврологическое заболевание — синдром ригидного человека. Он может вызывать мучительные мышечные спазмы и сильную скованность, из-за которой движения становятся чрезвычайно затруднительными, об этом сообщило издание Hello!.

Несмотря на это, Селин не отказывается от планов вновь выйти на сцену. Она рассказывала, что три раза в неделю занимается пилатесом по 90 минут, а ещё два раза в неделю занимается балетом. По её словам, длительное бездействие может приводить к «застыванию» мышц, поэтому для неё важно оставаться активной.

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Почему пилатес

Селин Дион / © Associated Press

Выбор Селин вполне логичен, эта практика может быть особенно полезна при восстановлении после травм и при некоторых неврологических состояниях. Главное преимущество — контролируемые движения с низкой нагрузкой. Пилатес помогает постепенно укреплять мышцы кора и стабилизаторы, улучшать координацию и двигательные паттерны без лишней нагрузки на суставы.

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Когда тело плохо переносит резкие или непредсказуемые движения, пилатес позволяет заниматься медленно, осознанно и в ритме дыхания. Для Селин это особенно важно, ведь после периодов, когда болезнь буквально ограничивала её подвижность, возвращение к физической активности должно быть постепенным.

Количество тренировок

Селин Дион / © Associated Press

Универсальной формулы нет. Однако большинство людей начинают замечать ощутимые изменения в силе уже после двух-трех занятий в неделю. Сочетание упражнений на коврике с тренировками на специальном оборудовании, в частности на реформере, может открывать еще больше возможностей для работы с телом.

В то же время помните, что регулярность важнее интенсивности. Постоянные занятия помогают постепенно выработать безопасные и эффективные двигательные навыки, тогда как чрезмерные нагрузки могут только помешать восстановлению.

Для Селин этот принцип особенно актуален. Ее тренировки — часть индивидуального пути, а не универсальный рецепт для всех. Медленно и стабильно — лучший путь.

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Пилатес воздействует не только на мышцы. Контроль дыхания, концентрация и плавность движений помогают обрести чувство безопасности в собственном теле, снять лишнее напряжение и постепенно вернуть уверенность в своих движениях.

Возвращение Селин Дион на сцену — это история не о скорости, а о последовательности. Её программа тренировок, включающая пилатес и балет, демонстрирует простой принцип: телу нужно время, чтобы заново научиться уверенно двигаться.

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