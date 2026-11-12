Сэм Тейлор-Джонсон и Аарон Тейлор-Джонсон / © Associated Press

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Когда в 2008 году 41-летняя режиссёр Сэм Тейлор-Джонсон познакомилась с 18-летним актёром Аароном Джонсоном на кастинге фильма «Стать Джоном Ленноном», вряд ли кто-то мог предвидеть, что эта встреча перерастёт в историю любви, длиной почти два десятилетия. Сегодня им 59 и 36 лет, они воспитывают четырех дочерей и, несмотря на постоянное внимание к разнице в возрасте, продолжают строить совместную жизнь, об этом рассказало издание Hello!.

Сэм вспоминает, как окружающие относились к их отношениям в начале романа. По её словам, многие были убеждены, что этот союз обречён.

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«Сначала все говорили:,«Это ужасная идея, ничего не получится», а потом проходит 15 лет, вы воспитываете четверых детей и думаете, «Неужели?»» — с иронией замечает режиссёр.

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Сам Аарон также неоднократно отвечал на вопросы о 23-летней разнице в возрасте и объяснял, что не понимает общественной одержимости определёнными возрастными рамками.

«То, что большинство людей делали в двадцать лет, я делал, когда мне было 13. Почему кто-то решает, в каком темпе нужно жить, для меня это удивительно» — отмечал он.

Свадьба и общая фамилия

В 2009 году влюблённые поженились в часовне поместья Babington House в графстве Сомерсет. Среди гостей были родные и близкие друзья пары, в частности Элтон Джон и Дэвид Ферниш. Музыкант даже поздравил молодоженов музыкальным выступлением.

Отдельной деталью их истории стало решение объединить фамилии, вместо Джонсон и Тейлор-Вуд супруги взяли совместную фамилию Тейлор-Джонсон. Аарон объяснял, что для него было важно, чтобы смена фамилии не стала традиционным односторонним жестом со стороны женщины.

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«Я просто не понимаю, почему женщины должны брать фамилию мужа. Я хотел быть частью её, так же как она хотела быть частью меня» — рассказывал актёр.

Сегодня у пары две общие дочери — Уайлд и Роми. Еще две дочери, Анджелика и Джесси, у Сэм от предыдущего брака.

В июне 2022 года, спустя десять лет после свадьбы, Сэм и Аарон решили вновь обменяться брачными клятвами. На этот раз, в кругу самых близких людей, они отметили важную дату в своей семейной истории.

История Сэм и Аарона — напоминание о том, насколько непредсказуемыми могут быть отношения и насколько мало их истинная ценность зависит от чужих ожиданий. Когда-то их брак называли неудачной идеей, однако почти 17 лет совместной жизни, 4 дочери и повторная свадьба свидетельствуют о том, что пара продолжает писать свой собственный сценарий любви, не обращая особого внимания на комментарии окружающих.

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