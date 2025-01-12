Сэмюэль Чатто: что известно о внуке принцессы Маргарет

Сэмюэль Чатто – старший сын Сары (единственной дочери принцессы Маргарет) и Дэниела Чатто. В конце прошлого года парень спровоцировал слухи о своей свадьбе в 2025 году, и мы решили рассказать вам больше о племяннике покойной королевы Елизаветы II.

Кто такой Сэмюэль Чатто

Он родился 28 июля 1996 года в больнице Портленда и стал первым ребенком леди Сары Чатто и первым внуком для принцессы Маргарет. У него есть младший брат Артур. Оба парня выбрали для себя абсолютно разные жизненные пути. Сэмюэль стал скульптором, а его младший брат – офицером Королевской морской пехоты.

Сэмюэль Чатто / Фото: instagram.com/samchatto

Учился Сэмюэль в Итонском колледже и Эдинбургском университете, который закончил со степенью магистра по истории искусств в 2018 году.

Он также закончил Королевскую школу рисования, словом, пошел по стопам своей матери Сары, которая является британской художницей. Ходожником стал и его отец Дэниел, а дед Сэма – лорд Сноудон, был известным фотографом и сделал множество портретов для королевской семьи.

Круг его интересов

Известно, что Сэмюэль интересуется идеей трансформации посредством процесса как в керамике, так и в гравюре. Он поступил в Королевскую школу рисования в 2019 году. Предметы его работ, и материалы, которые он использует в своей работе, демонстрируют его глубокую связь с окружающим ландшафтом.

Сэмюэль Чатто / Фото: Getty Images

После завершения учебы Сэмюэль стал керамистом и скульптором. Сейчас он живет в Западном Сассексе, в его доме есть творческая мастерская, в которой парень и создает свои работы. Парень ведет страницу в Instagram, что не запрещено королевскими правилами, поскольку Сэм весьма далек от престола, и часто публикует фотографии своих работ в блоге.

Жизнь в королевской семье

Сэмюэль Чатто часто появляется с британской королевской семьей на важных мероприятиях. Он присутствовал на государственных похоронах королевы Елизаветы II и коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы. А также регулярно посещает рождественскую службу в Сандрингеме, так как его семья – леди Сара и Дэниэл Чатто – частые гости короля в его частном поместье Сандрингем, в Норфолке.

Личная жизнь Сэмюэля

В декабре 2024 года Сэмюэль Чатто пригласил на Рождество в Сандрингем свою девушку Элеонору Эксерджян. Она присоединилась к парню на рождественской прогулке и привлекла внимание фотографов. С тех самых пор в западной прессе стали точиться разговоры о предстоящей помолвке пары в 2025 году, а может быть и об очередной королевской свадьбе.

Элеонора Эксерджян и Сэмюэль Чатто / Фото: Getty Images

Известно, что Сэм и Элеонора встречаются с 2021 года, и впервые была приглашена на столь семейное королевское мероприятие, отсюда и слухи о предстоящей помолвке. Ведь до нее на прогулку в Сандрингем на Рождество приглашали только женатые пары, исключение королева Елизавела II сделала лишь для Меган Маркл в 2017 году, после объявления о помолвке с принцем Гарри. Хотя, быть может, король Чарльз просто более спокойно относится к этой традиции.

Кто такая Элеонора Эксерджян

Известно, что ее отец Дэвид Эксерджян - искусствовед, он профессор истории искусства и кино в Лестерском университете, специализирующийся на искусстве итальянского возрождения. А ее мать Сьюзан Мур также искусствовед. Девушке 28 лет, они с Сэмюэлем одногодки. Она работает художницей и кинорежиссером. Многие ее работы посвящены диаспоре в странах Западной Азии.

Элеонора Эксерджян и Сэмюэль Чатто / Фото: Getty Images

Увидим ли мы свадьбу этой молодой пары в 2025 году, покажет время, а пока продолжаем следить за развитием их отношений.

Сэмюэль Чатто на рождественской службе в Сандрингеме в 2024 / Фото: Getty Images

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