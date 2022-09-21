Сериал "Моя любимая Страшко" покажут на ТЕТ

Зрители проживут сложности и радости вместе с застенчивой Настей, которая своей настойчивостью и верой в себя будет прокладывать путь к желаемой жизни, в сериале "Моя любимая Страшко" на телеканале ТЕТ.

С 26 сентября в 19:00 телеканал ТЕТ будет показывать полюбившийся во всем мире сериал "Моя любимая Страшко". Сериал является украинской адаптацией колумбийской теленовеллы Yo soy Betty, la fea.

Главная героиня Настя устроилась на работу помощником директора крупной косметической компании. В новом для себя мире она пытается побороть свою застенчивость и добиться успеха. Ум, трудолюбие и усердие Насти помогут ей поверить в себя. Справится ли героиня со всеми испытаниями нового места и увидит ли босс в Насте нечто большее, чем просто стеснительную помощницу — смотрите в сериале на ТЕТ.

Yo soy Betty la fea был включен в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 году как самая успешная теленовелла в истории, которая транслировалась в более чем 180 странах, дублировалась на 25 языках и была адаптирована в более чем 20 странах мира. Украинский сериал уже сильно полюбился нашим зрителям, и мы получили бесчисленное количество запросов на него в социальных сетях — ТЕТ всегда хочет дарить улыбки и поддерживать украинцев, поэтому на все просьбы отвечаем сериалом "Моя любимая Страшко" в эфире!

В главных ролях сериала Ирина Поплавская, Александр Соколов, Юрий Высоцкий, Галина Корнеева, Артур Логай.

Напоминаем, что телеканалы ТЕТ и 1+1 объединяют программные силы: теперь зрители смогут смотреть самые большие шоу страны и любимые сериалы на одной площадке.

Не упустите культовую историю — смотрите сериал "Моя любимая Страшко" с 26 сентября с понедельника по четверг в 19:00.

Свет всегда побеждает мрак!

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