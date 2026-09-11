Сестра норвежского короля и первая леди страны: что известно о принцессе Астрид и какой она была

Принцесса Астрид / © Getty Images

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Принцесса Астрид родилась 12 февраля 1932 года в семье короля Олафа V и кронпринцессы Марты. Как сообщает королевский сайт, на момент её рождения поместье Скаугум ремонтировали после пожара 1930 года, поэтому принцесса появилась на свет в Солбаккене, в районе Скойен в Осло. На внеочередном заседании Государственного совета король Хокон VII объявил, что новорождённую принцессу назовут Астрид Мауд Ингеборг. Её назвали в честь тёти — королевы Астрид Бельгийской, а также двух бабушек — королевы Мауд и принцессы Ингеборг.

Детство

В 1934 году семья кронпринца смогла вернуться в Скаугум. Там принцесса Астрид росла в сельской обстановке вместе со старшей сестрой, принцессой Рагнхильд, и младшим братом, принцем Харальдом.

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Портрет королевской семьи Норвегии / © Getty Images

Принцессе Астрид было девять лет, когда 9 апреля 1940 года Германия вторглась в Норвегию. Королевская семья и правительство на поезде отправились на север, чтобы не попасть под арест оккупационных властей. В ту же ночь кронпринцесса Марта вместе с детьми пересекла границу со Швецией, а 12 августа они отправились в США по приглашению президента Франклина Д. Рузвельта.

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Следующие пять лет принцесса Астрид жила вместе с матерью, братом и сестрой в поместье Пукс-Хилл недалеко от Вашингтона. 7 июня 1945 года семья наконец смогла вернуться в Норвегию.

Образование

Начальное образование принцесса Астрид получала дома, в Скаугуме, а после возвращения в Норвегию после войны поступила в женскую школу Ниссена. В 1950 году она сдала выпускные экзамены, после чего в течение двух лет изучала экономику и политическую историю в Оксфорде.

Портрет принцессы Астрид, снятый около 1950 года в Осло, Норвегия / © Getty Images

Впоследствии принцесса Астрид осваивала швейное дело в школе Мерты, а также кулинарию в кулинарной школе Лолли Рестад. Она также интересовалась декоративно-прикладным искусством и училась в керамической мастерской Гальвора Сандьо в районе Роа.

Первая леди

После смерти матери, кронпринцессы Марты, в 1954 году 22-летняя принцесса Астрид стала первой леди Норвегии. Она исполняла эту роль до 1968 года, пока её не сменила кронпринцесса Соня — жена брата.

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Портрет норвежской принцессы Астрид в Скаугуне, 2 мая 1956 года, Осло, Норвегия / © Getty Images

Однако Астрид продолжала представлять королевскую семью вплоть до самой смерти.

Королева Великобритании Елизавета II (в центре), а рядом с ней — принцесса Астрид и принцесса Рагнхильд (слева) / © Associated Press

Семья

В 1961 году принцесса Астрид вышла замуж в церкви Аскера за Йогана Мартина Фернера. Король Олав постановил, что после вступления в брак её титул будет звучать как «принцесса Астрид, госпожа Фернер».

Принцесса Астрид со своим отцом, королём Олафом V, 14 января 1961 года, Осло, Норвегия / © Getty Images

У супругов родилось пятеро детей: Катрин Фернер Йохансен (1962), Бенедикте Фернер (1963), Александр Фернер (1965), Элизабет Фернер (1969) и Карл-Кристиан Фернер (1972).

Большая любовь к спорту и животным

Принцесса Астрид горячо интересовалась спортом и всегда с удовольствием посещала спортивные соревнования — как официальные, так и частные. Она была постоянной гостьей лыжного центра.

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Принцесса Астрид и её возлюбленный. Фотография была сделана во время регаты / © Getty Images

Кроме того, Астрид редко можно было увидеть без её собак. Собаки сопровождали её на протяжении всей жизни — первого четвероногого друга она получила от родителей на свой второй день рождения. Вильму принцесса взяла из приюта для животных, где искали новых хозяев. Её предыдущая собака Тарзан также был взят из приюта.

«Если собаке плохо там, где она живёт, то замечательно иметь возможность подарить ей хорошую жизнь», — сказала принцесса Астрид.

Принцесса Астрид на балконе Королевского дворца в Осло во время празднования Национального дня Норвегии, 2006 год / © Getty Images

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