Сестры-близняшки Олсен: куда они пропали из Голливуда и как сейчас выглядят

Сестры Олсен - Мэри-Кейт и Эшли - дети-актеры, которые были невероятно популярны в 90-х и 2000-х.
Они родились в Шерман-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса в семье Дэвида Олсена, ипотечного банкира, и Джарнетт Фуллер, менеджера. Родители с детства начали заниматься карьерой дочерей, поэтому Мэри-Кейт и Эшли много снимались в рекламе, семейных и подростковых комедиях, активно посещали различные мероприятия и премьеры.
Снимались они с раннего детства, а точнее с 1987 года - с возраста девяти месяцев, а карьеру актрис завершили в 2004-м. Их последним фильмом стала картина "Мгновения Нью-Йорка".
За это время они были номинированы на множество наград, а также получили несколько: Young Artist Awards, Kids' Choice Awards и Daytime Emmy Awards.
Также с тех пор, как сестры стали взрослеть, общественность начала проявлять повышенный интерес к их выбору одежды, многие отмечали их новаторскую манеру одеваться, стритстайл-образы и выбор аксессуаров. Сестры же активно интересовались модой. Зачастую они носили очки, большие сумки, одежду свободного кроя. Также обе часто выбирали черный цвет и делали микс дорогой брендовой одежды с недорогой повседневной.
Все это привело к тому, что они начали пробовать себя как дизайнеры. Мэри-Кейт и Эшли выпускали коллекции футболок, парфюмерии, а затем создали бренд одежды высокого класса The Row, который получил название в честь лондонской улицы Savile Row, где расположено множество модных магазинов.
Что касается личной жизни, то сестры очень скрытны. Они не показывают своих детей, редко появляются на публике или посещают премьеры.
28 декабря 2022 Эшли тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера, с которым она состояла в отношениях с 2017 года. В 2022 году у пары родился сын Отто.
Мэри-Кейт с 27 ноября 2015 года до 2021 года была замужем за банкиром Оливье Саркози - братом бывшего президента Франции Николя Саркози, с которым она встречалась 3 года до их свадьбы.
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