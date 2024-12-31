Сестры-близняшки Олсен: куда они пропали из Голливуда и как сейчас выглядят

Сестры Олсен - Мэри-Кейт и Эшли - дети-актеры, которые были невероятно популярны в 90-х и 2000-х.

Они родились в Шерман-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса в семье Дэвида Олсена, ипотечного банкира, и Джарнетт Фуллер, менеджера. Родители с детства начали заниматься карьерой дочерей, поэтому Мэри-Кейт и Эшли много снимались в рекламе, семейных и подростковых комедиях, активно посещали различные мероприятия и премьеры.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен / Фото: Associated Press

Снимались они с раннего детства, а точнее с 1987 года - с возраста девяти месяцев, а карьеру актрис завершили в 2004-м. Их последним фильмом стала картина "Мгновения Нью-Йорка".

За это время они были номинированы на множество наград, а также получили несколько: Young Artist Awards, Kids' Choice Awards и Daytime Emmy Awards.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен / Фото: Associated Press

Также с тех пор, как сестры стали взрослеть, общественность начала проявлять повышенный интерес к их выбору одежды, многие отмечали их новаторскую манеру одеваться, стритстайл-образы и выбор аксессуаров. Сестры же активно интересовались модой. Зачастую они носили очки, большие сумки, одежду свободного кроя. Также обе часто выбирали черный цвет и делали микс дорогой брендовой одежды с недорогой повседневной.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен / Фото: Associated Press

Все это привело к тому, что они начали пробовать себя как дизайнеры. Мэри-Кейт и Эшли выпускали коллекции футболок, парфюмерии, а затем создали бренд одежды высокого класса The Row, который получил название в честь лондонской улицы Savile Row, где расположено множество модных магазинов.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен / Фото: Associated Press

Что касается личной жизни, то сестры очень скрытны. Они не показывают своих детей, редко появляются на публике или посещают премьеры.

Сестри Олсен / Фото: Associated Press

28 декабря 2022 Эшли тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера, с которым она состояла в отношениях с 2017 года. В 2022 году у пары родился сын Отто.

Эшли Олсен / Фото: Getty Images

Мэри-Кейт с 27 ноября 2015 года до 2021 года была замужем за банкиром Оливье Саркози - братом бывшего президента Франции Николя Саркози, с которым она встречалась 3 года до их свадьбы.

Фото: Getty Images

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