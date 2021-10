Shape of My Heart: о чем на самом деле главный хит Стинга

Shape of My Heart: о чем на самом деле главный хит Стинга

Это грустная лирическая песня с глубоким смыслом, которая стала одним из хитов своего создателя. В преддверии Дня святого Валентина мы решили развеять миф о ней.

Shape of My Heart - одна из самых известных песен британского музыканта Стинга, которая вот уже на протяжении 28 лет является главным хитом всех свадеб, а также романтических свиданий и любовных признаний на радио. Но мы сегодня вас немного разочаруем, ведь эта песня совсем не о любви.

Написал Стинг свой хит в начале 90-х для альбома Ten Summoner's Tales, вышедшем в августе 1993 года. Песня была создана в соавторстве с гитаристом Домиником Миллером, который сыграл в ней на испанской акустической гитаре. На губной гармошке в песне сыграл Ларри Адлер.

Многие поклонники полагают, что Shape of My Heart - о любви, ссылаясь на нежную и романтическую мелодию композиции, но это заблуждение, ведь на самом деле она о человеке единственная страсть которого - карточная игра. Но цель героя не победа. Игра для него медитация, в которой он пытается познать логику удачи и вероятности исхода, которыми управляет не игрок, а карты.

"Я хотел написать о карточном игроке, который играет не ради победы, а чтобы попытаться выяснить какую-то мистическую логику в удаче или случайности, какой-то научный, почти религиозный закон. Так что этот парень философ, он играет не из уважения и не за деньги, он просто пытается понять законы удачи и судьбы", - рассказал Стинг о смысле своего хита.

Также читайте Главная песня Дэвида Боуи: о чем космическая баллада Space Oddity и как ее создали

Также музыкант добавил, что в любви у героя его песни тоже не все хорошо, ведь он не умеет выражать свои эмоции и из-за игры в азартные игры теряет отношения.

"Он игрок в покер, поэтому ему нелегко выразить свои эмоции, и на самом деле он ничего не выражает, у него есть лишь одна маска, и она никогда не меняется. Это хорошо для игрока в покер, но ужасно для любовника. Если у женщины отношения с таким парнем - она потеряна. Поэтому я попытался создать небольшую историю, в которой парень играет в азартные игры и в то же время рушит отношения".

Карты также таят в тексте песни некий сакральный смысл, и практически каждая строчка состоит из идиом и игры слов. Наибольший философский подтекст автор уложил в припев:

I know that the spades are the swords of a soldier - Я знаю, что пики - это шпаги солдат.

I know that the clubs are weapons of war - Я знаю, что трефы - это боевое оружие.

I know that diamonds mean money for this art - Я знаю, что бубны - деньги в этом искусстве.

But that’s not the shape of my heart - Но всe это мне не по душе (тут как раз он обыграл слово черви - hearts).

Несмотря на то, что сейчас Shape of My Heart, - главный хит Стинга, сразу после выхода песня не завоевала такой любви, достигнув в английском чарте лишь 57-го место. Но вот любителям кино песня приглянулась. В 1993 году ее впервые использовали в романтическом фильме "Три сердца", а в 1994-м - в фильме французского режиссера Люка Бессона "Леон", который ее и прославил. Текст песни и грустная мелодия идеально вписались в сюжет этой картины.

Читайте также: Культовая баллада об убийстве: как создалась песня Кайли Миноуг и Ника Кейва Where The Wild Roses Grow

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку