Дэниел Крейг / © Getty Images

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Джеймс Бонд — один из самых известных персонажей в истории мирового кинематографа, и за более чем шесть десятилетий образ легендарного агента британской разведки MI6 воплотили шесть актёров.

Шон Коннери (1962–1967, 1971)

Шон Коннери / © Getty Images

Джордж Лезенби (1969)

Джордж Лезенби / © Getty Images

Роджер Мур (1973–1985)

Роджер Мур / © Getty Images

Тимоти Далтон (1987–1989)

Тимоти Далтон / © Getty Images

Пирс Броснан (1995–2002)

Пирс Броснан / © Getty Images

Дэниел Крейг (2006–2021)

Дэниел Крейг / © Getty Images

Что известно о следующем фильме о Джеймсе Бонде

В марте 2025 года Amazon MGM Studios заключила новое совместное соглашение с Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. Согласно его условиям, студия получила творческий контроль над правами интеллектуальной собственности на франшизу о Джеймсе Бонде.

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Режиссером следующего фильма станет Дени Вильнев, сценарий напишет Стивен Найт. Продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман, а исполнительным продюсером — Таня Лапуант.

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Актёр Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Джеймса Бонда в будущем фильме.

Роберт Паттинсон / фото: instagram.com/007

«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в истории кинематографа, и возможность сыграть агента 007 — честь всей моей жизни. Я безмерно благодарен Дэни, Эми, Дэвиду, Тане и всей команде за доверие ко мне. Сказать, что эта роль — сбывшаяся мечта, означало бы преуменьшить её значение. Я невероятно рад нашему сотрудничеству и предстоящей работе с этой замечательной командой», — заявил Роберт Паттинсон.

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