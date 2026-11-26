- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
Шесть лиц агента 007: кто играл Джеймса Бонда за более чем 60 лет
За более чем 60 лет истории франшизы о Джеймсе Бонде вышло 25 официальных фильмов. Рассказываем, в каком порядке их смотреть, кто сыграл легендарного агента 007 и что известно о следующей картине.
Джеймс Бонд — один из самых известных персонажей в истории мирового кинематографа, и за более чем шесть десятилетий образ легендарного агента британской разведки MI6 воплотили шесть актёров.
Шон Коннери (1962–1967, 1971)
Джордж Лезенби (1969)
Роджер Мур (1973–1985)
Тимоти Далтон (1987–1989)
Пирс Броснан (1995–2002)
Дэниел Крейг (2006–2021)
Что известно о следующем фильме о Джеймсе Бонде
В марте 2025 года Amazon MGM Studios заключила новое совместное соглашение с Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. Согласно его условиям, студия получила творческий контроль над правами интеллектуальной собственности на франшизу о Джеймсе Бонде.
Режиссером следующего фильма станет Дени Вильнев, сценарий напишет Стивен Найт. Продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман, а исполнительным продюсером — Таня Лапуант.
Актёр Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Джеймса Бонда в будущем фильме.
«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в истории кинематографа, и возможность сыграть агента 007 — честь всей моей жизни. Я безмерно благодарен Дэни, Эми, Дэвиду, Тане и всей команде за доверие ко мне. Сказать, что эта роль — сбывшаяся мечта, означало бы преуменьшить её значение. Я невероятно рад нашему сотрудничеству и предстоящей работе с этой замечательной командой», — заявил Роберт Паттинсон.