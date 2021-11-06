Шик, блеск и меха: как одевались актрисы старого Голливуда в холода

Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Грейс Келли вдохновляли женщин на протяжении многих лет, а популярность винтажных образов свидетельствует о том, что классический голливудский стиль никогда не выйдет из моды.

Стиль старого Голливуда всегда останется одним из самых узнаваемых и роскошных. И, несмотря на десятилетия, которые прошли с момента расцвета звукового кино, актрисы, играющие в картинах того времени, до сих пор остаются самыми узнаваемыми звездами не только в своем деле, но и иконами стиля.

"Золотым веком Голливуда" считают 30-50 годы, а вот 40-е стали самым пиком, расцветом этого периода. Именно в это время кинематограф начал приобретать такой вид, каким мы его сейчас видим, а красавицы-актрисы ставать суперзвездами.

В то время актуальными была роскошь, шик и блек. Актрисы на красных дорожках появлялись в пышных платьях, высоких перчатках и в бриллиантах, а их наряды были сшиты из переливающихся в свете софитов атласа, сатина и шелка. Дополняли образы замысловатые укладки с локонами и красная помада на губах.

В качестве верхней одежды как на мероприятия, так и в обычной жизни, часто носили меха - это были шубы и накидки. Также в тренде были пальто-халаты, двубортные пальто и тренчи. Обязательно образ должны были дополнять перчатки, шляпки или косынки, а также муфты.

Мы решили показать, как одевались главные кинозвезды прошлого века и собрали несколько образов, которые помогут взглянуть на моду старого Голливуда в холодное время года.

Грейс Келли

Принц Монако Ренье III с актрисой Грейс Келли в день объявления об их помолвке в Филадельфии, штат Пенсильвания, 1956 год. На Грейс было платье до щиколоток, туфли на невысоком каблуке и шуба. В руке актриса держала сумку Hermes.

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Мэрилин Монро

Мэрилин часто вне красной дорожки появлялась в обычных однотонных вещах, а в качестве верхней одежды отдавала предпочтение пальто и шубам.

25 февраля 1956 года актрису сфотографировали, когда она садилась на самолет American Airlines в Голливуд. Снимок сделан в Нью-Йорке. На ней была черная шуба, которую Мэрилин накинула на плечо, и черное обтягивающее платье.

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Одри Хепберн

Этот снимок был сделан на Испанской лестнице в Риме, когда актриса гуляла с одним из своих любимых йоркширских терьеров. Фото сделано папарацци в 1960 году.

На Одри элегантное двубортное пальто и туфли. Ее волосы собраны в высокую прическу, а дополнили наряд платок на шее и сумочка.

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Софи Лорен

В декабре 1962 года Софи Лорен и продюсер, который по совместительству был и мужем, Карло Понти попали под прицел папарацци в Париже. На Софи была шуба, берет и платок на шее.

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Вивьен Ли

Знаменитую актрису, которую мы прекрасно помним по фильму "Унесенные ветром", сфотографировали в 1940 году, когда она шла по улице Лондона со своим мужем, актером Лоуренсом Оливье.

Актриса одета в простое черное пальто, туфли на низком ходу, перчатки и повязала на голову косынку. Под мышкой у нее элегантный черный клатч.

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