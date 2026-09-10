Сиара ждет пятого ребенка в 40 лет: почему все это обсуждают

Сиара / © Associated Press

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Сиара и её муж, бывший квотербек НФЛ Расселл Уилсон, ждут пятого ребёнка. Казалось бы, новость, которая предполагает только одно — поздравления, однако в интернете нашлись люди, которых беременность певицы в 40 лет не столько возмутила, сколько удивила, об этом рассказало издание PureWow.

Одни напоминали женщинам знакомый нарратив о том, что «всё нужно успеть до 35». Других почему-то задело то, что Сиара живёт не по сценарию, который они для неё придумали. Кто-то считает большую семью нетипичной на фоне современной тенденции к уменьшению количества детей, а кто-то просто проецирует на певицу собственное недовольство её обеспеченной и, судя по всему, счастливой жизнью.

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Почему чужая беременность должна вообще кого-то беспокоить

Есть и другая причина такой бурной реакции, ведь знаменитости уже давно перестали казаться людям совершенно чужими. Благодаря социальным сетям мы ежедневно видим их дома, отношения, детей, беременности и личные переживания, поэтому легко возникает иллюзия близости, будто у нас есть право оценивать их решения так же, как решения знакомых. Такие односторонние связи ещё называют парасоциальными, а освещение беременности знаменитостей в СМИ часто дополнительно подстёгивает интерес к их возрасту, внешности и поведению.

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Во многих странах мира семьи действительно стали меньше. На этом фоне пятеро детей могут показаться почти экзотикой. Раньше большая семья тоже была скорее исключением. Даже среди наших друзей было немало единственных детей, а если у кого-то был брат или сестра, то чаще всего только один. Поэтому на большую семью стоит смотреть не через призму стереотипов, а через личный опыт.

Психология большой семьи

Да, жизнь большой семьи с пятью детьми под одной крышей вряд ли можно назвать спокойной. Все они растут вместе и пользуются одной ванной, а может, и общими спальнями. Конечно, это шум, иногда теснота и порой хаос. Но именно так дети учатся жить вместе, например, делиться, договариваться, подстраиваться под чужие привычки и решать конфликты. Навыки, которые впоследствии окажутся чрезвычайно полезными во взрослой жизни.

Могут быть и раздражающие бытовые мелочи, такие как тяжелые и громкие шаги брата, разговоры сестры во сне, беспорядок в общей ванной. Но вместе с тем остается ощущение, что дома всегда кто-то есть. Иногда ради этого приходится мириться с хаосом, ссорами и взаимным раздражением.

Так действительно ли пятеро детей — это «слишком много»? Возможно, но только для тех, кто сам так решил. Сиара не обязана соответствовать чьим-то представлениям о правильном возрасте для материнства, идеальном размере семьи или «правильной» жизни.

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Кроме того, в этой истории есть только один критерий, который действительно важен: счастливы ли дети и хорошо ли им в их семье. Остальное — чужие домыслы, стандарты и мнения, о которых никто не спрашивал.

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