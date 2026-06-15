Хилари Дафф / © Associated Press

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Современный фитнес все больше отходит от идеи бесконечного кардио как единственного способа «быть в форме». На смену ему приходит силовой тренинг с четкой структурой, прогрессией нагрузок и персональными планами, рассказало издание Women`s Health.

Американская певица и актриса Хилари Дафф делает ставку на регулярность, а не на хаотичные тренировки. И ее основное внимание сосредоточено на нижней части тела и функциональной силе. Она признается, что раньше избегала силовых упражнений, потому что боялась «стать слишком мускулистой», как это часто бывает из-за стереотипов о женском фитнесе. Но со временем ее подход изменился. Силовые тренировки стали не только о теле, но и о самочувствии, сне, энергии и выносливости в повседневном ритме жизни.

Сегодня её тренировочный процесс построен на программе тренировок продолжительностью 30–60 минут с элементами силовых упражнений, HIIT и пилатеса.

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Силовые тренировки — новая норма

Дафф подчеркивает простую идею: не мотивация, а система определяет результат. Звезда тренируется примерно четыре раза в неделю, а в дни отдыха остается активной благодаря прогулкам, походам и уходу за детьми.

Её главная цель — ощущение силы в реальной жизни, например, возможность поднимать детей, выдерживать нагрузки гастролей и чувствовать себя уверенно в собственном теле.

Тренировка нижней части тела

Из всех упражнений Дафф особенно любит нагрузки на ноги и ягодицы. Она предпочитает движения, которые дают быстрый ощутимый результат и развивают силу. Зато упражнения на верхнюю часть тела она выполняет менее охотно, хотя признает эффективность тяг и базовых движений.

Тренировки Хилари Дафф

Программа, которой пользуется певица, состоит из разминки, четырёх основных упражнений и короткой восстановительной части.

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Разминка (5 мин)

Растяжка тазобедренного сустава (левая нога) — 45 сек

Поза голубя (левая нога) — 30 сек

Растяжка тазобедренного сустава (правая нога) — 45 сек

Поза голубя (правая нога) — 30 сек

Движение «отведение таза назад» для приводящих мышц (левая нога) — 30 сек

Движение «отведение таза назад» для приводящих мышц (правая нога) — 30 сек

«Лучшая в мире растяжка» (левая сторона) — 30 сек

«Лучшая в мире растяжка» (правая сторона) — 30 сек

Глубокие приседания с удержанием — 30 сек

Упражнения

Приседания со штангой — базовое силовое упражнение для развития ног и ягодиц, которое развивает общую силу нижней части тела и стабильность туловища. Румынская тяга со штангой — движение, направленное на заднюю поверхность бедра и ягодицы, которое также улучшает подвижность таза и контроль корпуса. Боковые выпады с гантелями — функциональное упражнение, которое развивает баланс, внутреннюю поверхность бедра и стабильность колен. Сисси-приседания с весом тела — интенсивное движение для квадрицепсов, которое усиливает контроль над коленями и силу передней части ног. Завершение. Краткое восстановление включает «собаку мордой вниз», растяжку бегуна и упражнения на подвижность таза.

Ключевая идея — постепенная нагрузка и четкая структура. Тренировка построена таким образом, чтобы организм получал достаточный стимул для развития, но без хаотичных решений или перегрузок.

Такой подход делает силовые тренировки доступными даже при плотном графике — именно поэтому они становятся частью образа жизни, а не просто спортивной рутиной.

История тренировок Хилари Дафф показывает, как изменилось наше представление о фитнесе. Сила — это уже не только внешний вид, а функциональность, стабильность и качество жизни.

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