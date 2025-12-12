Винтажная реклама успокаивающего "Сиропа миссис Винслоу" для детей / © Getty Images

Сироп, производство которого началось в 1849 году и который продавали в США и Великобритании, рекламировали как средство, помогающее успокоить беспокойного младенца, облегчающее прорезывание зубов, колики и бессонницу. Однако этот «волшебный препарат» содержал морфин — 65 миллиграммов на унцию (унция — это примерно 30 мл. — ред.) — а также алкоголь. Полная чайная ложка сиропа содержала количество морфина, эквивалентное 20 каплям лауданума (опиумная настойка на спирту — ред.), и это в то время, когда детям от шести месяцев рекомендовали не более двух-трех капель лауданума. Следовательно, этот сироп был очень опасен.

Трагично, но одной чайной ложки этого сиропа было достаточно, чтобы убить среднестатистического ребенка. По сути, ложка этого сиропа отправляла младенцев в небытие. Они больше не просыпались.

Винтажная реклама успокоительного «Сиропа миссис Винслоу» для детей. На ней изображена мать, которая держит ампулу, укачивая своего ребенка. Она была опубликована в Нью-Йорке примерно в 1887 году. / © Getty Images

Но в то время люди не осознавали, что именно сироп вызывает смерть детей, ведь детская смертность в целом была очень высокой. Часто считали, что это синдром внезапной детской смерти, тогда его называли «смертью в колыбели». До сих пор неизвестно, сколько детей погибло из-за этого препарата.

Это было одно из самых популярных средств на рынке. Например, в 1868 году было продано 1,5 миллиона бутылок. Те дети, которые не умерли сразу после приема сиропа, часто погибали от абстиненции и зависимости, ведь им давали морфин и алкоголь буквально с младенческого возраста, что вызывало серьезные осложнения в дальнейшей жизни, если они вообще доживали до нее.

Лишь в 1911 году «Сироп миссис Винслоу» был осужден Американской медицинской ассоциацией, и все же его продолжали продавать вплоть до 1930 года.