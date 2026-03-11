Сияние и бледность кожи, которые убивали: опасный бьюти-тренд 19 века, который шокирует сегодня

Картина "Портрет мадам Икс", 1884 год / © Getty Images

Поскольку и те времена ценилась бледность кожи, женщины принимали микродозы смертельного яда, чтобы иметь вид фарфоровой куклы. Они делали это сознательно, обменивая долгосрочное здоровье на кратковременный блеск. Но нет, это не было запрещено, ведь купить яд можно было абсолютно легально, а рекламировали его даже врачи.

По словам историка и доктора Эми Боингтон, чтобы достичь желаемого эффекта бледности, женщины покупали специальные вафли с мышьяком. В также как сообщается в статье National Geographic, в ту эпоху уже было известно, что мышьяк ядовит, но его принимали в небольших количествах, ведь как тогда сообщалось, благодаря вафлям, в которых он содержался, можно было избавиться от веснушек, прыщей и других пятен на лице.

И, как можно увидеть в этом рекламном объявлении, продукт подавался как безопасный, хотя там прямо сказано, что в нем есть мышьяк:

«Эти всемирно известные средства являются безотказным лечением от „плохой крови“, прыщей, веснушек, черных точек, пигментных пятен, печеночных пятен, акне, покраснения лица или носа, морщин, темных кругов под глазами и всех других недостатков кожи — будь то на лице, шее, руках или теле. Они осветляют и украшают цвет лица так, как ни одно другое средство в мире, и делают это за очень короткое время. Они придают коже изысканную светлость, делают ее чистой, мягкой и бархатистой».

Реклама продуктов с мышьяком от доктора Кэмпбелла / © Getty Images

Самое страшное во всем этом то, что оно действительно работало. Мышьяк разрушает красные кровяные клетки, вызывая особый тип анемии. Результатом становится этот призрачно-бледный, бескровный цвет лица, которым были одержимы женщины того времени. Но, конечно, это «сияние» имело ужасную цену: мышьяк — накопительный яд, и когда человек начинал его принимать, остановиться было почти невозможно — если прекратить, кожа покрывалась темными пятнами и язвами. Внутри организма он разрушал щитовидную железу, печень и нервную систему. Женщины также сообщали о блестящих глазах — еще один симптом, но им это даже нравилось.

Почему же они это делали? Ведь они знали об опасности. По словам иторика, из-за положения женщины в тогдашнем обществе, ведь в то время единственной «валютой» женщины была ее способность выгодно выйти замуж и красота была стратегией выживания. Женщины чувствовали сильное давление относительно своей внешности, поэтому были готовы жертвовать здоровьем ради красоты. Но самая возмутительная ирония заключается в том, что когда стало известно, что эти вафли на самом деле опасно употреблять, высмеивать начали именно женщин — их называли «поедательницами мышьяка», считали тщеславными и лживыми.