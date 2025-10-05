Сара Йоркская / © Associated Press

Скандал с Джеффри Эпштейном

Тот самый из-за которого Сару буквально уже отовсюду «отменили» в Великобритании. Это история давняя, датированная еще 2011 годом, когда Сара отправила осужденному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну письмо, в котором называла его своим «лучшим другом», а накануне публично отреклась от их дружбы, заявив в интервью, что ее отношения с Эпштейном были «гигантской ошибкой». Сейчас говорят, что Сара поступила так из-за того, что Эпштейн ее шантажировал, но каким именно образом история умалчивает. А герцогиня, очевидно, переживала за свою репутацию, которая и так была «подмочена» другими скандалами.

Сара Йоркская и ее муж принц Эндрю в молодости / © Associated Press

Сейчас из-за всплывшего письма в прессе с Сарой разорвали сотрудничество целый ряд благотворительных организаций, король Чарльз приказал не появляться герцогине и ее опальному бывшему мужу принцу Эндрю на семейных праздниках, а также разъяренная публика призывает забрать у Сары титул герцогини Йоркской.

Пляжный скандал с Джоном Брайаном

Это было в начале августа 1992 года, герцогиня Йоркская вылетела на частном самолете на Французскую Ривьеру вместе со своим финансовым советником Джоном Брайаном и маленькими дочерьми — принцессами Беатрис и Евгенией. Сара недавно только рассталась с мужем принцем Эндрю, но они еще не успели развестись.

Тогда Сара арендовала Le Mas de Pigerolle — фермерский дом с пятью спальнями в четырех милях от живописной деревни Борм-ле-Мимоза, прежде чем она с детьми должны были присоединиться к королевской семье в Балморале. Именно тогда на этих летних каникулах в прессу и попало скандальное фото, где Джон облизывал пальцы ног Сары на пляже. Просто они не знали, что за ними устроил охоту французский фотограф Даниэль Анджели. На тот момент Сара и принц Эндрю уже пять месяцев, как расстались, но официально развелись только в 1996-м.

Сара Йоркская / © Associated Press

Фотографии разошлись по всему миру после того, как их купило издание Mirror за 60 000 фунтов стерлингов. Статья вышла под заголовком: «Украденные поцелуи Ферги: правда о герцогине и техасском миллионере».

На 55 фотографиях на девяти страницах была изображена полуобнаженная Сара, наносящая солнцезащитный крем на голову своего лысеющего финансового консультанта, целующая его, лежащая под ним и позволяющая ему целовать или облизывать пальцы ее ног.

Позже было обнаружено, что в ста ярдах от виллы и бассейна была вырыта большая траншея, предполагалось, что кто-то вступил в сговор с прессой из дворца, чтобы сделать снимки и очернить репутацию Сары в преддверии ее развода с мужем для того, чтобы опека над двумя дочерьми осталась полностью на принце Эндрю.

Скандал со взятками

23 мая 2010 года британский таблоид News of the World опубликовал видео, на котором герцогиня Йоркская Сара принимает взятку от репортера под прикрытием в обмен на предоставление доступа к ее бывшему мужу — принцу Эндрю.

По словам Сары этот человек выдавал себя за богатого шейха, который хотел познакомиться с принцем Эндрю и герцогиня радо ему помогла за вознаграждение.

Сара Йоркская / © Associated Press

Сума варьировалась в пределах 750 000 долларов. Именно ее Сара Йоркская собиралась получить от так называемого влиятельного бизнесмена из Индии. Конечно, все это запечатлели на камеры и в прессу вылился очередной скандал. Герцогиня была вынуждена сходить на шоу Опры Уинфри, чтобы рассказать историю со своей стороны. На шоу Сара говорила, что ее подруга сказала ей, что этот мужчина хочет вложить деньги в ее книги и помочь ей выбраться из серьезных долгов». Герцогиня говорила, что просила мужчину подписать соглашение о конфиденциальности, но он этого не сделал.

Разногласия с мужем королевы — принцем Филиппом

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, говорят, ненавидел Сару Фергюсон. Она была ему так неприятна, что он буквально «объявил ее персоной нон грата в королевской семье».

«Она — единственный человек, с которым принц Филипп не хотел иметь ничего общего „, — рассказал королевский биограф Джейн Дисмор. „Ему не нравилась Ферги — она знала, что в присутствии принца Филиппа ей не рады“. „Она понятия не имела, что на самом деле означает быть королевской особой. Дело было не только в ужасных промахах. Дело было в ее отношении к королевской жизни“.

Сара Йоркская и принц Филипп / © Getty Images

В число этих «ужасных просчетов» входили катастрофические финансовые авантюры, из-за которых герцогиня была близка к объявлению себя банкротом с долгами, эквивалентными 8 миллионам долларов, а также ряд романов, которые стали достоянием публики.

Неприязнь принца Филиппа к своей невестке переросла в открытую ненависть в 2010 году, когда Сара как раз таки пыталась продать «доступ к принцу Эндрю» за баснословные деньги. После этого скандальная герцогиня больше никогда не посещала мероприятия с королевской семьей, до самой смерти принца Филиппа в 2021 году.

А после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году ее сын — король Чарльз — стал приглашать Сару присоединяться к семейным мероприятиям, как, например, рождественская прогулка в Сандрингеме или пасхальная служба.

Сара Йоркская в Сандрингеме / © Associated Press

Сейчас Сара и ее бывший муж столкнулись с ситуацией, когда из-за нового скандала, связанного с уже покойным опальным финансистом Джеффри Эпштейном, они оба могут лишиться званий почетных жителей города Йорка, который были им дарованы в качестве свадебного подарка в 1987 году, когда они впервые в качестве супружеской пары посетили город.