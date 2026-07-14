Скелеты в шкафу принца Гарри: чего боится герцог Сассекский

Принц Гарри / © Associated Press

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Герцог Сассекский всегда был всерьез обеспокоен вопросами безопасности своей семьи — жены Меган Маркл и их двоих детей — принца Арчи и принцессы Лилибет. Откуда у Гарри столько страхов, связанных с безопасностью, разбираемся подробнее.

Безопасность семьи принца

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Это самый большой страх, который преследует младшего сына короля Чарльза с момента, как он только начал встречаться со своей на тот момент будущей женой Меган Маркл в 2016 году. Когда к их паре было приковано огромное внимание прессы, а папарацци в Лондоне не давали им ступить и шагу, принц начла бояться, что история его матери принцессы Дианы (погибшей в автокатастрофе, убегая от папарацци) может повториться с его женой Меган. После свадьбы пары в 2018 году у них появилась полицейская охрана, финансируемая британскими налогоплатильщиками. Но в 2020 году семья (состоявшая уже из троих человек — Меган, Гарри и их сын Арчи) приняла решение сложить с себя полномочия работающих членов короны и переехала в США, потеряв право полицейской охраны.

Почему Гарри так тревожится

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми принцем Арчи и принцессой Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Эта обеспокоенность герцога вызвана пристальным вниманием общественности к смерти его матери принцессы Дианы, и привела к длительным судебным разбирательствам Гарри с Министерством внутренних дел Великобритании. Наиболее глубокие страхи и тревоги принца Гарри, как правило, делятся на три основные категории.

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Физическая безопасность

Принц Гарри / © Associated Press

Гарри выражал серьезную обеспокоенность по поводу терроризма и целенаправленных нападений на его жизнь и жизнь его семьи (Меган Маркл, и их дети Арчи и Лилибет). Эти опасения усугубились его высокой публичностью и пугающими разведывательными отчетами, указывающими на повышенный риск терроризма, что побудило его агрессивно бороться в суде за официальную вооруженную охрану во время визитов в Великобританию.

Вторжение СМИ и преследование

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Он часто выражал глубоко укоренившийся страх повторения истории, проводя прямые параллели между неустанным преследованием его матери, принцессы Дианы, таблоидами и преследованием, которому, по его мнению, он и его жена подвергались со стороны британской прессы.

Живя в Калифорнии, герцог и герцогиня Сассекские имеют возможность нанять частную охранную фирму, чтобы чувствовать себя защищенными. Но во время их визитов в Британию они бы хотели получить охрану от государства, что на данный момент не предоставляется возможным по перечисленным выше причинам. Это одна из причин по которой принц Гарри не берет своих детей на публичные мероприятия, и впервые за четыре года привез их в Лондон, видимо для того, чтобы повидаться с дедушкой — королем Чарльзом III.

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