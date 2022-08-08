Скромная герцогиня: три любовные истории Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом

Герцогиня Кембриджская Кэтрин – скромница не только с виду. О ее романах до принца Уильяма журналистам практически ничего не известно. Возможно, потому, что Кейт все свое время посвящала учебе и спорту, а потом десять лет ждала предложения руки и сердца от человека, который метался между нею и еще рядом других девушек. Мы решили вспомнить о романах Кейт до Уильяма.

Первая любовь – Гарри Блейклок

Кейт Миддлтон, 2005 год, колледж Марльборо / Фото: Getty Images

В колледже Марльборо Кейт не была красоткой, но все же пользовалась успехом у мужчин. Гарри Блейклок был талантливым игроком в крикет, а также одним из тех парней, за которым бегали все девчонки, но свое внимание он обратил именно на Миддлтон. Гарри был старше Кейт всего на год, очевидно, у них было много общих интересов, раз уж продлился этот роман целый год. Именно Гарри считают первой любовью Кэтрин. Правда, счастливой истории в финале не вышло, так как парень разбил девушке сердце, женившись на ее хорошей подруге. Но Миддлтон не злопамятна, на свою свадьбу с принцем Уильмом она все равно пригласила бывшего возлюбленного.

Уиллем Маркс

Уиллем Маркс / Фото: johannabotta/Instagram

С Уиллемом Марксом Кейт Миддлтон также познакомилась во время учебы в колледже. Этот роман развивался стремительно, но продлился недолго. Что послужило причиной расставания, никто не знает, но известно, что бывшие возлюбленные остались хорошими друзьями. Кстати, именно этому парню журналисты предлагали внушительные гонорары за интересные подробности их краткосрочного романа, которые все таблоиды стремились опубликовать накануне свадьбы Кейт и Уильяма. Но, как истинный джентльмен, Уиллем не сказал ни слова, что, вероятно, весьма впечатлило Кэтрин, и она также пригласила его на свою свадебную церемонию.

Руперт Финч

Руперт Финч / Фото: Getty Images

Со своим третьим официальным парнем Кейт Миддлтон познакомилась в 2001 году, когда поступила в Сент-Эндрюсский университет. Руперт учился на последнем курсе юридического факультета, а парни постарше, как известно, очень привлекают первокурсниц. Встречалась пара чуть больше года, и о причинах их расставания снова ничего не известно. Но, можем предположить, Руперт просто закончил университет, а Кейт переключила свое внимание на принца Уильяма.

Принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям в студенческие годы / Фото: Getty Images

Согласно официальной версии, принц и его будущая супруга Кейт Миддлтон познакомились в стенах Сент-Эндрюсского университета. Однако в одной из биографий герцогини упоминается тот факт, что их первая встреча произошла раньше, и познакомили пару общие друзья, чьи имена, естественно, держатся в секрете. Все уже знают, что роман Уильяма и Кейт был длинным с периодами ссор и расставаний. Юный принц все никак не мог определиться, с какой из своих тогдашних девушек ему остаться, а Кэтрин просто ждала, за что и получила от журналистов прозвище "ждущая Кейти". Надо отдать ей должное, через десять лет после знакомства принц Уильям таки сделал ей предложение и преподнес в качестве подарка кольцо своей матери принцессы Дианы.

Свадьба принца Уильяма и герцогини Кембриджской / Фото: Getty Images

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Кейт Миддлтон, естественно, сказала "да", в 2011 году вышла замуж за принца, а к 2018-му родила ему уже троих детей. Говорят, еще в юности Кэтрин предсказали, что ее мужем станет парень по имени Уильям. Совпадение или же Кейт осознанно устроила охоту за принцем, не давая своим соперницам ни единого шанса на успех, как думаете?

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

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