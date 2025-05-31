Скромница с миллиардом долларов: знаменитые выглядывания Миуччи Прады из-за кулис

Миучча Прада / © Associated Press

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Те, кто не интересуется модой, однозначно видели узнаваемый треугольный логотип Дома и знают имя Prada, будь то по таким фильмам как «Дьявол носит Prada» или образам знаменитостей, которые не только носят эту марку, но и регулярно снимаются в кампейнах для нее. Миучча в своих нарядах отталкивается от элегантности, минимализма и утонченности с интересными и современными акцентами. Дизайны Миуччи Прада часто бросают вызов традиционным представлениям о красоте и моде, используя нетрадиционные элементы и материалы.

Ее бренд Miu Miu, основанный в 1993 году, это более игривая линия одежды, которую чаще выбирают молодые люди. В этих коллекциях Миучча допускает больше дерзости и экспериментов.

Однако скромность и лаконичность читается не только в дизайнах и силуэтах Prada, но в самой Миучче. Несмотря на свое влияние, популярность и личный отличный стиль, она редко дает интервью и тем более привлекает внимание на собственных показах. Все, чем обычно модельер радует гостей шоу, — быстрое появление из-за кулис. Предлагаем посмотреть, как год за годом итальянка повторяет эту фишку.

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Миучча Прада / © Associated Press

Миучча Прада / © Associated Press

Миучча Прада / © Associated Press

Миучча Прада / © Associated Press

Миучча Прада / © Associated Press

Миучча Прада / © Associated Press

Миучча Прада / © Associated Press

Миучча Прада / © Associated Press

Миучча Прада / © Associated Press

По состоянию на октябрь 2021 года издание Forbes оценило ее состояние в 4,8 млрд долларов США, а в августе 2021 года Bloomberg — в 6,6 млрд долларов. Также компания Миуччи Прады Prada Group купила Модный дом Versace за 1,25 млрд евро, что стало "крупнейшей сделкой года".