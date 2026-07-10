Словно богиня: как повторить макияж Зендеи, который покорил красную дорожку и стал главным бьюти-трендом сезона

Зендея / © Associated Press

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В последние сезоны в мире красоты всё чаще отказываются от плотных текстур в пользу естественности. Именно поэтому одним из главных героев нового образа Зендеи стал хайлайтер нового поколения, который создает мягкое, деликатное сияние без крупных блесток или чрезмерного блеска, об этом рассказал её визажист Ernesto Casillas.

У средства кремовая текстура в формате стика, оно легко скользит по коже и создает эффект «внутреннего сияния», словно лицо освещает солнце, а не косметика. Такой финиш одинаково уместен как в повседневной жизни, так и под вспышками фотокамер, об этом говорится в материале издания NewBeauty

Все начинается с ухода

Зендея / © Associated Press

Секрет безупречного макияжа — правильная подготовка кожи. Перед нанесением декоративной косметики визажист провел интенсивное увлажнение, а именно: нанес питательный крем и сыворотку, которые помогают сделать кожу гладкой, эластичной и увлажненной. Именно такой уход позволяет тональным средствам ложиться максимально естественно.

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После этого было нанесено легкое покрытие с помощью тональной основы, консилера и небольшого количества пудры, чтобы сохранить свежесть лица, но не перегружать его.

Бронзовое сияние и природный рельеф

Зендея / © Associated Press

Главный акцент образа — теплый оттенок кожи, словно после нескольких дней отдыха на солнце. Для этого использовали бронзер, кремовый хайлайтер, румяна и сияющий стик, которые вместе создают многомерный эффект здоровой, ухоженной кожи. Благодаря сочетанию различных текстур лицо выглядит не плоским, а живым и естественным.

Именно такой макияж всё чаще заменяет плотный контуринг, ведь современные тренды делают ставку на естественный объём и плавные переходы.

Выразительность глаз

Зендея / © Associated Press

Не менее эффектной деталью стал макияж глаз. Визажист создал легкий, почти эфирный образ с помощью светлых перламутровых и нейтральных оттенков. Особое внимание привлекает выделенный внутренний уголок глаза — именно этот лайфхак мгновенно делает взгляд более открытым, свежим и придает ему сияние.

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Дополняют образ несколько оттенков теней с нежным блеском и объемная тушь для ресниц. Бьюти-эксперты уже называют такой макияж одним из главных летних трендов, ведь он выглядит эффектно, но в то же время легко, и его просто повторить дома.

Последний штрих — естественные губы

Зендея / © Associated Press

Для губ был выбран многослойный подход: сначала контур, затем средство для визуального увеличения объема, а сверху — блеск с ухаживающими компонентами. В результате губы выглядят естественно пухлыми, увлажненными и сияющими.

Заключительным этапом стал фиксирующий спрей, который помогает макияжу оставаться безупречным в течение всего дня.

Новый макияж еще раз подтверждает главную тенденцию современной индустрии красоты: сегодня в центре внимания находится не тяжелый макияж, а здоровая, ухоженная кожа.

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Мягкое бронзовое сияние, естественный румянец, легкий блеск на веках и губах и минимум плотных текстур — именно такой образ легко адаптировать как для вечернего выхода, так и для повседневного макияжа.

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