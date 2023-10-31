Словно принцесса Мерида: бразильянка с роскошными рыжими волосами поразила волшебным голосом

Бразильянка Алексия Эвеллин - обладательница прекрасного голоса - ведет свой ТикТок, где делится с поклонниками своими музыкальными видео.
В одном из последних красавица поет среди скал горы Пику-дас-Агульяс-Неграс. Из-за природных особенностей локации возникает эхо, а голос певицы здесь кажется совсем сказочным. Сама Алексия поразилась красотой места и силой эха там, о чем написала в описании к видео.
Видео собрало 12,5 миллионов просмотров и почти 2 миллиона лайков. Пользователи сравнивают девушку с принцессой Меридой из мультфильма "Храброе сердце" и восхищаются ее талантом.
Они пишут:
- "Люди, кто знает, в Карпатах есть такое эхо? Просто я хочу повторить";
- "Послушала пение и у меня перестала болеть голова";
- "А там где-то Эльза думает, что это знак";
- "Вот она лесная Мавка";
- "Какие кайфовые волосы❤️".
@aalexiaevellyn Я был устранен от ветра и krásы этого места Pico das Agulhas Negras, определенно один из лучших echoes Я имею в центре этого человека ⛰️••• , com certeza um dos maiores ecos que ja ouvi nessa vida ⛰️ #mountains #montana #echo #ancestralidade #witch
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