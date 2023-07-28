Случается и в монарших семьях: топ-5 королевских разводов

В жизни часто так бывает, что даже самый счастливый брак может дать трещину. Не редкость это и в королевских семьях. Перед вами пять историй о королевских разводах.

Больше всего разводов было в британском королевстве. Уж не знаем, приложила ли к ним руку Ее Величество королева Елизавета II, обладающая, как говорят, очень непростым характером, но факт остается фактом.

Принц Чарльз и принцесса Диана

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Associated Press

Самой громкой историей стал развод старшего сына королевы – принца Чарльза, и леди Дианы Спенсер. Принц женился на Диане в 33 года, ей на тот момент было всего 20 лет. Юная Диана безоговорочно любила принца, а вот он, наоборот, не испытывал к ней таких же чувств. Их брак был спланирован королевой Елизаветой II, которая считала Диану достойной титула принцессы и матери своих будущих внуков. А вот принца Чарльза в те времена связывали отношения с Камиллой Шанд, которая, по мнению королевы, никак не подходила на роль будущей супруги наследника престола.

Их свадьба, которая состоялась 29 июля 1981 года, была одной из самых громких свадеб в Британском королевстве. За пышным торжеством наблюдали около 750 тысяч телезрителей. В браке, который продлился 11 лет, Диана родила Чарльзу двоих сыновей – принца Уильяма и принца Гарри. В 1992 году супруги оповестили мир о том, что больше не живут вместе, а в 1996 году по настоянию королевы был официально оформлен развод. Спустя год принцесса Диана погибла в автокатастрофе, а еще через восемь лет принц Чарльз все-таки женился на женщине, которую любил все эти годы – Камилле Шанд, получившей титул герцогини Корнуольской, а после восшествия Чарльза на престол стала королевой Камиллой.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принц Эндрю и Сара Фергюсон

Принц Эндрю и Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Второй по старшинству сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю, герцог Йоркский, в 1986 году женился на начинающей писательнице Саре Фергюсон. Сара дружила с принцессой Дианой, и именно она познакомила будущих молодоженов. 27-летняя Сара Фергюсон совсем не вписывалась в так называемые рамки королевской семьи. Она была эмоциональной и взбалмошной, любила внимание мужчин и своим озорным нравом покорила сердце принца Эндрю. Разрешение на этот брак у своей матери королевы Елизаветы II принц получил, просто поставив ей ультиматум, или Сара, или он женится на первой попавшейся девушке легкого поведения. И королева дала добро, тем более что к тому времени двое королевских наследников (сыновья принца Чарльза и Дианы) уже родились на свет. В браке у Сары и Эндрю родились две дочери – принцесса Беатрис и принцесса Евгения Йоркские. Однако рождение детей семью ничуть не укрепило, а даже наоборот, принц все свое время уделял службе в Королевском ВМФ, беременности и роды повлекли за собой то, что Сара набрала много лишних килограммов и оказалась едва ли не депрессии. В 1992 году супруги перестали жить вместе, а еще через четыре года официально оформили развод. Интересно, что почти тридцать лет спустя Сара и принц Эндрю иногда проводят время вместе, могут сходить на ланч или посетить какое-то мероприятие. И хотя никто из них повторно так и не женился, этот развод, кажется, только сделал их счастливее.

Принцесса Анна и Марк Филлипс

Принцесса Анна и Марк Филлипс / Фото: Getty Images

Первый брак единственной дочери королевы Елизаветы II – принцессы Анны, тоже был неудачным. Замуж за лейтенанта Марка Филлипса принцесса вышла 14 ноября 1973 года – в день рождения своего старшего брата – принца Чарльза. Чарльз, кстати, всячески подшучивал над этим браком, но его сестру это ничуть не расстраивало. В браке с Марком Анна родила двоих детей, и прожили они вместе почти двадцать лет. Что стало причиной развода пары – не известно, зато известно, что через восемь месяцев принцесса сочеталось браком с Тимоти Лоренсом, с которым вместе до сих пор.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / Фото: Getty Images

Еще одна грустная история была в жизни младшей сестры королевы Елизаветы II – принцессы Маргарет. Всю свою жизнь она любила Питера Таунсенда, капитана Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Однако разведенный герой войны, у которого уже были дети, никак не подходил на роль супруга сестры правящей королевы. За их бурным романом следила пресса, и сама Маргарет рассчитывала на то, что ее сестра и парламент дадут разрешение на их брак, но, увы, судьба распорядилась иначе. Замуж Маргарет все же вышла в 1960 году, ее избранником стал фотограф Энтони Армстронг-Джонс. В браке родилось двое детей, но, прожив вместе почти восемнадцать лет, Маргарет и Энтони развелись. Говорят, причиной тому послужил разгульный образ жизни принцессы. Маргарет любила повеселиться, злоупотребляла алкоголем и продолжала любить своего Питера Таунсенда. Именно она была с ним рядом в последние минуты его жизни.

Принц Иоахим и графиня Фредериксборгская Александра

Принц Иоахим и графиня Фредериксборгская Александра / Фото: Getty Images

Графиня Александра была первой женой датского принца Иоахима, младшего сына королевы Маргрете II. В датском королевстве принцесса Александра была любимицей, даже несмотря на свое простое происхождение. Датчане называли ее "Северная Диана", в этом браке у пары родилось двое сыновей, но и это не уберегло отношения от краха. Причины, по которым развелись принц и принцесса, в прессе не обсуждались. Известно, что Александра потом во второй раз вышла замуж за известного датского фотографа, лишившись титула принцессы, но и этот ее брак вскоре распался. Через три года после развода принц Иоахим женился во второй раз, его избранницей стала Мари Кавалье. Она получила титул принцессы датской, графини Монпеза и родила принцу еще двоих детей.

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