Служебный роман: история любви графини Уэссекской Софи и принца Эдварда

Союз графини Уэссекской Софи с младшим сыном королевы Елизаветы II – принцем Эдвардом, давно прошел проверку временем и оказался самым прочным среди других браков детей Ее Величества. Вместе Софи и Эдвард уже более 20 лет.

Софи до встречи с принцем

Графиня Софи / Associated Press

Софи Рис-Джонс родилась 20 января 1965 года в Оксфорде. Ее отец был продавцом автомобилей, а мать – менеджером в банке. У Софи есть старший брат Дэвид. Как и все обычные британские дети, Софи окончила школу, потом колледж и получила высшее образование по специальности "Секретарь". Свою профессиональную деятельность будущая графиня начала в сфере связей с общественностью, также работала в туристическом бизнесе, а в 1996 году после работы в Швейцарии и Австралии Софи вернулась в Лондон и открыла собственное рекламное агентство. Проработав там до 2002 года, Софи вынуждена была бросить любимое дело, чтобы посвятить себя выполнению обязанностей королевской семьи.

Служебный роман

Графиня Софи / Associated Press

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С младшим сыном королевы Софи Рис-Джонс познакомилась в 80-х годах, когда работала в pr-службе в Capital Radio в Лондоне. Если верить слухам, то впервые лично Софи была представлена Эдварду в 1987 году, их познакомила подруга Софи, которая на тот момент якобы состояла с принцем в отношениях. В 1993 году принц Эдвард организовал благотворительное мероприятие "Реальный теннис", а пиаром этого мероприятия как раз и занималась Софи. История умалчивает детали того, как начался роман между ними, но служебные отношения переросли в романические. И спустя шесть лет Софи уже стояла у алтаря под руку с будущим супругом Эдвардом.

Принц Эдвард до встречи с Софи

Принц Эдвард / Associated Press

Младший, третий, сын королевы Елизаветы II родился 10 марта 1964 года. Он занимает одиннадцатое место в линии наследования престола. В школе принц учился достаточно посредственно, но несмотря на это стал студентом Кембриджского университета, где получил диплом по истории и степень магистра искусств. Принц отказался от военной карьеры. Работал в компаниях, занимающихся театральными постановками. А в 1993 году основал собственную фирму, которая специализировалась на производстве телефильмов. Работал там вплоть до 2002 года, когда отказался от поста управляющего директора в пользу работы на королевскую семью.

Помолвка и свадьба

Графиня Софи и принц Эдвард / Associated Press

Помолвка Софи Рис-Джонс и принца Эдварда была объявлена королевским дворцом 6 января 1999 года. А свадьба состоялась 19 июня 1999 года и прошла она не в Вестминстерском аббатстве вопреки традиции, а в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. В день свадьбы принцу Эдварду был пожалован титул графа Уэссекского, а его супруга Софи стала графией Уэссекской. Обычно дети царствующего монарха Великобритании при бракосочетании получают титул герцога. Но после женитьбы Эдварда было объявлено, что он получит титул герцога Эдинбургского после кончины его отца Филиппа, а до тех пор будет носить титул графа. Также дети Эдварда и Софи (у них есть дочь Луиза и сын Джеймс) не получат титулов принцев или принцесс и не будут именоваться Королевскими Высочествами.

Графиня Софи и королева Елизавета II / Associated Press

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Софи попала в королевскую семью в зрелом возрасте, на момент бракосочетания ей было 34 года. И хотя внешне ее часто сравнивают с принцессой Дианой, судьбы двух жен британских принцев сложились совершенно по-разному. Графиня Софи сумела найти общий язык со свекровью – королевой Елизаветой II, с которой разделяет интерес к военной истории и, говорят, даже стала ее любимой невесткой. Графиня Уэссекская и ее супруг являются основными представителями Ее Величества королевы на зарубежных мероприятиях королевской семьи. А еще Софи ездит с королевой в одном лимузине на Рождество, а это ли не говорит об особой привилегированности ее персоны перед королевой?

Графиня Софи и принц Эдвард / Associated Press

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Графиня Уэссекская Софи и принц Эдвард (8 фото)

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