Со дня рождения Лысенко 180 лет: факты из жизни выдающегося украинского композитора

Сегодня исполняется 180 лето со дня рождения выдающегося украинского композитора.

Мы привыкли считать Николая Лысенко, которого справедливо называют "гетманом" и основателем украинской национальной музыки, памятником, в то время он был живым человеком с удивительной судьбой, жившим бурными страстями.

Вот несколько фактов из жизни великого композитора, дирижера. Пианиста, педагога и собирателя украинского фольклора.

Николая Витальевич Лысенко происходил из старинного казачьего старшинного рода Лысенко – его отец был полковником Орденского Кирасирского полка.

Лысенко получил прекрасное домашнее образование, которым занимались его мать и знаменитый поэт Афанасий Фет. Окончил Вторую харьковскую гимназию с серебряной медалью и киевский Императорский университет Святого Владимира по разряду естественных наук. Написал диссертацию на тему "О половом размножении нитяных водорослей", за что получил научную степень кандидата естественных наук. Также окончил Лейпцигскую консерваторию.

Первое музыкальное произведение – польку – написал в возрасте девяти лет.

Николай Лысенко / Getty Images

С детства дружил с Михаилом Старицким. Будучи гимназистами, они влюбились в одну девушку, но не стали из-за нее конфликтовать, а признались ей в любви, сочинив совместное произведение: Лысенко написал музыку, а Старицкий – стихи.

Главную роль в жизни Николая Витальевича сыграли две женщины – две Ольги. Одна – муза, певица, исполнительница его произведений, вторая – мать его детей. Первая, Ольга О'Коннор, была официальной женой композитора, из-за наследственного заболевания она оказалась бесплодной, поэтому все потомки композитора рождены другой Ольгой, для которой он ничего не написал и которой ничего не посвятил – она в его судьбе выполнила только детородную функцию. Сочувствующая этой Ольге Леся Украинка посвятила ей свое стихотворение "Забытая тень". Но надо отдать должное и официальной жене Николая Витальевича: когда ее тезка, измученная деторождением и уходом за детьми, во время очередных родов умерла, она воспитала их как своих.

Николай Витальевич вел активную личную и творческую жизнь. Он успевал все: кормить двух жен и детей, открывать музыкальные гостиные, преподавать в Киевском институте благородных девиц, давать частные уроки и при этом писать музыку. Он собирал народные украинские мелодии, обрабатывал и оркестровал их вместе со своими собственными произведениями.

Невероятно, но факт: при жизни Лысенко почти не услышал своих произведений, поставленными и исполненными на театральных сценах. Когда в 1854 году было разрешено поставить "Ночь перед Рождеством", счастью композитора не было предела – в его воспоминаниях можно прочитать, что в то время он дневал и ночевал в театре. После премьеры в Киевской опере "Ночь перед Рождеством" ставили и другие труппы, в том числе и знаменитый Театр корифеев.

Последней любовью Николая Лысенко стала Инна Андрианопольская. Которая была младше его на 44 (!) года. Она училась в Институте благородных девиц, в котором он преподавал.

Николай Лысенко умер внезапно – от сердечного приступа, в возрасте семидесяти лет. Отпевали композитора во Владимирском соборе. Впереди траурной процессии шел хор из тысячи двухсот человек, гроб композитора по старинному казачьему обычаю был накрыт китайкой – сукном красного цвета.

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