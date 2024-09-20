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Софи Лорен исполнилось 90 лет: как выглядела легендарная актриса в молодости

Софи Лорен исполнилось 90 лет: как выглядела легендарная актриса в молодости

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Она культурная личность, чье влияние выходит далеко за рамки кино.

20 сентября легендарной актрисе Софи Лорен исполнилось 90 лет. Она является одной из последних ныне живущих звезд Золотого века Голливуда и является одной из величайших актрис кино.

Несмотря на почтенный возраст Лорен хоть и не часто, но иногда появляется на светских мероприятиях, а также в 2020 году снялась в фильме Жизнь впереди своего сына Эдоардо Понти.

Лорен родилась в бедной семье в 1934 году и была воспитана матерью. Ее карьера была длинной, но началась не с кино. В возрасте 14 лет Лорен приняла участие в конкурсе красоты, который она не выиграла, но это стало началом ее карьеры. Она привлекла внимание кинопродюсера Карло Понти, который впоследствии стал ее наставником, мужем и партнером на всю жизнь. Понти разглядел потенциал девушки и помог ей получить небольшие роли в итальянских фильмах и таким образом началась ее карьера, которая продлилась более 70 лет.

Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press
Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press

В 1962 году Софи получила "Оскар" и это стало прорывом в ее карьере, ведь победа была новаторской: впервые актер или актриса получили премию за роль в фильме не на английском языке.

Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press

Карьера взлетела до новых высот. Она успешно перешла в Голливуд, снимаясь вместе с некоторыми из самых громких имен в индустрии того времени.

Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press
Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press
Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press

За свою блестящую карьеру Софи Лорен получила множество наград и почестей. Помимо премии "Оскар" за роль в фильме "Чочара" она получила второй "Оскар" в 1991 году - почетную награду, признающую ее вклад в мировой кинематограф. Лорен также получила премию "Золотой глобус", премию BAFTA и премию Каннского кинофестиваля.

Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press
Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press
Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press
Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press

Что касается личной жизни Софи Лорен то она была замужем только один раз. Ее мужем был Карло Понти, за которого она вышла замуж в 1957 году. Пара была преданной друг другу до смерти Понти в 2007 году. У них родилось двое сыновей - Карло Понти-младший и Эдоардо Понти.

Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press
Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press
Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / Фото: Associated Press

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