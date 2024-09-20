Софи Лорен исполнилось 90 лет: как выглядела легендарная актриса в молодости

20 сентября легендарной актрисе Софи Лорен исполнилось 90 лет. Она является одной из последних ныне живущих звезд Золотого века Голливуда и является одной из величайших актрис кино.

Несмотря на почтенный возраст Лорен хоть и не часто, но иногда появляется на светских мероприятиях, а также в 2020 году снялась в фильме Жизнь впереди своего сына Эдоардо Понти.

Лорен родилась в бедной семье в 1934 году и была воспитана матерью. Ее карьера была длинной, но началась не с кино. В возрасте 14 лет Лорен приняла участие в конкурсе красоты, который она не выиграла, но это стало началом ее карьеры. Она привлекла внимание кинопродюсера Карло Понти, который впоследствии стал ее наставником, мужем и партнером на всю жизнь. Понти разглядел потенциал девушки и помог ей получить небольшие роли в итальянских фильмах и таким образом началась ее карьера, которая продлилась более 70 лет.

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Софи Лорен / Фото: Associated Press

В 1962 году Софи получила "Оскар" и это стало прорывом в ее карьере, ведь победа была новаторской: впервые актер или актриса получили премию за роль в фильме не на английском языке.

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Карьера взлетела до новых высот. Она успешно перешла в Голливуд, снимаясь вместе с некоторыми из самых громких имен в индустрии того времени.

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Софи Лорен / Фото: Associated Press

За свою блестящую карьеру Софи Лорен получила множество наград и почестей. Помимо премии "Оскар" за роль в фильме "Чочара" она получила второй "Оскар" в 1991 году - почетную награду, признающую ее вклад в мировой кинематограф. Лорен также получила премию "Золотой глобус", премию BAFTA и премию Каннского кинофестиваля.

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Что касается личной жизни Софи Лорен то она была замужем только один раз. Ее мужем был Карло Понти, за которого она вышла замуж в 1957 году. Пара была преданной друг другу до смерти Понти в 2007 году. У них родилось двое сыновей - Карло Понти-младший и Эдоардо Понти.

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Софи Лорен / Фото: Associated Press

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