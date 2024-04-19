Сокровищница королевы Елизаветы II: пять самых редких брошей, которые носила монарх

Королева Елизавета II любила не только жемчужные колье и серьги. Неотъемлемой частью практически каждого ее образа были броши. В ювелирной шкатулке монарха их было огромное количество. Сегодня рассказываем вам о самых необычных, которые Ее Величество надевала не так часто.

Брошь "Кленовый лист"

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Это украшение в 1901 году в подарок получила бабушка Елизаветы II – королева Мария, когда вместе со своим мужем королем Георгом V находилась в турне по Канаде. Во время визита в Монреаль ей подарили эту прекрасную брошь в виде веточки кленовых листьев, украшенную золотом и эмалью и инкрустированную бриллиантами и жемчугом.

Драгоценность состоит из шести кленовых листьев, инкрустированных бриллиантами. Они изготовлены из цельного восемнадцатикаратного золота и покрыты красивой эмалью нежных осенних тонов.

Королева Елизавета II унаследовала брошь от своей бабушки, но носила ее только дважды, оба раза во время визита в Канаду в 2010 году.

Брошь "Ракушка"

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Брошь была изготовлена для лорда Кортленда-Томсена компанией Goldsmiths & Silversmiths Co. в 1919 году. Она имеет форму раковины-гребешка, полностью усыпанной бриллиантами, с единственной жемчужиной в центре, на которой подвешены пять бриллиантовых пампилей, заканчивающихся с бриллиантами грушевидной огранки. Его унаследовала его сестра, писательница Уинифред Хоуп Томсен, которая умерла в 1944 году и оставила брошь королеве-матери Елизавете, в надежде, что она будет передаваться от королевы к королеве. Так и произошло. Королева Елизавета II унаследовала брошь в 2002 году после смерти своей матери. Ее королева любила носить на конные скачки Royal Ascot.

Брошь "Цветочная корзина"

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Украшение состоит из цветочной корзины с бриллиантами и изумрудами, в которой находится букет из бриллиантов, рубинов и сапфиров. Эту брошь принцесса Елизавета получила в подарок от своих родителей в 1948 году по случаю рождения ее первенца принца Чарльза.

Предполагается, что брошь находилась в коллекции королевы-матери и она одалживала ее своей дочери в 1939 году, а вот подарена принцессе была только в 1948 году.

Брошь "Сердце"

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II носила также брошь с бриллиантом Cullinan V. Это бриллиант в форме сердца весом 18,8 карата, вырезанный из бриллианта The Cullinan — самого большого необработанного алмаза в истории. Первой владелицей украшения была бабушка Елизаветы II – королева Мария, которая носила брошь еще в 1911 году.

Брошь-бабочка с бриллиантами и рубинами

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Брошь-бабочка была свадебным подарком королеве в 1947 году вдовствующей графиней Онслоу. Вдовствующая графиня приходилась сестрой 4-му барону Полтимору, который в 1959 году продал на аукционе Полтиморскую тиару, купленную для принцессы Маргарет. Кстати, это та самая тиара, в которой принцесса Маргарет выходила замуж за Энтони Армстронг-Джонса 6 мая 1960 года. Купила Маргарет ее сама, а более подробно о тиарах принцессы мы рассказывали ранее.

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