Стиль принцессы Леонор: любимчики из гардероба наследницы испанского престола

31 октября испанской принцессе Леонор исполняется 19 лет. Она – будущая королева Испании и уже исполняет свои королевские обязанности. Рассматриваем сегодня стильные образы принцессы, которые юная королевская особа выбирает для появления на публичных мероприятиях.

Принцесса Леонор – старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI. Она уже появляется в светском обществе самостоятельно и привлекает внимание прессы и фотографов. С каждым новым появлением на публике стиль 19-летней девушки меняется и становится более утонченным. Что же предпочитает носить Леонор выходя в свет и в повседневной жизни?

Брючные костюмы

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

Беспроигрышный вариант для любого мероприятия. Мы видели Леонор в красном брючном костюме во время ее первой поездки за границу в Португалию, тогда принцесса выбрала образ от любимого дизайнера ее матери Летиции Carolina Herrera.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Также брючный костюм Леонор выбрала, когда давала присягу на верность Конституции в присутствии своей семьи.

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

А нежно-голубой надела на церемонию в мэрию, где получила звание почетного мэра города Овьедо.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Можно смело сказать, что для официальных выходов принцесса предпочитает классические образы.

Рубашки и джинсы

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

В повседневной жизни или на неофициальных мероприятиях королевской семьи, принцесса Леонор предпочитает носить джинсы или укороченные брюки, рубашки свободного кроя или топы. Именно такой образ Леонор выбрала, когда прибыла на учебу в военную академию в Сарагосе.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Также в похожих образа принцессу могли увидеть во время летнего отпуска с семьей в Пальма-де-Майорке.

Платья-миди с принтами

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Еще одни любимцы из гардероба – платья длины миди с короткими рукавами и разнообразными принтами. Принцесса Астурийская была замечена в платье с принтом от Polín et moi с ее любимыми эспадрильями на танкетке, когда посетила несколько аудиенций во дворце Сарсуэла в Мадриде. Принцесса Леонор любит платья с яркими принтами, а также ярких оттенков, так же, как и ее мать Летиция.

Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

Инфанта София и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Немного кружева в гардеробе

Такие образы принцесса Леонор подбирает для торжественных вечерних выходов. Синее платье с кружевной отделкой Ее Высочество выбрала для посещения ежегодной премии Princess of Girona Awards 2024. Принцесса Астурийская председательствовала на церемонии вместе со своим отцом королем Филиппом, мамой королевой Летицией и младшей сестрой инфантой Софией.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Однотонные платья и пальто

Хороший вариант для прохладной погоды. Принцесса Леонор предпочитает сочетать платья насыщенным оттенков с классическими пальто и обувью на каблуках, часто одалживая аксессуары (например, сумки) из маминого гардероба. Неоднократно принцессу видели и в обуви, как у королевы Летиции.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Военная форма

И, конечно, невозможно представить принцессу Леонор без военной формы. Наследница короля Филиппа VI училась в военной академии в Сарагосе, а сейчас проходит курс в Военно-морской школе Марин. На публичных мероприятиях принцесса иногда появляется в военной форме и надо сказать, она ей очень идет.

Королева Летиция и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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