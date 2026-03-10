Стилистка-убийца, работавшая на Сару Фергюсон: история, которая шокировала Британию

Джейн Эндрюс и Сара Фергюсон / © Getty Images

Реклама

Джейн Эндрюс родилась в 1967 году и имела непростое детство. Ее отец был столяром и часто оставался без работы, а мать была социальной работницей. Она росла в условиях острых финансовых трудностей и в семье с несчастливым браком родителей. Однако Джейн была хорошей ученицей и достигала значительных успехов в школе, но финансовые проблемы родителей заставили семью переехать в другой город, где они жили в маленьком таунхаусе с туалетом на улице.

Как сообщает Tatler, в молодости Эндрюс страдала от расстройства пищевого поведения, панических атак и приступов депрессии — впоследствии, во время судебного процесса, психиатр диагностировал у нее пограничное расстройство личности. В 15 лет она пыталась покончить жизнь самоубийством и начала формировать нездоровую зависимость от интимных отношений, которые, по ее словам, часто завершались насилием. Окончив школу и поступив в местный колледж моды, в 17 лет она пережила травматический аборт.

Когда она работала продавщицей в магазине Marks & Spencer, Эндрюс случайно наткнулась на экземпляр журнала The Lady. Просматривая страницы издания, нашла анонимное объявление о работе — искали личного стилиста. Она откликнулась, и уже через шесть месяцев оказалась среди близкого круга Сары Фергюсон, тогдашней герцогини Йоркской.

Реклама

Прибыв в Лондон всего с 10 фунтами в кармане, она взяла такси и попросила отвезти ее к боковому входу Букингемского дворца. Одна из королевских горничных встретила Эндрюс в ее новом доме и провела в комнату, где ее ждал букет цветов с запиской от Ферги: «Добро пожаловать в команду. Босс».

Джейн Эндрюс и Сара Фергюсон / © Getty Images

Она начала получать зарплату в 18 000 фунтов стерлингов, что позволило ей вести относительно роскошный образ жизни и приобрести новую квартиру. Также эта работа принесла Эндрюс более высокий статус, новый круг друзей и отношения с несколькими мужчинами, с которыми она познакомилась благодаря работе. Джейн была очарована новой жизнью и Ферги, для который не просто подбирала одежду, но и старалась быть похожей на нее.

В августе 1990 года Эндрюс вышла замуж за Кристофера Данна-Батлера — который был на двадцать лет старше ее. Пара развелась через пять лет. Эндрюс сначала утверждала, что причиной разрыва стало давление на работе, хотя Данн-Батлер рассказывал, что она неоднократно изменяла ему. Эти проблемы в браке сблизили ее с Сарой, чей собственный брак с Эндрю (бывшим принцем) тоже разрушался. Женщины вместе путешествовали по миру, и Джейн стала одной из ближайших доверенных лиц герцогини и та даже посвятила ей одну из своих книг.

После развода Джейн Эндрюс встретила нового богача — пасынка греческого судоходного магната, однако когда и эти отношения завершились, женщина разгромила квартиру, которую они делили, разбила его вещи, и впала в глубокую депрессию. Она снова попыталась совершить самоубийство приняв большую дозу наркотиков, но выжила.

Реклама

В ноябре 1997 года Сара неожиданно уволила Джейн и в обществе начали распространяться слухи. Тогда утверждали, что Сара Фергюсон имела роман с тосканским аристократом и избавилась от Джейн, когда мужчина заинтересовался ею. Представители дворца это отрицали и объяснили увольнение экономией средств. Но это было очень странно, ведь раньше Сара защищала свою помощницу даже в ситуации с бриллиантами: Джейн позволила сдать в обычный багаж на рейсе из Лондона в Нью-Йорк бриллиантовое колье и браслет — свадебный подарок герцогини от королевы. Драгоценности украли. Поэтому увольнение после стольких лет работы не осталось незамеченным, пишет The Daily Telegraph.

В 1998 году уже бывшая стилистка начала встречаться с бизнесменом Томасом Крессманом. В сентябре 2000 года пара поехала в отпуск в Италию, а также на виллу семьи мужчины на Французской Ривьере. Сообщалось, что она ожидала, что Крессман сделает ей предложение во время этой поездки, но вместо этого он сказал, что не намерен жениться на ней. Когда они вернулись в Лондон, следующая ссора в их квартире стала настолько ожесточенной, что Крессман позвонил в полицию, опасаясь, что кто-то из них может пострадать. Никто не приехал, и Томас вскоре уснул. Тогда Джейн ударила его битой для крикета и ранила ножом в грудь, что привело к смерти мужчины.

После нападения Джейн сбежала с места происшествия и разослала друзьям сообщения, спрашивая о Томасе — о его местонахождении и самочувствии, чтобы создать себе алиби, и утверждала, что ее бойфренда шантажируют. В конце концов ее нашли в Корнуолле — она лежала в автомобиле после передозировки. Джейн пережила эту попытку самоубийства, а впоследствии ей выдвинули обвинения в убийстве Крессмана, говорится в статье Либби Брукс для The Guardian.

Джейн Эндрюс / © Getty Images

23 апреля 2001 года Джейн Эндрюс предстала перед судом. Прокуроры заявили, что мотивом убийства было пренебрежение к женщине — Эндрюс заявила, что Крессман жестоко обращался с ней во время их отношений, ссылаясь на его якобы сексуальные увлечения и инцидент двумя годами ранее, когда она сломала руку во время танца, заявив, что Крессман толкнул ее. Она утверждала, что до убийства ее довели детские травмы. После двенадцати часов обсуждения дела присяжными она была признана виновной в убийстве и приговорена к пожизненному заключению.

Реклама

В ноябре 2009 года, после девяти лет наказания, Джейн сбежала из тюрьмы, но ее нашли через три дня в гостиничном номере с семьей и доставили обратно в тюрьму. 2019 году женщина вышла на свободу.

В этом году на основе истории жизни Джейн вышел четырехсерийный мини-сериал The Lady («Леди»), который рассказывает о времени ее работы у герцогини и о том, как она убила мужчину, которого любила.