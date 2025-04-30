Марго Хемингуэй / © Getty Images

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Она родилась в семье Джека Хемингуэйя и Биры Луиз. Благодаря своей внешности, а она выглядела как классическая американская красавица — высокая, стройная, со светлыми волосами — смогла стать лицом с обложек Vogue, Elle, Harper’s Bazaar и даже Time. В 70-х Марго была первой моделью, которая получила гонорар в 1 миллион долларов.

Марго Хемингуэй / © Getty Images

Однако со славой пришли и демоны. Как любой, кто был кем-то в Нью-Йорке 1970-х годах, Марго общалась с Энди Уорхолом, Бьянкой Джаггер и Лайзой Миннелли в Studio 54, где началась ее зависимость от кокаина и алкоголя, которые в результате только усугубили ее депрессию.

Марго Хемингуэй / © Getty Images

Также Марго снималась в кино. Ее дебютной ролью стала работа в картине об изнасиловании и мести «Помада» (1976). В этом фильме она сыграла вместе со своей 14-летней сестрой Мариэль и актрисой Энн Бэнкрофт. В те годы эту картину не оценили, хотя позже фильм имел успех и его даже называли культовым.

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Марго Хемингуэй / © Getty Images

Также она снималась для глянцев и в частности для Playboy. Очень пошатнул здоровье Марго несчастный случай на лыжах из-за которого она набрала вес практически до 91 килограмма. Также Хемингуэй боролась с расстройствами пищевого поведения. Отношения с членами семьи у нее были напряженными в частности из-за того, что в 1990-х годах Хемингуэй утверждала, что ее отец, Джек, растлил ее в детстве. Семья это всячески отрицала и прекратила общение с ней.

Марго Хемингуэй / © Getty Images

После двух неудачных браков, неудачной кинокарьеры и времени проведенном в реабилитационных центрах Хемингуэй трагически умерла в 1996 году в возрасте всего 42 лет. 1 июля Хемингуэй была найдена мертвой в своей квартире в Санта-Монике. Точную дату смерти определить не удалось. Согласно токсикологическому отчету, она приняла смертельную дозу препаратов.

Марго Хемингуэй / © Getty Images