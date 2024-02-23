Сумки королевы Камиллы: любимчики из ее гардероба

С тех пор, как супруга короля Чарльза III стала королевой-консортом, а после и просто королевой, ее гардероб претерпел некоторых изменений. Сменились и любимые аксессуары, а в частности сумки, которые Камилла любит носить.

Необычная сумка Rodnik Band

Сумки королевы Камиллы / Фото: Getty Images

С этим аксессуаром Камиллу видели еще в 2015 году. Бирюзовый клатч украшенный пайетками выглядит так, как банка бобов Heinz, которые обожает есть супруга короля. И хотя с этим аксессуаром королева появлялась в светском обществе не так часто, его можна отнести к самым запоминающимся.

Сумки, как у Кейт от Aspinal of London

Сумки королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Сумки от британского бренда Aspinal of London тоже в любимчиках у королевы, причем не только у нее. Любит эту марку и принцесса Уэльская Кэтрин. В ее коллекции сразу несколько сумок, так же, как и в коллекции Камиллы. Например, темно-бордовая из кожи крокодила на короткой ручке и черная классическая с золотой фурнитурой. Обе эти сумки могут прекрасно дополнить практически любой королевский образ.

Сумки королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Любимый бренд Елизаветы II Launer

Сумки королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Любимый бренд сумок покойной королевы Елизаветы II теперь в любимчиках и у Камиллы. Чаще всего она носит клатч Launer черного цвета. Классическая модель очень универсальна и подойдет к любому образу. А однажды Камилла посетила фабрику бренда в Бирмингеме и ей подарили миниатюрную черную сумочку.

Сумки королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Классика от Chanel

Сумки королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Конечно, как же без французского бренда Chanel, его королева Камилла тоже обожает и носит довольно часто. Это синяя винтажная сумка на короткой ручке, с ней Ее Величество можно увидеть довольно часто на публике. Носит ее королева без плечевого ремня.

А также у нее есть черная сумка Chanel на короткой ручке с золотой фурнитурой. С ней Камилла появляется на публике немного реже.

Сумки королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Сумка, как у Меган DeMellier London

Сумки королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Это сумка на все времена и любой выход. У Камиллы она в изумрудном оттенке. Носит ее королева очень часто, и на мероприятие по работу, и на службу в церковь в Сандрингеме. Герцогиня Сассекская Меган тоже любила носить этот бренд, когда жила в Лондоне до того, как они с принцем Гарри сложили с себя королевские полномочия в 2020 году.

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