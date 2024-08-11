Сумки принцессы Беатрис: четыре необычных аксессуара из ее гардероба

Недавно принцессу Йоркскую Беатрис назвали одной из самых стильных королевских особ. Ее образы и правда преобразились за последние несколько лет, а от прежнего неуклюжего стиля не осталось и следа. Особенно интересно наблюдать за тем, какие сумки Беатрис подбирает к своим аутфитам. Особенно принцесса любит носить клатчи со своими инициалами.

Черный клатч из кожи крокодила

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Это один из самых любимых клатчей принцессы Йоркской. С ним мы видели ее на королевских скачках в Аскоте и не только. На черной сумке-клатчем из змеиной кожи вытиснены золотыми буквами ее инициалы B.Y., что означает Беатрис Йоркская.

Клатч из рафии с инициалами B.Y.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Еще один любимчик принцессы Беатрис. В этом году на скачках в Аскоте Беатрис появилась в шикарном платье-рубашке с цветочным принтом от Zimmermann, которое дополнила стильным клатчем из рафии с ее инициалами. Беа также подобрала ободок на голову в стиле рафии, который отлично подходил к ее клатчу.

Черная сумка-чемодан Pop and Suki

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Еще один любимчик принцессы Йоркской – черная сумка-чемодан от бренда Pop and Suki на которой есть надпись «Будь крутой, будь милой». Считается, что этот аксессуар является тонким намеком на кампанию по борьбе с издевательствами, которую дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон помогла провести в 2017 году.

Голубой клатч Sophia Webster

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Фото: Getty Images

Этот потрясающий клатч от бренда Sophia Webster выглядит очень оригинально. Беатрис брала его на службу Дня благодарения в соборе Святого Павла во время юбилейных выходных в честь королевы Елизаветы II. Тогда для выхода Беатрис выбрала синее платье с пуговицами спереди и длинными рукавами от Beulah, дополнив наряд шикарной шляпой с бантом и этим клатчем, на котором были написаны слова «Wifey for Lifey», что в переводе означает «Жена для жизни».

Напомним, ранее мы рассказывали интересные факты о внучке королевы Елизаветы II.

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