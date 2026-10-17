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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды
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Супермодель Кристи Тарлингтон считает, что послеродовой период длится всю жизнь

Звезда откровенно рассказала о психическом здоровье, материнстве и привычке скрывать настоящие чувства за фразой «У меня всё хорошо».

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

«У меня всё хорошо» — один из самых распространённых ответов на вопрос «Как дела?», однако давайте разберёмся, всегда ли он соответствует действительности. Издание NewBeauty сообщило, что 80% опрошенных женщин признаются, что говорят так, даже когда чувствуют себя совсем иначе, а 72% сожалеют, что скрывали свои настоящие эмоции.

Более 60% считают разговоры о психическом здоровье сложными, а 52% молчат о своих переживаниях, поскольку не хотят обременять других. Именно эти результаты легли в основу глобальной инициативы Lancôme «I’m Fine», запущенной накануне Всемирного дня психического здоровья.

Почему нам трудно говорить правду

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Одной из амбассадорок проекта стала Кристи Тарлингтон, которая вместе с Деми Мур, Зои Салданой и Ванессой Кирби поделилась личными размышлениями об эмоциональном благополучии.

По мнению супермодели, привычка отвечать «У меня всё хорошо» часто связана с постоянной спешкой и ощущением, что нужно двигаться дальше, несмотря на любые трудности. Мы пытаемся справиться со всем и сразу и не оставляем времени на собственные переживания.

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Тарлингтон убеждена, что важно не только откровенно разговаривать с близкими, но и регулярно спрашивать себя, что мы на самом деле чувствуем, ведь иногда за привычным ответом скрывается усталость, тревога или потребность в поддержке, которую мы сами себе не позволяем признать.

Свою роль играет и индустрия красоты, где на протяжении многих лет приходилось демонстрировать безупречный внешний вид, уверенность и готовность работать при любых обстоятельствах. Супермодель вспоминает, что в начале карьеры она просто выходила на съемочную площадку и выполняла свою работу, создавая образ счастливого, здорового человека. Однако внешнее впечатление не всегда отражает внутреннее состояние.

«Послеродовой период длится всю жизнь»

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Отдельная тема, о которой Кристи говорит откровенно, — это материнство и поддержка женщин после родов. Она подчеркивает, что репродуктивное здоровье не ограничивается отдельными этапами: беременностью, рождением ребенка или восстановлением после родов.

«Послеродовой период длится всю жизнь»— отмечает модель. По её словам, материнство приносит новые вызовы, трудности и стрессовые ситуации даже спустя много лет после рождения ребёнка. Поэтому женщине важно иметь пространство, чтобы адаптироваться к изменениям и позаботиться о себе.

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Именно этот опыт стал для Тарлингтон личным путем к разговору о психическом здоровье. В то же время она подчеркивает, что у каждого человека своя история и для откровенного разговора не обязательно быть матерью.

Для Тарлингтон разговор об этом — не просто социальная инициатива, а важный шаг индустрии красоты к большей ответственности, ведь психическое здоровье касается каждого и требует внимания на всех этапах жизни. Поэтому иногда самое важное, что мы можем сделать для себя, — перестать автоматически отвечать: «У меня всё хорошо». Признать усталость, попросить о помощи или просто позволить себе проявить уязвимость — это не слабость, а проявление заботы о себе. И, как напоминает Кристи Тарлингтон, настоящее счастье начинается не с безупречного внешнего вида, а с честности по отношению к собственным чувствам.

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