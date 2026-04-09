Свадьба Чарльза и Камиллы: интересные моменты церемонии, оставшиеся за кадром

Где прошла церемония

Принц Уэльский Чарльз и Камилла Паркер-Боулз связали себя узами брака на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше, а также посетили службу благословения в часовне Святого Георгия. Но если официальную церемонию росписи мать Чарльза — королева Елизавета II пропустила, то на службу прибыла вместе со своим мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.

Чего так боялась Камилла в день свадьбы

Камилла Паркер-Боулз ужасно боялась, что никто не придет на ее свадьбу с принцем Чарльзом из-за их давней связи и ее репутации «разлучницы», которая, как считалось тогда «приложила руку» для того, чтобы брак Чарльза и его первой жены — принцессы Дианы — был расторгнут. Будущая королева опасалась, что люди проигнорируют этот день, а те, кто придут, освистают их с Чарльзом.

Почему церемонию проигнорировала королева Елизавета II

Будучи главой Англиканской церкви, Ее Величество решила не присутствовать на церемонии бракосочетания из-за своей глубокой веры. Однако она посетила религиозную службу, состоявшуюся сразу после бракосочетания в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Почему страхи Камиллы оказались напрасными

Как известно, этот исторический день оказался невероятно успешным. На свадьбе присутствовало более 800 гостей, а до 20 000 поклонников королевской семьи заполнили улицы Беркшира, чтобы поздравить счастливых молодоженов. Принцесса Уэльская, первая жена Чарльза, погибшая в трагической автокатастрофе в 1997 году, считалась любимицей британской королевской семьи, в то время как Камиллу часто обвиняли в распаде брака покойного принца. Но, как оказалось, публика была тепло настроена на новый королевский союз.

У Камиллы было два свадебных наряда, но ни одного платья с фатой

Камилле было 57 лет, когда она выходила замуж за принца Чарльза, на год ее младшего. На гражданской церемонии невеста появилась в молочно-белом платье прямого силуэта и пальто в тон от Робинсона Валентайна, и шляпе от любимого ирландского шляпного мастера Филипа Трейси.

Аксессуар был кремового цвета с французским кружевом, украшенной тремя страусиными перьями и цветком. А на службе в часовне Святого Георгия Камилла была в платье-пальто бледно-голубого цвета с золотой вышивкой также от Робинсона Валентайна и шляпе, созданной Филиппом Трейси. Эта шляпа была выполнена в виде золотого венка с колосьями пшеницы. Образ дополняли также серьги-клипсы в виде лепестков, ведь уши у Камиллы не проколоты.

Камилла чуть не пропустила свадебный прием

Невеста, конечно же, сильно волновалась в день своей свадьбы. Волнение было не меньше, чем, когда она шла под венец в первый раз в 25 лет. Камилла чуть не пропустила их свадебный прием, оказалось, что от волнения она чуть не потеряла сознание.

После свадьбы новоиспеченная герцогиня Корнуольская (Камилла решила не использовать титул «принцесса Уэльская» в память о первой жене Чарльза — Диане), призналась изданию Mirror: «В какой-то момент я даже не думала, что у нас получится. Это был чудесный день». А принц Чарльз сказал: «Мне так повезло — она особенная».

За свадебной церемонией наблюдали миллионы телезрителей по всему миру, а после нее пара отправилась в Шотландское высокогорье на 10-дневный медовый месяц в Биркхолл, охотничий домик XVIII века, расположенный в поместье Балморал.