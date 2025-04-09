Свадьба Чарльза и Камиллы: пять фактов о знаменательном событии в британской монархии

Чарльз и Камилла / © Getty Images

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Знакомство за 30 лет до свадьбы

Они были знакомы более трех десятков лет, прежде, чем мать Чарльза — королева Елизавета II дала свое разрешение на повторный брак сына. Поженились Чарльз и Камилла в присутствии всего 28 гостей — это была поистине камерная церемония.

Королева Елизавета II не пришла на свадьбу

Королева Елизавета II и принц Филипп (родители Чарльза) не присутствовали на самой церемонии бракосочетания пары, поскольку, как глава англиканской церкви, Ее Величество решила, что ей не подобает присутствовать на свадьбе двух людей, которые развелись со своими предыдущими партнерами. Однако, мать пришла поддержать сына на службу благодарения в часовне Святого Георгия в Виндзоре и присутствовала с принцем Филиппом на банкете в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II на свадьбе Чарльза и Камиллы / © Associated Press

Невеста сменила два образа

Невеста была без белого свадебного платья и тиары. Вместо этого Камилла надела на гражданскую церемонию молочно-белое платье прямого силуэта и пальто в тон от Робинсона Валентайна, и шляпу от любимого ирландского шляпного мастера Филипа Трейси.

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Чарльз и Камилла на гражданской церемонии / © Getty Images

А на службе появилась в платье-пальто бледно-голубого цвета с золотой вышивкой также от Робинсона Валентайна и в необычной шляпе, которую тоже создал Филипп Трейси.

Свадьбу снимал знаменитый фотограф

Их церемонию снимал фотограф Хьюго Бернанд. Его же пригласили сделать портреты пары в честь коронации Чарльза в 2023 году. Именно этот фотограф чаще всего снимает важные королевские мероприятия. Он же фотографировал в 2011 году свадьбу старшего сына Чарльза — принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Семейный снимок после службы благодарения, 2005 год / © Getty Images

Камерная свадьба и гости

Это была очень камерная свадьба, на ней присутствовали только самые близкие люди для пары — их дети (сын Чарльза — Уильям и сын Камиллы — Том — были свидетелями), а также были братья и сестра Чарльза, и отец Камиллы — майор Брюс Шанд.

Принцы Уильям и Гарри на свадьбе отца Чарльза / © Getty Images

За годы, прошедшие после свадьбы, Чарльз и Камилла вместе отпраздновали множество важных событий, включая свадьбы своих детей, рождение внуков и церемонию коронации короля Чарльза в 2023 году. Незадолго до смерти королева Елизавета II публично объявила о своей поддержке сыну и невестке, пожелав дать Камилле титул королевы-консорта после того, как Чарльз взойдет на престол.

Свадьба Чарльза и Камиллы, 2005 год / © Getty Images

Дата публикации 11:33, 29.01.25 Количество просмотров 8770 Какие милые: как выглядели Чарльз и Камилла в день своей росписи