Свадьба королевы Виктории и принца Альберта: пять интересных фактов об это событии

Из дня их венчания прошло уже 185 лет. В течение всего брака они считались идеалом счастливой и преданной пары. Виктори и Альберт были женаты 21 год.

10 января 1840 года в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне состоялось одно из самых известных событий в мире - свадьба королевы Виктории и принца Альберта, которым на момент бракосочетания был 21 год. Предлагаем вам узнать интересные факты о том историческом событии.

1. Виктория стала королевой в 1837 году. Но по традиции никто не мог сделать предложение правящему монарху. Поэтому она сделала предложение Альберту сама.

Королева Виктория и принц Альберт / Фото: Getty Images

Она написала в своем дневнике: "Я была бы слишком счастлива, если бы он согласился на то, чего я хочу (жениться на мне)".

2. Свадьба Виктории была последней на данный момент свадьбой правящего британского монарха, поскольку все монархи после нее уже были женаты, когда взошли на престол, за исключением Эдуарда VIII, который оставался неженатым в течение всего своего короткого короткого правления и женился на Уоллис Симпсон уже после отречения.

3. Виктория была одета в белое атласное платье и кружево от Spitalfields. Это был необычный выбор для того времени - большинство женщин носили насыщенные цвета, такие как красный, синий и коричневый. Белое свадебное платье с тех пор считается классикой.

"Я надела белое атласное платье с глубокими оборками из кружева Honiton, имитацией старинного дизайна. Моими драгоценностями были турецкое бриллиантовое колье и серьги, а также прекрасная сапфировая брошь дорогого Альберта", - писала королева в дневнике.

Королева Виктория и принц Альберт / Фото: Getty Images

4. За день до свадьбы Альберт подарил Виктории брошь с сапфиром и бриллиантами, которую она в результате прикрепила на свадебное платье и в дальнейшем носила всю жизнь.

5. Это была также первая королевская свадьба за последние 100 лет, которая состоялась днем, около 13:00, а не поздно ночью. Поэтому тысячи лондонцев собрались, чтобы поприветствовать пару, пока они шествовали по улицам. Это было зрелище - как и королевские свадьбы сегодня.

Королева Виктория и принц Альберт / Фото: Getty Images

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