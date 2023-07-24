Свадьбы, скандалы и разорванные помолвки: 10 мужчин Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - одна из самых известных женщин современности и прославилась она на весь мир не только своими фильмами, песнями и красотой, но и бурной личной жизнью. Особое внимание привлек ее роман с Беном Аффлеком, ведь пара ждала друг друга 20 лет и в результате все же поженилась, но до него у Лопес было много других романов и даже помолвок. Давайте вспомним, кто был среди избранников звезды.

Дэвид Круз

Дэвид был первой любовью Дженнифер, ведь они начали встречаться, когда начинающей звезде было лишь 15 лет. Отношения пары продлились 10 лет и именно Дэвид видел невероятную трансформацию Джей Ло от обычной девочки до суперзвезды.

Дженнифер Лопес и Дэвид Круз / Фото: Getty Images

Уэсли Снайпс

Пара познакомилась в 1995 году на съемках фильма "Денежный поезд". Сама Лопес признавалась, что во время работы Снайпс постоянно с ней флиртовал. Встречались они не долго, но все же стали на той момент одной из самых ярких пар.

Дженнифер Лопес и Уэсли Снайпс / Фото: Getty Images

Охани Ноа

Этот роман Дженнифер закончился браком. С Охани она познакомилась, когда он работал официантом в Майами. Они поженились в 1997 году, однако союз длился недолго, и пара развелась чуть меньше чем через год. В апреле 2002 года Ноа занял должность менеджера в ресторане Дженнифер Madres, однако через полгода по невыясненным обстоятельствам он был уволен с поста и потребовал от Лопес компенсацию за моральный ущерб.

Получить выгоду от богатой бывшей Охани пытался неоднократно. Ради денег он даже грозился обнародовать "домашнее видео" с Джей Ло, а апреле 2006 года Лопес сама подала иск против бывшего мужа так, как тот потребовал от нее 5 миллионов долларов за его книгу мемуаров об их совместной жизни. По словам певицы, Ноа нарушил ранее подписанный между ними договор, согласно которому он не имел права распространяться об их браке и публиковать подобного рода книги. В августе 2007 года был вынесен судебный запрет, запрещающий ему "критиковать, очернять, выставлять в негативном свете или иным образом унижать" его бывшую жену.

Дженнифер Лопес и Охани Ноа / Фото: Getty Images

Шон Комбс

Во время работы над альбомом On the 6 у Лопес завязались романтические отношения с рэпером и продюсером Шоном Комбсом. Пара встречалась два года, но за это время в их отношения было много измен, скандалов и нарушение закона: их задержала полиция в связи со стрельбой в клубе на Таймс-сквере в Нью-Йорке. Именно за руку с Шоном Джей Ло появилась на красной дорожке в платье от Versace, которое уже стало культовым.

Дженнифер Лопес и Шон Комбс / Фото: Getty Images

Крис Джадд

С хореографом Крисом Джей Ло познакомилась на съемках ее видеоклипа "Love Don't Cost a Thing", режиссером которого являлся Джадд. Крис признавался в интервью, что это была любовь с первого взгляда. Они поженились в 2001 году, но этот брак так же не был длинным, ведь завершился уже через девять месяцев. Однако бракоразводный процесс длился до 2003 года.

Дженнифер Лопес и Крис Джадд / Фото: Getty Images

Бэн Аффлек

С Аффлеком Джей Ло познакомилась на съемках комедии "Джильи" в 2002 году. Между актерами закрутился роман, который вскоре перерос в серьезные отношения. Пара стала очень популярна и поклонники даже придумали им прозвище "Беннифер".

В ноябре 2002 года они объявили о помолвке. Свадьба была назначена на 14 сентября 2003 года, но так и не состоялась. Церемонию отменили за день. Что именно стало причиной такого разрыва ни кто из них так и не прокомментировал.

Дженнифер Лопес и Бэн Аффлек / Фото: Getty Images

Марк Энтони

Но в третий раз замуж Джей Ло все же вышла. Очередным мужем стал ее давний друг - певец Марк Энтони. Пара поженилась 5 июня 2004 года, спустя всего неделю после того, как Энтони развелся со своей первой женой, Дайанарой Торрес.

Вместе они пробыли семь лет, пока не расстались в 2011 году. В этом браке у них родились близнецы - сын Макс (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел).

Дженнифер Лопес и Марк Энтони / Фото: Getty Images

Каспер Смарт

С танцором и актером Каспером Смартом у Лопес был довольно длительный роман с октября 2011 по июнь 2014 года. В конце апреля 2015-го их отношения возобновились, но уже через год пара объявила о решении остаться близкими друзьями.

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт / Фото: Getty Images

Дрейк

В конце декабря 2016 года СМИ стали писать о романе Дженнифер и рэпера Дрейка. Поводом для этого стали совместные фото знаменитостей, опубликованные обоими в Instagram. Эти слухи певица опровергла заявив, что они лишь друзья. Хотя сам Дрейк, похоже, так не думала, ведь в 2018 году выпустил песню Diplomatic Immunity, в которое есть строчка "2017 Я потерял J. Lo".

Алекс Родригес

Познакомились Родригес и Джей Ло еще в 1999 году, тогда Алекс, будучи еще молодым бейсболистом, подошел к суперзвезде и попросил автограф. Он хранил этот автограф 20 лет и как-то даже поделился им с фолловерами.

На протяжении многих лет они периодически виделись на играх и светских тусовках. В марте 2017 года Лопес и Родригес начали встречаться. Их роман был очень красивым: пара везде появляясь вместе, не стеснялись своих чувств, и делилась с поклонниками совместными селфи в Instagram.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото: Associated Press

В марте 2019 года бейсболист сделал предложение Дженнифер во время отдыха на Багамах, и они начали подготовку к свадьбе, но пышный праздник пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Они планировали пожениться в Италии летом 2020 года, но в результате переносили дату свадьбы дважды.

В 2021-м в Сети появилась слухи о том, что пара имеет проблемы в отношениях и посещает семейного психолога. В результате 15 марта Дженнифер и Алекс объявили о расставании - они решили остаться друзьями.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото: Associated Press

Так совпало, что Бен Аффлек тоже в этот период жизни разорвал отношения с актрисой Аной де Армас. Они начали общаться и вскоре опять стали парой. Поклонники были в восторге от этой новости, а папарацци опять начали охоту за Беннифер. 16 июля 2022 года Лопес и Аффлек поженились в Лас-Вегасе, а затем устроили роскошный праздник с гостями.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

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