Свидание вслепую и стремительный роман: история любви Меган и Гарри

История любви Меган Маркл и принца Гарри началась практически со свидания вслепую, которое паре устроила их общая подруга. А сегодня пара отмечает шестую годовщину со дня свадьбы.
Меган до встречи с Гарри
Меган Маркл – актриса из Калифорнии, широко известная публике благодаря роли Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры". Будущая герцогиня Сассекская родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Ее отец Томас Маркл – американец с голландскими и ирландскими корнями, а мать Дориа – афроамериканка. С юных лет Меган присутствовала на разных съемочных площадках, так как ее отец работал режиссером по свету. Мама была социальным работником и инструктором по йоге.
Меган закончила Северо-Западный университет и в 21 год дебютировала в первом сериале "Главный госпиталь". Сначала Меган снималась в эпизодических ролях в сериалах. Ее первые работы на большом экране появились в фильмах "Помни Меня" (с Робертом Паттинсоном) и "Несносные боссы" (с Дженнифер Энистон). Но успех пришел к ней после того, как актрису пригласили на роль в сериал "Форс-мажоры". Маркл снялась в семи сезонах и отказалась от дальнейшей работы в сериале уже после знакомства и начала отношений с принцем Гарри. Кстати, до свадьбы с британским принцем Меган Маркл уже была замужем за кинорежиссером Тревортом Энгельсоном. Они состояли в отношениях 11 лет и два годы были в официальном браке. Детей у пары не было.
После того как Меган стала женой принца Гарри, ее персоной заинтересовался американский генеалог Гэри Бойд Робертс. Он провел исследование, на основании которого установил, что отец Меган – Томас Маркл – является потомком короля Англии Эдуарда III. Он утверждает, что предком Меган по линии отца был преподобный Уильям Скиппер, который в 1639 году эмигрировал в Бостон. Сам Уильям Скиппер был потомком одного из сыновей Эдуарда III — Лайонеля, герцога Кларенса. Таким образом, Меган приходится дальней родственницей своему мужу Гарри.
Гарри до встреч с Меган
Принц Гарри – сын принцессы Дианы и короля Чарльза III, младший брат принца Уильяма. Пятый в очереди на королевский трон. Родился в 15 сентября 1984 года в госпитале Святой Марии в Паддингтоне, в Лондоне. Гарри учился в школе Уэзерби в Лондоне, а с 1992 года присоединился к старшему брату Уильяму и стал учеником школы Ладгроув в Беркшире, где проучился следующие пять лет. Когда принцу было 12 лет, его мама Диана погибла в автокатастрофе. Это стало сильным ударом для братьев.
В 17 лет принц Гарри снискал славу "шального ребенка", в британских СМИ его называли wild child. Он употреблял марихуану, веселился на вечеринках, крутил романы с многочисленными девушками. Тем не менее это не помешало Гарри закончить Итонский колледж, профессионально играть в регби и пройти военную службу в Ираке. Гарри часто рисковал своей жизнью для выполнения боевых задач, "ходил по лезвию ножа" и в тоже время очень нуждался в психологической помощи. Потеря матери нанесла юному принцу сильную травму, о которой он впоследствии публично говорил. Самые длительные отношения, которые были у Гарри до Меган, – отношения с Челси Дэйви.
Они были вместе шесть лет, но, побывав на свадьбе старшего брата Гарри – Уильяма, Челси заявила, что не готова к королевской жизни. Пара окончательно рассталась. Еще одна девушка, с которой у Гарри были серьезные отношения, – актриса и танцовщица Крессида Бонас, она тоже заявила, что не хочет быть женой принца и королевская жизнь не для нее. Меган Маркл, как оказалось, тоже не справилась с этой задачей: спустя два года после свадьбы они с Гарри выразили желание выйти из королевской семьи и уехали в Канаду.
Встреча, которой могло никогда не случиться
Считается, что Гарри и Меган познакомила общая подруга. В начале июля 2016 года Меган Маркл приехала в Великобританию с рабочим визитом, и приятельница Меган – Виолет фон Вестенхольц – дочь аристократа Фредерика Патрика Пирса Фрайгерра фон Вестенхольца, близкого друга принца Чарльза – предложила актрисе организовать свидание с Гарри. Виолет знала Гарри еще с подросткового возраста. Конечно, Маркл знала, кто такой принц Гарри, ведь в детстве была едва ли не кумиром его мамы принцессы Дианы. Поэтому на авантюру согласилась, только лишь спросила: "Он хотя бы милый?" Оказалось, что он не только милый, но и очень интересный человек. На первой встрече они болтали без умолку, а когда пришло время расходиться по домам, решили, что на следующий день им необходимо снова встретиться. Уже после второго свидания Гарри предложил Меган поехать вместе с ним в поездку в Ботсвану, в которую как раз собирался. И Меган согласилась. Именно поэтому один из камней на помолвочном кольце Меган был из Ботсваны – страны, где и началась их романтическая история любви. Вернувшись из поездки, которая длилась неделю, Гарри и Меган поняли, что больше не могут жить друг без друга.
Как развивался роман
Первые четыре месяца паре удавалось скрывать свой роман от публики. Пока в октябре 2016 года таблоид Sunday Express не сообщил, что принц Гарри очарован своей новой подругой, американской актрисой Меган Маркл. В тот же день Меган опубликовала в своем Instagram, который тогда активно вела, пост с изображением двух бананов, которые обнимались. Поклонники звезды восприняли это как намек на начало серьезных отношений. Примерно в то же время актриса отказалась от финансовой поддержки своего бывшего мужа.
И если американские СМИ просто пестрили заголовками о новом романе Маркл, то в британских началось нечто подобное на то, что когда-то сопровождало каждый шаг принцессы Дианы. Как мы помним, Гарри был глубоко ранен потерей матери и, понимая, какие последствия могу быть, решил действовать. Он заручился поддержкой отца и старшего брата, и 8 ноября 2016 года Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что Гарри и Меган встречаются. Гарри пытался защитить Меган от прессы, а его брат Уильям выпустил заявление в поддержку девушки. Позже Меган призналась, что не ожидала такой реакции общественности и СМИ на их отношения. Таблоиды обсуждали все: от цвета кожи Меган до подробностей ее личной жизни. Никогда ранее актриса не сталкивалась с таким внимание, даже во времена успеха сериала "Форс-мажоры".
Помолвка и свадьба
Роман развивался стремительно. Уже в декабре принц привел свою подругу в Букингемский дворец и представил бабушке – королеве Елизавете II. Меган понравилась не только монарху, но и ее любимым собакам корги. Гарри позже даже шутил, что на него они лают, а на Меган нет. Рождество они провели порознь, а на новогодние каникулы отправились в романтическую поездку в Норвегию посмотреть на северное сияние.
Следующие четыре месяца Меган и Гарри жили на две страны. Она жила в Торонто, где снималась в "Форс-мажорах", а он – в Лондоне. Они летали друг к другу, иногда попадали под прицелы репортеров, и было ожидаемо, раз все зашло так далеко, помолвка не за горами.
Весной Меган закрыла свой life-style блог The Tig – времени на него не оставалось, как и на соцсети. Летом пара вернулась в Ботсвану, Гарри повез возлюбленную в путешествие на ее день рождения. А в начале сентября Меган впервые публично рассказала об их отношениях в интервью журналу Vanity Fair. В конце сентября Гарри взял свою девушку и ее маму на "Игры Непокоренных" в Торонто.
О помолвке пары было объявлено 27 ноября 2017 года, спустя неделю после того, как 70-летний юбилей со дня своей свадьбы отпраздновали королева Елизавета II и принц Филипп. Меган и Гарри вышли к фотографам в день помолвки счастливые и не переставали обниматься. На пальце девушки сверкало кольцо из желтого золота с большим бриллиантом из Ботсваны посередине и двумя маленькими бриллиантами по бокам, которые были взяты из личной коллекции принцессы Дианы.
После фотоколла пара дала свое первое интервью, где рассказала историю любви. Тогда же они выразили большое желание работать на королевскую семью. Прошло всего три года, как Меган и Гарри передумали и сделали решительный шаг, покинув ряды семьи.
Свадьба пары состоялась 19 мая 2018 года в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Перед свадьбой Меган приняла британское подданство и сменила конфессию, пройдя через обряды крещения и конфирмации, принятые в англиканской церкви. После свадьбы королева пожаловала Меган и Гарри титул герцога и герцогини Сассекских.
6 мая 2019 года у супругов родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он появился на свет в госпитале Портлент (там же рожала и принцесса Йоркская Евгения). Меган и Гарри отказались от каких-либо титулов для сына.
В январе 2021 года пара объявила, что ждет второго ребенка. После пережитого в июле 2020 года выкидыша герцогиня Сассекская довольно быстро забеременела снова. Их дочь Лилибет родилась 4 июня 2021 года, роды прошли в США, где живут супруги. С момента восшествия на престол короля Чарльза III дети пары получили титулы принца и принцессы.
Ранее мы рассказывали вам 20 интересных фактов об отношениях Меган и Гарри.
Читайте также: