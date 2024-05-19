Свидание вслепую и стремительный роман: история любви Меган и Гарри

Меган до встречи с Гарри

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл – актриса из Калифорнии, широко известная публике благодаря роли Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры". Будущая герцогиня Сассекская родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Ее отец Томас Маркл – американец с голландскими и ирландскими корнями, а мать Дориа – афроамериканка. С юных лет Меган присутствовала на разных съемочных площадках, так как ее отец работал режиссером по свету. Мама была социальным работником и инструктором по йоге.

Герцогиня Меган и ее мама Дориа Редлан / Фото: Associated Press

Меган закончила Северо-Западный университет и в 21 год дебютировала в первом сериале "Главный госпиталь". Сначала Меган снималась в эпизодических ролях в сериалах. Ее первые работы на большом экране появились в фильмах "Помни Меня" (с Робертом Паттинсоном) и "Несносные боссы" (с Дженнифер Энистон). Но успех пришел к ней после того, как актрису пригласили на роль в сериал "Форс-мажоры". Маркл снялась в семи сезонах и отказалась от дальнейшей работы в сериале уже после знакомства и начала отношений с принцем Гарри. Кстати, до свадьбы с британским принцем Меган Маркл уже была замужем за кинорежиссером Тревортом Энгельсоном. Они состояли в отношениях 11 лет и два годы были в официальном браке. Детей у пары не было.

Меган Маркл и Треворт Энгельсон / Фото: Getty Images

После того как Меган стала женой принца Гарри, ее персоной заинтересовался американский генеалог Гэри Бойд Робертс. Он провел исследование, на основании которого установил, что отец Меган – Томас Маркл – является потомком короля Англии Эдуарда III. Он утверждает, что предком Меган по линии отца был преподобный Уильям Скиппер, который в 1639 году эмигрировал в Бостон. Сам Уильям Скиппер был потомком одного из сыновей Эдуарда III — Лайонеля, герцога Кларенса. Таким образом, Меган приходится дальней родственницей своему мужу Гарри.

Гарри до встреч с Меган

Принц Гарри с родителями и братом / Фото: Associated Press

Принц Гарри – сын принцессы Дианы и короля Чарльза III, младший брат принца Уильяма. Пятый в очереди на королевский трон. Родился в 15 сентября 1984 года в госпитале Святой Марии в Паддингтоне, в Лондоне. Гарри учился в школе Уэзерби в Лондоне, а с 1992 года присоединился к старшему брату Уильяму и стал учеником школы Ладгроув в Беркшире, где проучился следующие пять лет. Когда принцу было 12 лет, его мама Диана погибла в автокатастрофе. Это стало сильным ударом для братьев.

Принц Гарри с мамой Дианой / Фото: Associated Press

В 17 лет принц Гарри снискал славу "шального ребенка", в британских СМИ его называли wild child. Он употреблял марихуану, веселился на вечеринках, крутил романы с многочисленными девушками. Тем не менее это не помешало Гарри закончить Итонский колледж, профессионально играть в регби и пройти военную службу в Ираке. Гарри часто рисковал своей жизнью для выполнения боевых задач, "ходил по лезвию ножа" и в тоже время очень нуждался в психологической помощи. Потеря матери нанесла юному принцу сильную травму, о которой он впоследствии публично говорил. Самые длительные отношения, которые были у Гарри до Меган, – отношения с Челси Дэйви.

Принц Гарри и Челси Дэйви / Фото: Associated Press

Они были вместе шесть лет, но, побывав на свадьбе старшего брата Гарри – Уильяма, Челси заявила, что не готова к королевской жизни. Пара окончательно рассталась. Еще одна девушка, с которой у Гарри были серьезные отношения, – актриса и танцовщица Крессида Бонас, она тоже заявила, что не хочет быть женой принца и королевская жизнь не для нее. Меган Маркл, как оказалось, тоже не справилась с этой задачей: спустя два года после свадьбы они с Гарри выразили желание выйти из королевской семьи и уехали в Канаду.

Встреча, которой могло никогда не случиться

Герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Associated Press

Считается, что Гарри и Меган познакомила общая подруга. В начале июля 2016 года Меган Маркл приехала в Великобританию с рабочим визитом, и приятельница Меган – Виолет фон Вестенхольц – дочь аристократа Фредерика Патрика Пирса Фрайгерра фон Вестенхольца, близкого друга принца Чарльза – предложила актрисе организовать свидание с Гарри. Виолет знала Гарри еще с подросткового возраста. Конечно, Маркл знала, кто такой принц Гарри, ведь в детстве была едва ли не кумиром его мамы принцессы Дианы. Поэтому на авантюру согласилась, только лишь спросила: "Он хотя бы милый?" Оказалось, что он не только милый, но и очень интересный человек. На первой встрече они болтали без умолку, а когда пришло время расходиться по домам, решили, что на следующий день им необходимо снова встретиться. Уже после второго свидания Гарри предложил Меган поехать вместе с ним в поездку в Ботсвану, в которую как раз собирался. И Меган согласилась. Именно поэтому один из камней на помолвочном кольце Меган был из Ботсваны – страны, где и началась их романтическая история любви. Вернувшись из поездки, которая длилась неделю, Гарри и Меган поняли, что больше не могут жить друг без друга.

Как развивался роман

Герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Associated Press

Первые четыре месяца паре удавалось скрывать свой роман от публики. Пока в октябре 2016 года таблоид Sunday Express не сообщил, что принц Гарри очарован своей новой подругой, американской актрисой Меган Маркл. В тот же день Меган опубликовала в своем Instagram, который тогда активно вела, пост с изображением двух бананов, которые обнимались. Поклонники звезды восприняли это как намек на начало серьезных отношений. Примерно в то же время актриса отказалась от финансовой поддержки своего бывшего мужа.

И если американские СМИ просто пестрили заголовками о новом романе Маркл, то в британских началось нечто подобное на то, что когда-то сопровождало каждый шаг принцессы Дианы. Как мы помним, Гарри был глубоко ранен потерей матери и, понимая, какие последствия могу быть, решил действовать. Он заручился поддержкой отца и старшего брата, и 8 ноября 2016 года Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что Гарри и Меган встречаются. Гарри пытался защитить Меган от прессы, а его брат Уильям выпустил заявление в поддержку девушки. Позже Меган призналась, что не ожидала такой реакции общественности и СМИ на их отношения. Таблоиды обсуждали все: от цвета кожи Меган до подробностей ее личной жизни. Никогда ранее актриса не сталкивалась с таким внимание, даже во времена успеха сериала "Форс-мажоры".

Помолвка и свадьба

Роман развивался стремительно. Уже в декабре принц привел свою подругу в Букингемский дворец и представил бабушке – королеве Елизавете II. Меган понравилась не только монарху, но и ее любимым собакам корги. Гарри позже даже шутил, что на него они лают, а на Меган нет. Рождество они провели порознь, а на новогодние каникулы отправились в романтическую поездку в Норвегию посмотреть на северное сияние.

Следующие четыре месяца Меган и Гарри жили на две страны. Она жила в Торонто, где снималась в "Форс-мажорах", а он – в Лондоне. Они летали друг к другу, иногда попадали под прицелы репортеров, и было ожидаемо, раз все зашло так далеко, помолвка не за горами.

Меган Маркл в "Форс-мажорах" / Фото: Getty Images

Весной Меган закрыла свой life-style блог The Tig – времени на него не оставалось, как и на соцсети. Летом пара вернулась в Ботсвану, Гарри повез возлюбленную в путешествие на ее день рождения. А в начале сентября Меган впервые публично рассказала об их отношениях в интервью журналу Vanity Fair. В конце сентября Гарри взял свою девушку и ее маму на "Игры Непокоренных" в Торонто.

О помолвке пары было объявлено 27 ноября 2017 года, спустя неделю после того, как 70-летний юбилей со дня своей свадьбы отпраздновали королева Елизавета II и принц Филипп. Меган и Гарри вышли к фотографам в день помолвки счастливые и не переставали обниматься. На пальце девушки сверкало кольцо из желтого золота с большим бриллиантом из Ботсваны посередине и двумя маленькими бриллиантами по бокам, которые были взяты из личной коллекции принцессы Дианы.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

После фотоколла пара дала свое первое интервью, где рассказала историю любви. Тогда же они выразили большое желание работать на королевскую семью. Прошло всего три года, как Меган и Гарри передумали и сделали решительный шаг, покинув ряды семьи.

Свадьба пары состоялась 19 мая 2018 года в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Перед свадьбой Меган приняла британское подданство и сменила конфессию, пройдя через обряды крещения и конфирмации, принятые в англиканской церкви. После свадьбы королева пожаловала Меган и Гарри титул герцога и герцогини Сассекских.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

6 мая 2019 года у супругов родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он появился на свет в госпитале Портлент (там же рожала и принцесса Йоркская Евгения). Меган и Гарри отказались от каких-либо титулов для сына.

Герцогиня Меган и принц Гарри с сыном Арчи / Фото: Associated Press

В январе 2021 года пара объявила, что ждет второго ребенка. После пережитого в июле 2020 года выкидыша герцогиня Сассекская довольно быстро забеременела снова. Их дочь Лилибет родилась 4 июня 2021 года, роды прошли в США, где живут супруги. С момента восшествия на престол короля Чарльза III дети пары получили титулы принца и принцессы.

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