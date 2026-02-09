Свидетельства и рефлексия: 10 знаковых документальных фильмов об опыте большой войны в Украине

Реклама

Украинское документальное кино последних лет окончательно вышло за пределы чисто художественного формата, превратившись в инструмент фиксации исторической правды и национальной памяти. Для аудитории, которая ежедневно находится внутри военных контекстов, эти ленты предлагают не развлечение, а возможность посмотреть на общий опыт сквозь объектив профессиональной камеры. Мы отобрали десять работ, наиболее полно отражающих разные грани нашего сопротивления: от непосредственного боя в окопах до психологических последствий войны для гражданских, формируя целостную картину жизни страны в критический период ее существования.

«20 дней в Мариуполе» (2023)

Эта лента является одним из важнейших гуманитарных документов современности, который зафиксировал начало полномасштабного вторжения из эпицентра трагедии. Режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко — команда Associated Press, которая оставалась последней группой международных журналистов в окруженном городе. Их фильм не просто воспроизводит хронологию осады и методического уничтожения Мариуполя российскими войсками; он дает голос гражданским, врачам и спасателям, которые оказались в нечеловеческих условиях. Каждый кадр здесь является непосредственным светом

Мировое признание ленты стало мощным инструментом культурной дипломатии, кульминацией которого стал исторический триумф на 96-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии. «20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм», став первой украинской лентой, удостоенной этой награды. Кроме этого, фильм получил премию BAFTA, приз зрительских симпатий на фестивале Sundance и десятки других престижных наград. Этот успех вывел правду о событиях в Мариуполе в самый высокий глобальный уровень, превратив журналистскую хронику в запечатленный в истории мирового кинематографа символ трагедии украинского народа.

«2000 метров до Андреевки» (2025)

После триумфа «20 дней в Мариуполе» Мстислав Чернов вернулся на передовую, чтобы зафиксировать ход украинского контрнаступления на Бахмутском направлении осенью 2023 года. Вместе с фотографом Александром Бабенко он сопровождал бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады во время критически важной операции по деоккупации Андреевки. Фильм стал болезненным исследованием цены каждого отвоеванного клочка земли: от первоначального замысла показать стратегический успех автор перешел к осмыслению человеческих потерь. Лента сочетает профессиональную съемку и кадры с нашлемных камер солдат, трое из которых, к сожалению, погибли еще до завершения процесса монтажа фильма. Для Чернова этот фильм стал попыткой превратить сухую военную статистику и названия на картах в живые лица и судьбы, которые стоят за каждым пройденным метром.

Лента громко заявила о себе на международной арене, начав путь с основной конкурсной программы Sundance, где Чернов был отмечен наградой за лучшую режиссуру. Что касается «Оскара», то здесь работа Чернова остановилась на этапе шортлиста номинации «Лучший документальный полнометражный фильм», но не попала в пятерку финалистов. Но зато сейчас «2000 метров до Андреевки» входит в пятерку номинантов аналогичной категории премии BAFTA, вручение которой запланировано на 22 февраля.

«Песни медленно горящей земли» (2024)

Лента режиссера Ольги Журбы предлагает панорамный и одновременно глубоко интимный взгляд на то, как полномасштабная война становится частью повседневного ландшафта Украины. Фильм фиксирует жизнь в тылу и вблизи фронта в течение первых двух лет полномасштабного вторжения, избегая прямой демонстрации боевых действий, зато сосредотачиваясь на изменениях в общественном устройстве и человеческой психологии. Из-за взвешенной операторской работы и уникального звукового ряда режиссер показывает процесс привыкания к катастрофе: от шока первых дней до болезненной рутины, где звуки тревог и известия о потерях вплетаются в привычный быт. Мировая премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля.

«Милитантропос» (2025)

Название ленты апеллирует к латинскому milit (воин) и греческому antropos (человек), очерчивая новую сущность личности, которая под давлением войны вынуждена пройти через радикальную трансформацию. Отказываясь от фокусировки на единственном герое, авторы фильма — режиссеры Елизавета Смит, Алина Горлова и Семен Мозговой — создают коллективный портрет общества во время войны: от тех, кто берет в руки оружие, до гражданских, вынужденных адаптироваться к жизни среди руин. Это глубокое антропологическое исследование того, как агрессия изменяет пространство и человеческую природу, превращая состояние борьбы в новую, трагическую норму реальности. «Милитантропос» вошел в параллельную программу Каннского кинофестиваля «Двухнедельник режиссеров», став единственным украинским полнометражным фильмом в прошлогоднем отборе.

«Лента времени» (2025)

Эта работа режиссера Екатерины Горностай вернула украинское кино в основную конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля — впервые за почти три десятилетия. Фильм предлагает зрителю погружение в будни учителей и учеников на прифронтовых и деоккупированных территориях Украины в период с апреля 2023-го по июнь 2024 года. Отказавшись от традиционных интервью и закадрового голоса, Горностай сосредотачивается на живом наблюдении за тем, как образовательный процесс становится формой сопротивления и сохранения нормальности посреди разрушений. Авангардное музыкальное сопровождение и хоровые партитуры Алексея Шмурака усиливают эмоциональную глубину ленты, которую зрители после премьерного показа на Берлинале отметили десятиминутной овацией.

«Дом из заноз» (2022)

Несмотря на то, что режиссером этой ленты является датчанин Симон Леренг Вильмонт и официально она считается датской, фильм стал результатом тесного международного сотрудничества и создан в копродукции Дании, Швеции, Финляндии и Украины. Сюжет разворачивается вокруг детского дома в Лисичанске, расположенном вблизи линии фронта на востоке Украины. Фильм с чрезвычайной чувствительностью фиксирует жизнь детей, которые из-за войны или семейных проблем оказались во временном учреждении, где воспитатели пытаются создать для них островок безопасности.

Эта работа получила награду за лучшую документальную режиссуру на фестивале Sundance, а затем попала в профильную оскаровскую номинацию. «Дом из осколков» является болезненным, но необходимым напоминанием о судьбах наименее защищенных свидетелей войны, чье детство было разбито на «осколки», но чья надежда продолжает жить благодаря неравнодушным взрослым.

«Фарфоровая война» (2024)

Это визуально впечатляющий рассказ о том, как искусство становится формой сопротивления и средством сохранения человечности во время войны. Фильм американца Брендана Белломо и украинца Славы Леонтьева стал одним из самых громких документальных релизов 2024 года, получив Гран-при на Sundance и получив номинацию на «Оскар». Сюжет разворачивается вокруг самого Славы Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова — художников-керамистов, которые продолжают создавать хрупкие фарфоровые фигурки в Харькове, ежедневно содрогающиеся от российских обстрелов. Метафора фильма строится на контрасте между деликатностью керамики и жестокостью реальной войны: герои не просто творят, а готовятся к защите своего дома, сочетая творчество с военными тренировками и волонтерством.

Особую эмоциональную окраску ленте добавляет мощное музыкальное сопровождение от знаковой украинской группы «ДахаБраха», чей медитативный и одновременно энергичный этнохаос дополняет не только документальные кадры, но и уникальную анимацию, которая «оживляет» рисунки на фарфоре.

«Реал» (2024)

Документальная лента режиссера и военнослужащего Олега Сенцова является уникальным для мирового кинематографа примером иммерсивного наблюдения, что переносит зрителя непосредственно в эпицентр ожесточенного боя. Фильм состоит из одного непрерывного 90-минутного кадра, случайно зафиксированного на тактическую камеру GoPro, закрепленную на шлеме Сенцова во время его попытки координировать эвакуацию подразделения под плотным огнем противника. Здесь нет профессиональной постановки или драматургических пауз — только сырой, неотфильтрованный опыт современной окопной войны, где хаос, переговоры по рации и звуки артиллерии создают сверхвысокое напряжение. Мировая премьера картины состоялась на престижном кинофестивале в Карловых Варах.

«С любовью с фронта» (2025)

Фильм режиссера Алисы Коваленко — это глубоко интимный видеодневник, родившийся из обещания автора защищать свою страну. В феврале 2022-го она присоединилась к штурмовому подразделению Украинской добровольческой армии и провела четыре месяца на Киевском и Харьковском направлениях. В течение этого времени Алиса писала письма и снимала видеодневники фронтовой жизни, которые должны были стать наследием памяти и любви для ее тогда пятилетнего сына Тео — на случай ее гибели. Сочетая суровую рутину окопной жизни с лирическими размышлениями о хрупкой красоте мира, работа Коваленко исследует феномен любви как главного мотива сопротивления и самопожертвования. Лента, получившая специальное отличие на фестивале Docudays UA и вошедшая в программы престижных европейских форумов CPH: DOX и Movies That Matter, становится эмоциональным мостиком между поколениями. Она чествует тысячи родителей и матерей, чье право быть рядом с детьми отняла война, и оставляет по себе болезненный вопрос о количестве любви, которое исчезает вместе с каждой утраченной жизнью…

«Игра на перехват» (2025)

В центре истории — параллельные судьбы двух братьев Михайленко: Николая, полузащитника сборной Украины по футболу, который представляет государство на Олимпийских играх-2024 во Франции, и Сергея — командира мобильной огневой группы, которая сбивает вражеские цели в украинском небе. Эта работа режиссера Владимира Мулы логично продолжает цикл, начатый фильмом «ЮКИ» (2020) о мировых триумфах легенд НХЛ с украинскими корнями и продолженный лентой «Нация футбола» (2022) о становлении Национальной сборной Украины. Но если предыдущие фильмы Мулы исследовали историю, то «Игра на перехват» фокусируется на современном моменте, где граница между футбольным полем и полем боя становится почти невидимой.

Особого веса проекту придает тот факт, что Владимир Мула является первым и пока единственным украинцем, который в 2024 году получил престижную награду в сфере спортивного телевидения — Sports Emmy Awards: за работу над документальным сериалом «Футбол должен продолжаться» (Football must go on) для стримингового гиганта Paramount+ о пути донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов УЕФА во время полномасштабного вторжения.

В своем новом фильме Мула стремился к максимальной аутентичности и принципиально отказался от интервью в пользу живого взаимодействия героев, зафиксированного непосредственно в раздевалках сборной и в кабинах военных пикапов. А увидеть «Игру на перехват» в кино можно будет уже с 19 февраля.