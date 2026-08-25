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Сыновья Одри Хепберн рассказали, какой она была за кадром
Она стала легендой Голливуда, но сама никогда не считала себя кем-то особенным. Сыновья Одри Хепберн рассказали, каким на самом деле было отношение их матери к славе, актёрской карьере и собственному успеху.
Одри Хепберн навсегда осталась одной из самых узнаваемых звезд кино. Ее образ в «Завтраке у Тиффани», естественная элегантность и особая харизма превратили актрису в мировую икону. Однако, по словам её сыновей Шона Хепберна Феррера и Луки Дотти, сама Одри воспринимала свою карьеру совсем иначе, без излишней уверенности в собственной исключительности, как сообщило издание HELLO!
«Она никогда не знала, что она такая особенная»
Шон, сын Одри от первого брака с актёром Мелом Феррером, вспоминает, что мама не ожидала, что её карьера сложится именно так. Она часто повторяла, что не была профессиональной актрисой, а просто получила замечательную роль.
По мнению Шона, Одри даже не до конца осознавала силу своей харизмы. Он сравнивает истинную красоту с оленем, который пьет воду из ручья, поднимает голову и даже не догадывается, насколько грациозно и прекрасно он выглядит.
Именно эта естественность, по его мнению, и была главной силой актрисы. Одри оставалась скромной, непритязательной и благодарной за каждую возможность. Она просто как можно лучше делала свою работу и полностью ей отдавала себя.
Её секрет — отсутствие техники
Шон убеждён, что отсутствие у Одри классической актёрской подготовки парадоксальным образом сделало её игру особенной. Она уважала профессию, работала над ролями, но не пыталась демонстрировать технику.
Поэтому на экране зритель видел не игру, а настоящие эмоции. По словам сына, в её игре всё происходило свежо и непосредственно, именно поэтому в ней зритель замечал магию, а не механику.
Лука, сын Хепберн от второго брака с Андреа Дотти, соглашается с тем, что талант его матери был врождённым. Актёрское мастерство, по его мнению, было внутренним влечением — таким, которое либо есть у человека, либо его нет.
Слава, которую она не считала своей
Особенно современно звучит отношение Одри к популярности. Она никогда не шла в актёрство ради славы и считала её не своим достижением, а чем-то, что публика просто подарила ей.
А если зрители в один день могут полюбить тебя, рассуждала актриса, они так же могут передумать, забыть тебя или переключиться на кого-то другого. Поэтому Одри не воспринимала популярность как нечто, что она «построила» собственными силами, это было скорее временным подарком от зрителей.
Пожалуй, именно в этом и заключается самый большой парадокс феномена Одри Хепберн: женщина, которую миллионы считали воплощением красоты, стиля и таланта, сама не видела в себе ничего необычного. Она просто работала, оставалась благодарной и позволяла себе быть естественной. И, возможно, именно поэтому её магия до сих пор не нуждается ни в каких объяснениях.