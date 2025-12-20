Такого не ожидал никто: Андре Тан дал эзотерические советы на Новый 2026-й год

Андре Тан

Реклама

Андре Тан решил рассказать не только о модных новинках и трендах, но и о ритуалах, которые должны помочь задобрить энергию огненного коня и создать правильную атмосферу для успешного 2026 года.

Что же советует сделать дизайнер:

ЗАЖГИТЕ СВЕЧУ

Реклама

Свеча — это символ очищения и открытия новых возможностей. Она поможет создать правильный настрой для начала года, особенно, если она будет красной.

ИЗБАВЬТЕСЬ ХОТЯ БЫ ОТ ОДНОЙ СТАРОЙ ВЕЩИ

Лошадь не любит застоя. Выбрасывайте то, что давно не служит, и освобождайте место для нового.

ПОСТАВЬТЕ НА СТОЛ КРУГЛЫЕ И СОЧНЫЕ ФРУКТЫ

Реклама

Апельсины, виноград, гранат — эти фрукты символизируют богатство и щедрость, которые принесут правильную энергию в ваш дом.

НАПИШИТЕ ОДНО БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ НА ГОД

В этом году действует энергия прорыва. Запишите одно большое желание, которое хотите осуществить, и положите его под свечу или сожгите с благодарностью.

ВЫБИРАЙТЕ ОДЕЖДУ КРАСНЫХ ОТТЕНКОВ ИЛИ ДОБАВЛЯЙТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГНЯ

Реклама

Огненная лошадь ценит яркость и решительность. Выбирайте красный или хотя бы добавьте к образу огненный акцент, чтобы притянуть его энергию.