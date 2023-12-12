"Танцы и вокал с понедельника по пятницу в течение трех месяцев": Тимоти Шаламе о подготовке к съемкам в фильме "Вонка"

В украинский прокат 14 декабря выйдет семейное музыкальное фэнтези от Пола Кинга – "Вонка". Это лента о Вилли Вонке – создателе знаменитой шоколадной фабрики, описанной в сказках Роальда Даля. Главную роль в мюзикле сыграл Тимоти Шаламе – звезда фильмов "Дюна", "Назови меня своим именем", "Французский вестник" и других.

Тимоти Шаламе рассказал нам о съемках в ленте и поделился впечатлениями о сотрудничестве с другими известными актерами на съемочной площадке.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

О чем вы подумали, когда впервые прочли сценарий "Вонки"?

Я подумал: "О, как здорово, что в этой истории происхождения Вилли Вонки, он полон надежды и радости". У меня не было музыки к песне "Полная шляпа мечт", которая является первой в фильме, но я видел текст. Он рассказывает, как Вилли теряет все суверены, местные деньги, когда приезжает в новый город. Однако каждое свое мнение он завершает словами: "Суверен становится все меньше, а мечт — полная шляпа". И вы сразу ощущаете оптимистическое отношение персонажа, которое ничто не сможет сломать. Я подумал: "О, это очень разумно… Рассказать историю, как юный шоколатье стал тем Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня".

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Какими были ваши первые встречи с режиссером фильма Полом Кингом?

Мы с Полом познакомились несколько лет назад в рамках другого проекта, который так и не состоялся, и мне так и не представилась возможность поработать с Полом. Он действительно отличный режиссер с прекрасным чувством юмора. У него уникальное мировоззрение, не только в жизни, но и в его фильмах. Они обладают этим неприхотливым стилем и, тем не менее, дарят ощущение магии, которого мало кому удается достичь в фильмах.

Актеры фильма "Вонка" / Фото: Associated Press

Вы сказали, что это была, вероятно, одна из наиболее физически сложных ролей, которые вы выполняли до сих пор. Как происходила подготовка с вокалом и танцами?

Во время вокальной подготовки я интенсивно работал с Джеймсом Тейлором, который был музыкальным руководителем фильма, и с Эриком Ветро, тренером по вокалу, которого считают легендарным в подготовке актеров к музыкальным проектам. Я много работал с хореографом фильма Крисом Гателли. Танцевальные и вокальные репетиции, а иногда уроки в Zoom с понедельника по пятницу, с девяти до пяти, в течение трех месяцев, предшествовавших съемке ленты.

Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки/mediapass.warnerbros

Ого. Что ж, давайте начнем говорить об этом удивительном актерском составе, который вас окружает. Кто такая Нудля и что привносит в эту роль Кала Лэйн?

Нудля – это сирота в прачечной, в которой оказывается Вилли. Ее прекрасно играет Кала Лейн, проделавшая невероятную работу в фильме. Нудля страдает от того, что ее жизнь не такая, на которую она надеялась... но в то же время она мудра не по годам из-за обстоятельств, в которых оказалась.

Нудля и Вилли Вонка/mediapass.warnerbros

Кала Лейн и Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Да, она очаровательна. А еще есть замечательная Оливия Колман. Как это, когда она издевается над тобой?

Оливия Колман отлично сыграла в фильме и полностью отдалась его тональности и злу, которое она воплотила в образе своей героини, миссис Пралкинс. Наблюдать за ней было очень полезно для меня, когда я играл Вонку, потому что понял, что мы рассказываем историю с определенным стилем. Оливия Колман – одна из моих любимых актрис, работавших за последние несколько лет, и она имеет невероятную энергетику. С ней очень приятно работать.

Оливия Колман и Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

В фильме есть невероятный Хью Грант в роли Умпа-Лумпы. Несмотря на то, что он творение компьютерной графики, говорят, что вы работали на съемочной площадке вместе. Как создавать эти сцены?

Это было сплошное удовольствие. Хью Грант – легенда кинематографа, и он невероятно сыграл персонажа Умпа-Лумпу. Мне не удалось поработать с ним так много, как хотелось бы, потому что он мог сразу блестяще сыграть сцену. Но он просто невероятный человек, очень талантливый актер с хорошим чувством юмора.

Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки, Хью Грант в роли Умпа-Лумпы/mediapass.warnerbros

Тимоти Шаламе и Хью Грант / Фото: Associated Press

Одним из самых ожидаемых элементов этого фильма есть мир, который он создает. Удивительная режиссура и костюмы. Как было жить в этом мире во время съемок фильма?

По сути мы не снимали ни одной сцены с зеленым экраном. Все было практически построено и это удивительно. Каждый день, попадая на съемочную площадку, а затем на съемку в Лондоне, где я никогда раньше не снимался, я словно попадал в этот волшебный мир, который создал Пол Кинг и возглавил Дэвид Гейман, известный как создатель "Гарри Поттера", "Барби" и других фильмов, которые имеют очень яркие палитры, декорации и ощущения. Это была одна из таких невероятно волшебных площадок для прогулок. Каждая площадка, на которой ты ходил, предлагала что-то новое. Художник-постановщик Нейтан Кроули, работавший над фильмом "Интерстеллар", проделал просто фантастическую работу.

Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки/mediapass.warnerbros

Хью Грант, Тимоти Шаламе, Оливия Колман, Ровен Аткинсон / Фото: Associated Press

Да, это все очень красиво. И напоследок, что ждет зрителей в фильме "Вонка"?

"Вонка" – это просто замечательное кино. Оно исполнено надежды, красочное, семейное, веселое. И это не тот всем известный Вонка из фильмов. Это еще нереализованный, но более оптимистичный, наивный и амбициозный Вонка.

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