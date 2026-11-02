Танец, который считали непристойным: почему вальс потряс английское общество

Вальс / © Associated Press

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Когда в 1810-х годах вальс начал появляться в английских бальных залах, реакция общества того времени была крайне неоднозначной. Моралисты не просто возмущались новым танцем — они были в ужасе. По их мнению, вальс был непристойным, слишком сексуальным и даже отвратительным, рассказала историк и автор аккаунта @history_with_amy Эми Бойнгтон.

В то же время, по словам эксперта, вальс того времени существенно отличался от более поздних викторианского или венского вариантов, поскольку был гораздо сдержаннее, однако даже такая форма танца казалась обществу эпохи Регентства слишком смелой.

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Вальс / © Associated Press

Причина возмущения заключалась прежде всего в характере взаимодействия между партнерами. Традиционные танцы того времени — контрдансы, котильоны и менуэты — предполагали лишь кратковременные прикосновения руками, танцы в шеренгах и частую смену партнеров. Вальс же требовал гораздо большей физической близости: кавалер и дама должны были держаться за руки и танцевать в тесных объятиях в течение нескольких минут, иногда мужчина даже клал руку на талию своей партнерши. Именно такая близость на танцплощадке казалась тогдашним моралистам недопустимой.

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Дополнительное возмущение вызвало и происхождение танца. Считалось, что вальс произошел от народных танцев Германии и Австрии, которые исполняли крестьяне. Для английских моралистов это было ещё одним поводом считать его нарушением всех правил приличия. Кроме того, вальс давал молодым мужчинам и женщинам больше возможностей для флирта и непринуждённого общения, что также воспринималось негативно.

Новый танец не раз подвергался насмешкам в прессе, и его даже запретили в Almack’s — самом модном бальном клубе Лондона того времени. Однако в 1814 году вальс всё-таки разрешили там танцевать. Одобрение со стороны этого модного клуба и его влиятельных дам-покровительниц стало переломным моментом, поскольку вальс начал распространяться повсеместно и вскоре приобрел огромную популярность.

Так вальс, который поначалу вызывал возмущение из-за чрезмерной близости партнёров, в конечном итоге стал одним из самых популярных танцев своего времени, а в наши дни считается классикой.

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