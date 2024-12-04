Тайный роман и пышная свадьба: история любви бельгийской королевы Матильды и короля Филиппа

Случайная встреча и трехлетний роман, который юной Матильде и принцу Филиппу удалось держать в тайне долгое время, закончился красивой свадьбой. 4 декабря 2024 года королевская чета празднует 25-ю годовщину со дня своего венчания.
Матильда до встречи с будущим мужем
Матильда Мария Кристина Гислен д’Удекем д’Акоз – такое длинное имя получила будущая бельгийская королева при рождении. Она появилась на свет 20 января 1973 года. Матильда отнюдь не простолюдинка, ее отец – бельгийский граф Патрик Анри д’Удекем д’Акоз, а мать – польская графиня Анна Мария Коморовская, в детстве переехавшая в Бельгию. Матильда – старшая их пяти детей в семье. Она приходится дальней родственницей бывшему президенту Польши Брониславу Коморовскому. Росла девочка в семейном поместье в замке Лосанг в Бастонье.
Матильда получила образование в начальной школе в Бастони, затем училась в средней школе Institut de la Vierge Fidèle в Брюсселе, а затем изучала логопедию в Institut libre Marie Haps в Брюсселе с 1991 по 1994 год и получила диплом с отличием. После окончания учебы она открыла собственный кабинет, где работала логопедом с 1995 по 1999 год. Также Матильда увлекалась психологией, изучала ее в Католическом университете Лувена и в 2002 году получила степень магистра психологии с отличием. Нет никаких сомнений в том, что, не став королевой Бельгии, Матильда бы нашла чем заниматься в жизни, получая при этом не только хорошую зарплату, но и удовольствие от профессии. Матильда свободно говорит на французском, голландском, английском и итальянском языках. Ее мать, прожившая большую часть своей жизни за пределами Польши, не учила ее польскому языку, считая, что в этом нет необходимости. Поэтому Матильда знает только несколько слов по-польски.
Когда Матильда познакомилась со своим будущим мужем, ей было 23 года, а Филиппу – 36. Их знакомство произошло в 1996 году за игрой в теннис. Разница в возрасте 13 лет не стала помехой, и между ними завязался роман, который продолжался три года. Романтические отношения пара держала в тайне, поэтому, когда королевский дом Бельгии объявил о помолвке принца Филиппа, это стало неожиданностью для многих.
Принц Филипп до встречи с Матильдой
Принц бельгийский родился 15 апреля 1960 года. Он старший сын короля Альберта II и королевы Паолы и двоюродный брат великого герцога Люксембурга Анри. У него есть младшая сестра Астрид и младший брат Лоран.
Принц Филипп стал первым принцем Бельгии, посещавшим обычную школу вместо того, чтобы получить традиционное в те времена домашнее образование. Окончив школу, Филипп продолжил учиться в Королевской военной академии, став выпускником в 1981 году. После непродолжительной карьеры в вооруженных силах принц Филипп вернулся к учебе. Он обучался в Тринити-колледже Оксфордского университета в Великобритании, а затем в Стэнфордском университете в США, где получил степень магистра политологии. Среди хобби у Филиппа авиастроение, он является пилотом вертолета и владеет частным вертолетом. В июле 2013 года наследный принц стал королем Бельгии после отречения от престола его отца Альберта II.
Свадьба королевской пары
Роспись принца Филиппа и Матильды состоялась 4 декабря 1999 года в Брюссельской ратуше, а венчание – в соборе Святого Михаила и Святой Гудулы. Матильда шла под венец в платье от бельгийского кутюрье королевы Паолы – Эдуарда Вермелена. Это было белое шелковое платье с фатой из тонкого кружева длиной 4,5 метра и пальто из крепа. Также невеста надела старинную алмазную тиару из королевской коллекции. Это была одна из самых громких свадеб, среди гостей на ней присутствовали многие королевские гости: принц Уэльский Чарльз, князь Монако Альбер II, король Испании Филипп, король Норвегии Харальд, королева Нидерландов Беатрикс и королева Дании Маргрете II.
После замужества Матильда получила титул принцессы и герцогини Брабантсткой, который сейчас носит ее старшая наследная дочь Елизавета (ей предстоит в будущем стать новой королевой Бельгии).
В браке у королевской пары родилось четверо детей. Старшая дочь – принцесса Елизавета (2001), недавно поступила в ту же военную академию, где учился ее отец, принц Габриэль (2003), принц Эммануэль (2005) и младшая дочь принцесса Элеонора (2008).
После замужества королева Матильда больше не работала логопедом, но ее рабочая деятельность связана с рядом социальных проблем, включая образование, бедность, грамотность и положение женщин в обществе. С 2009 года королева Матильда является почетным президентом Unicef Belgium. Она работает специальным представителем Всемирной организации здравоохранения по иммунизации. Она также является почетным президентом Breast International Group, некоммерческой организации, объединяющей академические группы по исследованию рака груди со всего мира. В 2001 году она основала Фонд принцессы Матильды (ныне Фонд королевы Матильды), который способствует заботе об уязвимых людях и присуждает ежегодную премию за добрые дела в определенном секторе. А еще Матильда является покровительницей большого количества благотворительных организаций.
Читайте также: