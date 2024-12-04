Тайный роман и пышная свадьба: история любви бельгийской королевы Матильды и короля Филиппа

Случайная встреча и трехлетний роман, который юной Матильде и принцу Филиппу удалось держать в тайне долгое время, закончился красивой свадьбой. 4 декабря 2024 года королевская чета празднует 25-ю годовщину со дня своего венчания.

Матильда до встречи с будущим мужем

Королева Матильда / Фото: Associated Press

Матильда Мария Кристина Гислен д’Удекем д’Акоз – такое длинное имя получила будущая бельгийская королева при рождении. Она появилась на свет 20 января 1973 года. Матильда отнюдь не простолюдинка, ее отец – бельгийский граф Патрик Анри д’Удекем д’Акоз, а мать – польская графиня Анна Мария Коморовская, в детстве переехавшая в Бельгию. Матильда – старшая их пяти детей в семье. Она приходится дальней родственницей бывшему президенту Польши Брониславу Коморовскому. Росла девочка в семейном поместье в замке Лосанг в Бастонье.

Матильда получила образование в начальной школе в Бастони, затем училась в средней школе Institut de la Vierge Fidèle в Брюсселе, а затем изучала логопедию в Institut libre Marie Haps в Брюсселе с 1991 по 1994 год и получила диплом с отличием. После окончания учебы она открыла собственный кабинет, где работала логопедом с 1995 по 1999 год. Также Матильда увлекалась психологией, изучала ее в Католическом университете Лувена и в 2002 году получила степень магистра психологии с отличием. Нет никаких сомнений в том, что, не став королевой Бельгии, Матильда бы нашла чем заниматься в жизни, получая при этом не только хорошую зарплату, но и удовольствие от профессии. Матильда свободно говорит на французском, голландском, английском и итальянском языках. Ее мать, прожившая большую часть своей жизни за пределами Польши, не учила ее польскому языку, считая, что в этом нет необходимости. Поэтому Матильда знает только несколько слов по-польски.

Королева Матильда / Фото: Associated Press

Когда Матильда познакомилась со своим будущим мужем, ей было 23 года, а Филиппу – 36. Их знакомство произошло в 1996 году за игрой в теннис. Разница в возрасте 13 лет не стала помехой, и между ними завязался роман, который продолжался три года. Романтические отношения пара держала в тайне, поэтому, когда королевский дом Бельгии объявил о помолвке принца Филиппа, это стало неожиданностью для многих.

Принц Филипп до встречи с Матильдой

Принц бельгийский родился 15 апреля 1960 года. Он старший сын короля Альберта II и королевы Паолы и двоюродный брат великого герцога Люксембурга Анри. У него есть младшая сестра Астрид и младший брат Лоран.

Принц Филипп стал первым принцем Бельгии, посещавшим обычную школу вместо того, чтобы получить традиционное в те времена домашнее образование. Окончив школу, Филипп продолжил учиться в Королевской военной академии, став выпускником в 1981 году. После непродолжительной карьеры в вооруженных силах принц Филипп вернулся к учебе. Он обучался в Тринити-колледже Оксфордского университета в Великобритании, а затем в Стэнфордском университете в США, где получил степень магистра политологии. Среди хобби у Филиппа авиастроение, он является пилотом вертолета и владеет частным вертолетом. В июле 2013 года наследный принц стал королем Бельгии после отречения от престола его отца Альберта II.

Свадьба королевской пары

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Associated Press

Роспись принца Филиппа и Матильды состоялась 4 декабря 1999 года в Брюссельской ратуше, а венчание – в соборе Святого Михаила и Святой Гудулы. Матильда шла под венец в платье от бельгийского кутюрье королевы Паолы – Эдуарда Вермелена. Это было белое шелковое платье с фатой из тонкого кружева длиной 4,5 метра и пальто из крепа. Также невеста надела старинную алмазную тиару из королевской коллекции. Это была одна из самых громких свадеб, среди гостей на ней присутствовали многие королевские гости: принц Уэльский Чарльз, князь Монако Альбер II, король Испании Филипп, король Норвегии Харальд, королева Нидерландов Беатрикс и королева Дании Маргрете II.

После замужества Матильда получила титул принцессы и герцогини Брабантсткой, который сейчас носит ее старшая наследная дочь Елизавета (ей предстоит в будущем стать новой королевой Бельгии).

Королева Матильда и король Филипп с детьми / Фото: Associated Press

В браке у королевской пары родилось четверо детей. Старшая дочь – принцесса Елизавета (2001), недавно поступила в ту же военную академию, где учился ее отец, принц Габриэль (2003), принц Эммануэль (2005) и младшая дочь принцесса Элеонора (2008).

После замужества королева Матильда больше не работала логопедом, но ее рабочая деятельность связана с рядом социальных проблем, включая образование, бедность, грамотность и положение женщин в обществе. С 2009 года королева Матильда является почетным президентом Unicef ​​Belgium. Она работает специальным представителем Всемирной организации здравоохранения по иммунизации. Она также является почетным президентом Breast International Group, некоммерческой организации, объединяющей академические группы по исследованию рака груди со всего мира. В 2001 году она основала Фонд принцессы Матильды (ныне Фонд королевы Матильды), который способствует заботе об уязвимых людях и присуждает ежегодную премию за добрые дела в определенном секторе. А еще Матильда является покровительницей большого количества благотворительных организаций.

Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

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