Теперь у них идеальные зубы: кто из королевских особ носил брекеты

Многие члены британской королевской семьи могут похвастаться идеальной улыбкой. Многие из них, включая покойную королеву Елизавету II, носили брекеты или другие ортодонические системы, которые помогли им исправить проблемы с зубами.
Как-то королева Елизавета II приехала на открытие нового отделения Королевской национальной отоларингологической и стоматологической больниц Eastman, где она встретилась с детьми, которым устанавливали брекеты. Дети были приятно удивлены, увидев перед собой настоящую королеву, а она рассказала им историю о том, что в детстве также носила специальные устройства, которые помогли ее зубам стать ровными и красивыми.
Многие ее внуки в юности также носили брекеты, о них и поговорим сегодня.
Принцессы Беатрис и Евгения
Сегодня у принцессы Йоркской Беатрис очаровательная улыбка, и на фотографиях ее часто можно увидеть смеющейся и счастливо улыбающейся. Беатрис носила брекеты в подростковом возрасте, так как у многих людей с ее формой лица наблюдается скученность передних зубов. Вероятно, у принцессы была такая же проблема. После того, как брекеты сняли, на задней поверхности зубов Беатрис зафиксировали проволочный ретейнер, который не давал зубам смещаться.
Ее младшая сестра принцесса Евгения также носила брекеты примерно в том же возрасте.
Принцы Уильям и Гарри
Принц Уэльский Уильям, как и Беатрис носит ретейнер и на фотографиях, которые доступны, это хорошо видно, а значит и брекеты на его зубах также были в своем время. А его младшего брата Гарри фотографировали с брекетами во время ежегодного семейного рождественского похода в церковь в 1999 году, ему тогда было 15 лет.
Принц Эдвард и его сын Джеймс
Младший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа тоже носил брекеты. Мы нашли его фотографию с юных лет, где парень широко улыбается, демонстрируя железную брекет-систему на своих зубах. И его сына Джеймса не обошла эта участь.
Его запечатлели с брекетами однажды на во время Игр Содружества 2022 года, когда они с отцом Эдвардом ходили на бокс.
Зара Тиндалл
Дочь принцессы Анны в своем время носила для выравнивания зубов не брекеты, а пластину. На фото можно увидеть металлическую дугу ну зубах у Зары. Ей тогда было около 13-14 лет. Сейчас Заре 43 года и ее улыбка выглядит безупречно. А все благодаря тому, что в юные годы ее отвели к ортодонту.
Принцесса Леонор
Старшая дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции – принцесса Леонор – носила брекеты совсем недавно. Ее зубы не выглядели идеально в подростковом возрасте, но вовремя установленная система помогла быстро исправить ситуацию. Сейчас Леонор может похвастаться безупречной улыбкой.
Читайте также: