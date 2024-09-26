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Теперь у них идеальные зубы: кто из королевских особ носил брекеты

Теперь у них идеальные зубы: кто из королевских особ носил брекеты

Многие члены британской королевской семьи могут похвастаться идеальной улыбкой. Многие из них, включая покойную королеву Елизавету II, носили брекеты или другие ортодонические системы, которые помогли им исправить проблемы с зубами.

Как-то королева Елизавета II приехала на открытие нового отделения Королевской национальной отоларингологической и стоматологической больниц Eastman, где она встретилась с детьми, которым устанавливали брекеты. Дети были приятно удивлены, увидев перед собой настоящую королеву, а она рассказала им историю о том, что в детстве также носила специальные устройства, которые помогли ее зубам стать ровными и красивыми.

Королева Елизавета II во время посещения стоматологической клиники в 2020 году / © Getty Images
Королева Елизавета II во время посещения стоматологической клиники в 2020 году / Фото: Getty Images

Многие ее внуки в юности также носили брекеты, о них и поговорим сегодня.

Принцессы Беатрис и Евгения

Принцесса Беатрис / © Getty Images
Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Сегодня у принцессы Йоркской Беатрис очаровательная улыбка, и на фотографиях ее часто можно увидеть смеющейся и счастливо улыбающейся. Беатрис носила брекеты в подростковом возрасте, так как у многих людей с ее формой лица наблюдается скученность передних зубов. Вероятно, у принцессы была такая же проблема. После того, как брекеты сняли, на задней поверхности зубов Беатрис зафиксировали проволочный ретейнер, который не давал зубам смещаться.

Принцесса Евгения / © Getty Images
Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Ее младшая сестра принцесса Евгения также носила брекеты примерно в том же возрасте.

Принцы Уильям и Гарри

Принц Уильям / © Getty Images
Принц Уильям / Фото: Getty Images

Принц Уэльский Уильям, как и Беатрис носит ретейнер и на фотографиях, которые доступны, это хорошо видно, а значит и брекеты на его зубах также были в своем время. А его младшего брата Гарри фотографировали с брекетами во время ежегодного семейного рождественского похода в церковь в 1999 году, ему тогда было 15 лет.

Принц Гарри / © Getty Images
Принц Гарри / Фото: Getty Images

Принц Эдвард и его сын Джеймс

Принц Эдвард / © Getty Images
Принц Эдвард / Фото: Getty Images

Младший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа тоже носил брекеты. Мы нашли его фотографию с юных лет, где парень широко улыбается, демонстрируя железную брекет-систему на своих зубах. И его сына Джеймса не обошла эта участь.

Принц Эдвард с сыном Джеймсом / © Getty Images
Принц Эдвард с сыном Джеймсом / Фото: Getty Images

Его запечатлели с брекетами однажды на во время Игр Содружества 2022 года, когда они с отцом Эдвардом ходили на бокс.

Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / © Getty Images
Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Дочь принцессы Анны в своем время носила для выравнивания зубов не брекеты, а пластину. На фото можно увидеть металлическую дугу ну зубах у Зары. Ей тогда было около 13-14 лет. Сейчас Заре 43 года и ее улыбка выглядит безупречно. А все благодаря тому, что в юные годы ее отвели к ортодонту.

Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images
Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Старшая дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции – принцесса Леонор – носила брекеты совсем недавно. Ее зубы не выглядели идеально в подростковом возрасте, но вовремя установленная система помогла быстро исправить ситуацию. Сейчас Леонор может похвастаться безупречной улыбкой.

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