Тиара "Пальметта": чем особенно свадебное украшение шведской принцессы Софии

В преддверии свадьбы Софии Хельквист и принца шведского Карла Филиппа невеста удостоилась от родителей будущего мужа – короля Карла Густава и королевы Сильвии – особенного подарка. Ей преподнесли тиару, в которой София появилась на собственной свадьбе и после этого выходила в ней в свет бесчисленное количество раз.

Что известно об украшении "Пальметта"

Эта универсальная шведская свадебная тиара, которая позволяет ее владелице выбирать разные камни, которые можно прикрепить к кончикам девяти бриллиантовых пальметт, каждая из которых разделена изящными бриллиантовыми копьями и таким образом получить будто бы абсолютно новую диадему.

Тиара "Пальметта" принцессы Софии / Фото: Getty Images

Считается, что тиара была переделана из ожерелья, принадлежавшего королеве Сильвии и, которое было подарком от тайского принца. Его отправили переделать в Таиланд для того, чтобы сохранить сюрприз в тайне. С тех самых пор, как владелицей Palmette стала принцесса София в 2015 году, она носила украшенние с множеством драгоценных камней от жемчуга до бирюзы, а также топазом и цитрином.

Выходы принцессы Софии с тиарой из разных камней

Впервые публика увидела принцессу с тиарой "Пальметта" на голове в день ее свадьбы с принцем Карлом Филиппом - 13 июня 2015 года. Церемония венчания прошла в церкви Королевского дворца. София шла к алтарю в платье от шведского дизайнера Ida Sjöstedt из креп-шелка и итальянской органзы, а на ее голове была бриллиантовая диадема с изумрудами.

Принц Карл Филипп и принцесса София / Фото: Getty Images

В 2018 году София посетила с мужем гала-ужин, устроенный шведской королевской семьей в связи с государственным визитом президента Италии в Королевском дворце Стокгольма. В тот вечер принцесса София носила свою Palmette с одними только бриллиантами.

Тиара "Пальметта" принцессы Софии / Фото: Getty Images

А в том же году на банкете по случаю вручения Нобелевской премии 2018 года в городской ратуше в Стокгольме принцесса София появилась в "Пальметте", дополненной жемчужными камнями. Это особенно удачный вариант, так как жемчуг подходить практически под любой образ.

Тиара "Пальметта" принцессы Софии / Фото: Getty Images

Банкеты – одно из тех мероприятий в шведской королевской семье, где принцесса София появляется в тиаре. Это 2023 год, София снова носит тиару с бриллиантами на юбилейном банкете во время празднования 50-й годовщины коронации короля Швеции Карла Густава в Королевском дворце в Стокгольме.

Тиара "Пальметта" принцессы Софии / Фото: Getty Images

В декабре 2024 года принцесса София снова вернула тиаре первоначальный вид с изумрудами, с которыми впервые появилась на своей свадьбе почти десять лет назад. Она присутствовала на банкете по случаю вручения Нобелевской премии 2024 года в Стокгольмской ратуше.

Тиара "Пальметта" принцессы Софии / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали о помолвочном кольце шведской принцессы Софии, которое оказалось тоже весьма особенным.

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